Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Сплетни дали эволюционные преимущества их переносчикам
Психологи из Китая и США создали игровую модель, чтобы выяснить, как развивались сплетни. Исследование показало, что большинство участников сплетничали, даже если это было дорого. Другие свидетельства указали на то, что обсуждение третьих лиц укрепляет сотрудничество и сдерживает эгоизм в группе.
Сплетни давно считают фактором сближения людей. Они упоминаются в античных текстах у Гомера и Эзопа и даже в ранней Месопотамии, а по некоторым оценкам, современные люди тратят на сплетни до часа в день. Обсуждение личностей, которых нет рядом с говорящими, присуще всем — как мужчинам, так и женщинам, молодым и старым, богатым и бедным. Но, несмотря на всеобщий характер сплетен, об их эволюции знают не так много.
Существует предположение, что сплетни сплачивают группы и тем самым увеличивают выживаемость. Также есть версия, что риск стать объектом подобных обсуждений побуждает людей к корпоративному поведению и сдерживает от антисоциальных действий, способствуя сотрудничеству. Группа психологов из Китая и США нашла свое объяснение сплетен. Для изучения они разработали эволюционную теоретико-игровую модель, которая указала на эволюционное преимущество сплетников перед индивидами, которые не обсуждают других. Статья об этом опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Исследователи обратили внимание на то, что сплетни не приносят прямой материальной выгоды распространителям, но все еще остаются важной частью жизни человека. Авторы предложили теорию эволюционного цикла сплетен, согласно которой обсуждение чужой репутации побуждает других индивидов заботиться и о своей. Таким образом сплетники обладают в группе сдерживающей силой эгоизма и в итоге получают преимущество. Также авторы отметили, что сплетни и забота о репутации коэволюционируют и развивают сотрудничество.
В разработанной теоретико-игровой модели у людей был выбор между двумя стратегиями: сотрудничество с другим агентом или сплетни с ним о третьем агенте. Участникам предложили игру в сотрудничество, где если игрок решает сотрудничать, то тратит на это деньги, а его партнер получает выгоду. В созданной модели у игроков было шесть вариантов сотрудничества и два варианта сплетничества — всего 12 стратегических комбинаций.
Новшество модели, как уточнили исследователи, в том, что участники формировали свое мнение о других. Система репутации помогала оценивать, как люди меняют свои стратегии в зависимости от того, что игроки знают о своем партнере. Выяснилось, что когда у первого агента нет знаний о репутации второго, то выбор стратегии был случайным. Но со временем, когда информации о втором игроке стало больше, первый подстраивался под него. Как утверждают авторы модели, это не дает агентам оценивать друг друга в категориях «хорошо» и «плохо».
Игра состояла из трех фаз: взаимодействие, сплетни и обновление стратегии. В процессе каждой итерации игроки формировали свои убеждения о стратегиях друг друга. Далее исследователи наблюдали за эволюционными траекториями. Выяснилось, что большая часть популяции эволюционирует в сплетников. Развитие оказалось настолько устойчивым, что люди сплетничали, даже если это дорого. Также самой распространенной стратегией была эксплуататорская, когда игроки сотрудничают, только когда уверены, что их партнеру важна его репутация, в противном случае — сплетничают.
Как отметили авторы, результаты построенной модели говорят о том, что у сплетников возникает эволюционное преимущество перед теми, кто не сплетничает. Дальнейшее развитие сплетен поддерживает цикл, в итоге сплетники размножаются и лучше сотрудничают. Вдобавок обсуждение других сдерживает эгоизм оппортунистов и создает систему взаимного наблюдения.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Канадские исследователи изучили поведение приматов в естественной среде обитания и пришли к выводу, что те из них, кто имеет врожденные аномалии или покалечен в процессе жизни, вполне неплохо адаптируются к своим недостаткам. Они не только выживают, но и размножаются. Более того, им активно помогают сородичи.
Французские геологи проанализировали состав нитратов в вулканических отложениях времен неогена и выяснили, что возникающие в облаках пепла молнии могли фиксировать атмосферный азот. Исследователи обнаружили несколько свидетельств, указывающих на то, что нитраты в отложениях образовались именно из атмосферного азота.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Целью нового исследования было понять, какие бактерии полости рта отвечают за продукцию метантиола, или метилмеркаптана — бесцветного токсичного газа с сильным и неприятным запахом, напоминающим зловоние гнилой капусты.
Подростки чаще пробуют писать музыку, если у них есть возможность получать соответствующее дополнительное образование, а также когда они чувствуют поддержку и преемственность. При этом есть пять типовых траекторий, которые приводят к собственному творчеству.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Первые роды косатки в неволе в России: врачи и ученые рассказали Naked Science о рисках
Любовь зла: секс с роботом
«Пастораль» «Роскосмоса»: что осталось от российской лунной программы и есть ли у нее перспективы
Концы света: границы всего
«Лихорадка складных экранов» и умнеющие вещи: что интересного было на CES 2020
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии