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7 минут назад
Михаил Орлов
11

Палеонтологи выяснили, кто погрыз кости динозавров мелового периода

4.3

Окаменевшие остатки могут поведать не только о самих вымерших организмах, иногда они хранят следы их взаимодействий. Разумеется, речь прежде всего о поедании одних другими. Известно немало подобных ихнофоссилий, оставленных на окаменевших мягких тканях динозавров. Новая статья дополнила их уникальными следами на костях. Оказалось, в мезозое ими не брезговали многобугорчатые млекопитающие и жуки-падальщики.

Палеонтология
# Динозавры
# мезозой
# окаменелости
# падальщики
# эволюция
Следы питания костями Udelartitan celeste
Следы питания костями Udelartitan celeste / © mdpi.com, Daniel Perea et al., 2025

Палеонтологическая летопись хранит в себе не только фоссилии — замещенные минералами остатки животных, растений, грибов и других организмов. В ней немало ихнофоссилий, которые не относят к окаменелостям скелетов и других частей когда-то живых тел. Это признаки жизнедеятельности древних существ, оставленные ими в окружающей среде. Такие как следы питания, испражнения, перемещения, остатки укрытий и так далее.

Тем не менее ихнофоссилии имеют свою характерную форму. По ним описывают так называемые ихнотаксоны, которые совсем не то же, что таксоны — биологические систематические единицы. Тем не менее следовые окаменелости очень полезны для описания давно исчезнувших экосистем.

Участники биологических сообществ — будь то современные или древние — связаны разного рода экологическими связями. Первостепенную роль играют трофические, то есть пищевые, цепочки, и ихнофоссилии помогают их реконструировать.

Например, из пород мезозоя известно множество следов поедания динозавров другими животными. Разумеется, прежде всего на самых мягких и питательных местах вроде мышц и кожи, которые затем «законсервировались» в окаменелости. Иногда могут сохраниться и следы кусания костей, которые должны перед тем освободиться от внешних покровов.

Именно такую редкую находку сделали уругвайские палеонтологи, авторы новой статьи в Fossil Studies. Они впервые описали окаменелости динозавров из этой южноамериканской страны со следами биоэрозии. То есть повреждения твердых поверхностей деятельностью организмов. Находки сделаны в департаменте Пайсанду, в двух отдаленных друг от друга частях одной формации Гичон. Возраст пород вызывает вопросы. Одни относят их к раннему меловому периоду, однако изотопия и некоторые местные окаменелости скорее говорят в пользу позднего мела. А именно маастрихтского века.

Регион, где обнаружили следы питания костями Udelartitan celeste / © mdpi.com, Daniel Perea et al., 2025

Все отметины обнаружили на костях Udelartitan celeste — 15-метрового завроподного динозавра, найденного исключительно в той области Уругвая. Следы жизнедеятельности отнесли к следующим ихнотаксонам. Machichnus bohemicus, представляющий собой группы царапин на кости (в том числе радиально расходящиеся), скорее всего работа мелкого наземного млекопитающего, точнее многобугорчатого (Multituberculata). Хотя остатки динозавра могла покусать и небольшая рептилия.

Cubiculum isp. представляет собой округлые дыры на выростах (мыщелках) кости. Они вели в камеру, где, скорее всего, находились куколки трупоядных жуков-кожеедов (Dermestidae). Хотя не исключено, что на самом деле это следы «входа», а не «выхода», тогда они остались от каких-то сверлящих насекомых. Наконец, Osteocallis — проеденные на поверхности костей кривые ходы — связали с ползанием личинок насекомых.

Характерная биоэрозия и хорошая сохранность ихнофоссилий предполагает, что уругвайские уделартитаны умерли в условиях засушливого климата и лишь позднее были погребены под речными отложениями.

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Палеонтология
# Динозавры
# мезозой
# окаменелости
# падальщики
# эволюция
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Палеонтология
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# древние виды
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