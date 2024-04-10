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12 минут назад
Юлия Трепалина
23

Растительное мясо оказалось не полезнее натурального

5.1

В мире растет интерес к растительным заменителям мяса, но исследований об их влиянии на здоровье пока недостаточно. Восполнить пробел взялись ученые из Сингапура. В рандомизированном клиническом испытании они сравнили воздействие на кардиометаболические показатели двух типов диет — с потреблением мяса животного происхождения или его растительных аналогов.

Медицина
# белок
# диета
# здоровое питание
# здоровье
# искусственное мясо
# мясо
# растительное мясо
растительное мясо
© barmalini / Shutterstock.com

Для эксперимента, результаты которого опубликовал журнал American Journal of Clinical Nutrition, набрали 89 жителей Сингапура от 30 до 70 лет, не страдавших сахарным диабетом второго типа, но с предрасположенностью к нему, о чем говорил повышенный уровень глюкозы в крови. Другими критериями отбора стали отсутствие ожирения, серьезных заболеваний, привычки курить и злоупотреблять психоактивными веществами. Также участники не должны были придерживаться специализированных диет, принимать лекарства и добавки, способные повлиять на результаты исследования.

Испытуемых случайным образом разделили на две группы из 45 и 44 человек. Все исследование до конца прошли 42 и 40 человек соответственно. В течение восьми недель участники одной группы должны были заменить привычную пищу, богатую белком, фиксированным количеством мяса животного происхождения, а другой — соответствующими растительными аналогами, которые предоставили ученые. При этом потребление других белковых продуктов предлагалось свести к минимуму.

Способы приготовления и приправы участникам позволили выбирать самостоятельно. Другие детали привычного питания (например, потребление фруктов и овощей) им рекомендовали не менять. Во время эксперимента организаторы следили за общим рационом, а испытуемые четыре раза представляли трехдневные дневники питания, которые их предварительно научили вести.

Во время исследования у добровольцев также измеряли артериальное давление и по анализам крови наблюдали за их кардиометаболическими показателями, включая уровень липидов и липопротеинов, глюкозы, инсулина, фруктозамина, С-реактивный белок и другие биомаркеры.

По результатам контрольных заборов венозной крови в начале и на восьмой неделе эксперимента исследователи не обнаружили явных преимуществ для здоровья от перехода на растительные аналоги мяса по сравнению с потреблением животного мяса. Оба режима питания коррелировали с более здоровыми уровнями фруктозамина и индекса HOMA-β с течением времени.

Мониторинг артериального давления и содержания в крови глюкозы показал, что питание с обычным мясом было эффективнее в плане контроля за этими параметрами здоровья. Лучшие результаты по гликемическому индексу в «мясной» группе, вероятно, были связаны с более низким потреблением углеводов и более высоким содержанием в пище белка — по сравнению с группой, где участники питались растительным мясом.

Хотя биодоступность белка в клиническом испытании не оценивали, из прошлых исследований известно, что протеин из растительных заменителей мяса усваивается хуже, чем из продукта животного происхождения. Это, в свою очередь, может влиять на секрецию инсулина и выработку различных ЖКТ-гормонов.

Таким образом, по итогам восьминедельных испытаний растительные аналоги мяса не принесли больше пользы кардиометаболическому здоровью, заключили сингапурские исследователи.

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Медицина
# белок
# диета
# здоровое питание
# здоровье
# искусственное мясо
# мясо
# растительное мясо
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