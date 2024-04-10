Растительное мясо оказалось не полезнее натурального

В мире растет интерес к растительным заменителям мяса, но исследований об их влиянии на здоровье пока недостаточно. Восполнить пробел взялись ученые из Сингапура. В рандомизированном клиническом испытании они сравнили воздействие на кардиометаболические показатели двух типов диет — с потреблением мяса животного происхождения или его растительных аналогов.

Для эксперимента, результаты которого опубликовал журнал American Journal of Clinical Nutrition, набрали 89 жителей Сингапура от 30 до 70 лет, не страдавших сахарным диабетом второго типа, но с предрасположенностью к нему, о чем говорил повышенный уровень глюкозы в крови. Другими критериями отбора стали отсутствие ожирения, серьезных заболеваний, привычки курить и злоупотреблять психоактивными веществами. Также участники не должны были придерживаться специализированных диет, принимать лекарства и добавки, способные повлиять на результаты исследования.

Испытуемых случайным образом разделили на две группы из 45 и 44 человек. Все исследование до конца прошли 42 и 40 человек соответственно. В течение восьми недель участники одной группы должны были заменить привычную пищу, богатую белком, фиксированным количеством мяса животного происхождения, а другой — соответствующими растительными аналогами, которые предоставили ученые. При этом потребление других белковых продуктов предлагалось свести к минимуму.

Способы приготовления и приправы участникам позволили выбирать самостоятельно. Другие детали привычного питания (например, потребление фруктов и овощей) им рекомендовали не менять. Во время эксперимента организаторы следили за общим рационом, а испытуемые четыре раза представляли трехдневные дневники питания, которые их предварительно научили вести.

Во время исследования у добровольцев также измеряли артериальное давление и по анализам крови наблюдали за их кардиометаболическими показателями, включая уровень липидов и липопротеинов, глюкозы, инсулина, фруктозамина, С-реактивный белок и другие биомаркеры.

По результатам контрольных заборов венозной крови в начале и на восьмой неделе эксперимента исследователи не обнаружили явных преимуществ для здоровья от перехода на растительные аналоги мяса по сравнению с потреблением животного мяса. Оба режима питания коррелировали с более здоровыми уровнями фруктозамина и индекса HOMA-β с течением времени.

Мониторинг артериального давления и содержания в крови глюкозы показал, что питание с обычным мясом было эффективнее в плане контроля за этими параметрами здоровья. Лучшие результаты по гликемическому индексу в «мясной» группе, вероятно, были связаны с более низким потреблением углеводов и более высоким содержанием в пище белка — по сравнению с группой, где участники питались растительным мясом.

Хотя биодоступность белка в клиническом испытании не оценивали, из прошлых исследований известно, что протеин из растительных заменителей мяса усваивается хуже, чем из продукта животного происхождения. Это, в свою очередь, может влиять на секрецию инсулина и выработку различных ЖКТ-гормонов.

Таким образом, по итогам восьминедельных испытаний растительные аналоги мяса не принесли больше пользы кардиометаболическому здоровью, заключили сингапурские исследователи.

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