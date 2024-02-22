  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
Андрей Папиш
249

Сплетни дали эволюционные преимущества их переносчикам

4.7

Психологи из Китая и США создали игровую модель, чтобы выяснить, как развивались сплетни. Исследование показало, что большинство участников сплетничали, даже если это было дорого. Другие свидетельства указали на то, что обсуждение третьих лиц укрепляет сотрудничество и сдерживает эгоизм в группе.

Антропология
# обсуждения
# поведенческие стратегии
# социальное поведение
Сплетни дали эволюционные преимущества их переносчикам
Сплетни дали эволюционные преимущества их переносчикам / © Wikimedia Commons

Сплетни давно считают фактором сближения людей. Они упоминаются в античных текстах у Гомера и Эзопа и даже в ранней Месопотамии, а по некоторым оценкам, современные люди тратят на сплетни до часа в день. Обсуждение личностей, которых нет рядом с говорящими, присуще всем — как мужчинам, так и женщинам, молодым и старым, богатым и бедным. Но, несмотря на всеобщий характер сплетен, об их эволюции знают не так много.

Существует предположение, что сплетни сплачивают группы и тем самым увеличивают выживаемость. Также есть версия, что риск стать объектом подобных обсуждений побуждает людей к корпоративному поведению и сдерживает от антисоциальных действий, способствуя сотрудничеству. Группа психологов из Китая и США нашла свое объяснение сплетен. Для изучения они разработали эволюционную теоретико-игровую модель, которая указала на эволюционное преимущество сплетников перед индивидами, которые не обсуждают других. Статья об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи обратили внимание на то, что сплетни не приносят прямой материальной выгоды распространителям, но все еще остаются важной частью жизни человека. Авторы предложили теорию эволюционного цикла сплетен, согласно которой обсуждение чужой репутации побуждает других индивидов заботиться и о своей. Таким образом сплетники обладают в группе сдерживающей силой эгоизма и в итоге получают преимущество. Также авторы отметили, что сплетни и забота о репутации коэволюционируют и развивают сотрудничество.

Эволюционный цикл сплетен. В верхней части круга, когда в популяции есть несколько сплетников, функция распространения репутации сплетен делает ее более доступной. Больше индивидов обусловливают свое поведение репутацией других и все больше индивидов начинают беспокоиться о собственной репутации. Это побуждает их управлять своей репутацией, ведя себя более кооперативно при взаимодействии со сплетниками, проявляя сдерживающую эгоизм функцию сплетен. Это дает сплетникам эволюционное преимущество перед другими, что приводит к эволюции большего числа сплетников. Развитие большего числа сплетников способствует распространению репутации и сдерживанию эгоизма сплетниками и поддерживает этот цикл / © Xinyue Pan et al.

В разработанной теоретико-игровой модели у людей был выбор между двумя стратегиями: сотрудничество с другим агентом или сплетни с ним о третьем агенте. Участникам предложили игру в сотрудничество, где если игрок решает сотрудничать, то тратит на это деньги, а его партнер получает выгоду. В созданной модели у игроков было шесть вариантов сотрудничества и два варианта сплетничества — всего 12 стратегических комбинаций.

Новшество модели, как уточнили исследователи, в том, что участники формировали свое мнение о других. Система репутации помогала оценивать, как люди меняют свои стратегии в зависимости от того, что игроки знают о своем партнере. Выяснилось, что когда у первого агента нет знаний о репутации второго, то выбор стратегии был случайным. Но со временем, когда информации о втором игроке стало больше, первый подстраивался под него. Как утверждают авторы модели, это не дает агентам оценивать друг друга в категориях «хорошо» и «плохо».

Игра состояла из трех фаз: взаимодействие, сплетни и обновление стратегии. В процессе каждой итерации игроки формировали свои убеждения о стратегиях друг друга. Далее исследователи наблюдали за эволюционными траекториями. Выяснилось, что большая часть популяции эволюционирует в сплетников. Развитие оказалось настолько устойчивым, что люди сплетничали, даже если это дорого. Также самой распространенной стратегией была эксплуататорская, когда игроки сотрудничают, только когда уверены, что их партнеру важна его репутация, в противном случае — сплетничают.

Как отметили авторы, результаты построенной модели говорят о том, что у сплетников возникает эволюционное преимущество перед теми, кто не сплетничает. Дальнейшее развитие сплетен поддерживает цикл, в итоге сплетники размножаются и лучше сотрудничают. Вдобавок обсуждение других сдерживает эгоизм оппортунистов и создает систему взаимного наблюдения.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Антропология
# обсуждения
# поведенческие стратегии
# социальное поведение
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Фев
600
Историография эпохи Сражающихся царств
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Фев
500
История Грузии. Новое время (XVI — XVIII вв.)
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
22 Фев
Бесплатно
История содержания и размножения белого медведя (Ursus maritimus) в Московском зоопарке
Московский зоопарк
Москва
Лекция
22 Фев
500
Космос и наша жизнь
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Фев
Бесплатно
Когда ноги сложно сосчитать
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Фев
Бесплатно
Искусственный интеллект через обучение с подкреплением
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Беседа
24 Фев
Бесплатно
Встреча с космонавтом Федором Юрчихиным
ВДНХ
Москва
Лекция
24 Фев
Бесплатно
Произвести фураж: речевые ошибки и языковая игра
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
24 Фев
Бесплатно
Почему мы любим страшные истории?
Экспериментаниум
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 07:30
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
Вчера, 17:08
Ольга Иванова

Покалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отбору

Канадские исследователи изучили поведение приматов в естественной среде обитания и пришли к выводу, что те из них, кто имеет врожденные аномалии или покалечен в процессе жизни, вполне неплохо адаптируются к своим недостаткам. Они не только выживают, но и размножаются. Более того, им активно помогают сородичи.

Биология
# аномалии развития
# естественный отбор
# инвалиды
# обезьяны
# приматы
Позавчера, 15:07
Андрей

Вулканические молнии признали возможной причиной возникновения жизни

Французские геологи проанализировали состав нитратов в вулканических отложениях времен неогена и выяснили, что возникающие в облаках пепла молнии могли фиксировать атмосферный азот. Исследователи обнаружили несколько свидетельств, указывающих на то, что нитраты в отложениях образовались именно из атмосферного азота.

Биология
# азотфиксация
# зарождение жизни
# извержение вулкана
# молнии
Позавчера, 07:30
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
16 февраля
Мария Азарова

Стоматологи выяснили, как именно возникает неприятный запах изо рта 

Целью нового исследования было понять, какие бактерии полости рта отвечают за продукцию метантиола, или метилмеркаптана — бесцветного токсичного газа с сильным и неприятным запахом, напоминающим зловоние гнилой капусты.

Медицина
# бактерии
# запах
# метантиол
# метилмеркаптан
# ротовая полость
# стоматология
19 февраля
Полина

Исследование выявило факторы, влияющие на успех в музыкальной карьере

Подростки чаще пробуют писать музыку, если у них есть возможность получать соответствующее дополнительное образование, а также когда они чувствуют поддержку и преемственность. При этом есть пять типовых траекторий, которые приводят к собственному творчеству.

Психология
# музыка
# музыкальное образование
# музыкальные способности
# творчество
1 февраля
Андрей

Геологи пересмотрели историю возникновения континентов

Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.

Геология
# земная кора
# катархей
# океанические плиты
# тектонические плиты
# формирование континентов
Позавчера, 07:30
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
23 января
Алиса Гаджиева

Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.

История
# античность
# археология
# вино
# виноделие
# Древний Рим
# керамика
# Римская Империя
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Анализ 265 фаллоимитаторов раскрыл, что влияет на их популярность

    3 минуты назад

  2. Сплетни дали эволюционные преимущества их переносчикам

    1 час назад

  3. СДВГ принес пользу предкам людей

    1 час назад

  4. В ПНИПУ нашли способ сделать транспортировку водорода более тихой

    2 часа назад
Выбор редакции

Смогут ли бактерии избавить человечество от пластикового мусора?

19 февраля

Последние комментарии

Roman Platonov
57 минут назад
Ух, ты. Хочется посмотреть хоть пару статей критического разбора этого невероятного исследования.

Медик выяснила, что детские книги недостаточно рассказывают о смерти ребенкаМедик выяснила, что детские книги недостаточно рассказывают о смерти ребенка

Артем Вешкин
3 часа назад
Андрей, Сепаратизм терроризму рознь, сепаратизм экстремизму - не сепаратизм, а значит и ЛДНР не сепаратист, так как сначала Украина устроила

С точки зрения истории: может ли война на территории Украины вернуть мир в стагфляцию семидесятых?С точки зрения истории: может ли война на территории Украины вернуть мир в стагфляцию семидесятых?

Николай Цыгикало
3 часа назад
Иван, про трансляцию я отметил выше. Её увидят немногие. По сравнению с просто телевидением. В новостях покажут мельком, рекламу там не рассмотришь.

На ракетах «Роскосмоса» можно будет размещать рекламуНа ракетах «Роскосмоса» можно будет размещать рекламу

kgdu 2
4 часа назад
Игорь, конечно же Голожопия! За пару десятков списанных F-16 те пешком за грунтом сбегают))

У США не оказалось денег на возвращение образцов грунта с МарсаУ США не оказалось денег на возвращение образцов грунта с Марса

Александр Березин
4 часа назад
Андрей, при обнуленном личном составе Пентагона и отсутствии у США президента и вице-президента ответный удар сам по себе от проигрыша войны не

С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? 

Василий Зубко
5 часов назад
Настоящий, Рогозин это делает для того что бы затормозить наш роскосмос. У нас ещё много подпиндосников, играют в поддавки с западом. Сначала

«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты«Роскосмос» рассчитывает вернуть позиции на рынке пусков за счет многоразовой ракеты

Vladimir Lukianov
5 часов назад
Многие сторонники эволюции считают, что у них достаточно оснований, чтобы настаивать на том, что эволюция является фактом. Споры, поясняют они,

Покалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отборуПокалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отбору

Жандос Алпыс
5 часов назад
Знаю Турецкий и читаю Турецкий Твиттер, так вот, там, все прямо от радости писают в штаны. Однако, есть и скептики, типа, как это можно сделать за 1-2

Новейший турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полетНовейший турецкий истребитель пятого поколения KAAN совершил первый полет

Андрей Степанов
5 часов назад
У американцев нет Периметра, но у них есть достаточно защищенные от удара базы, которые могут взять на себя командование ядерными силами, и этого

С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? 

Андрей Степанов
5 часов назад
Гена, ядерное оружие против астероидов тоже довольно мало применимо.

С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? 

Денис Берсенев
5 часов назад
Может хватит бабаягизЪм разводить, того что кофе стал - оно разве недостаточно?!

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Александр Березин
6 часов назад
Александр, "Александр, значит на станцию нужно не эвакуироваться, а жить постоянно" Дуба врежут. При нулевой гравитации человек и нескольких лет

С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? 

Даниил Проворов
6 часов назад
Так это то же бешенство, не?

Болезнь зомби-оленей стремительно распространилась в большинстве штатов СШАБолезнь зомби-оленей стремительно распространилась в большинстве штатов США

Андрей Степанов
6 часов назад
Сергей, угу, то, что данные особи смогли выжить, показывает что благодаря естественному отбору, они получили такой уровень адаптации, что могут

Покалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отборуПокалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отбору

Андрей Степанов
6 часов назад
Виктор, дарвинизм про сильнейших ничего не говорит. Выживает самый приспособленный к конкретным условиям среды. Если для выживания требуется

Покалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отборуПокалеченные животные выжили в дикой природе вопреки естественному отбору

Krlmn Gdbm
7 часов назад
А можно не надо никаких новых норм и упрощений? Заниматься такими вопросами должно, все-таки, СО РАН

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Jasur Baratov
7 часов назад
Александр, да, да этого говоришь после свыше 100 запусков falcon9 который тоже стак свой путь начал...🤣🤣🤣

Минобороны США ищет стартовый комплекс для StarshipМинобороны США ищет стартовый комплекс для Starship

Ирина Можарова
8 часов назад
Ольга, так говорит подавляющее большинство МАЛОобразованных людей. Они же лОжат и лОжат...

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Ирина Можарова
8 часов назад
Татьяна, а как насчёт "ждалА"?

В 2024 году обновят ударения во многих русских словахВ 2024 году обновят ударения во многих русских словах

Илья Дзен
9 часов назад
Иван, если так, то любопытно было бы от него послушать, что там с Газой

С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? С точки зрения науки: может ли Россия разместить ядерное оружие в космосе? 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить