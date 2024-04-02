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1 час назад
Юлия Трепалина
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96

Шизофрению предложили лечить диетой

5.2

Новое исследование показало, что кетодиета не только восстанавливает метаболическое здоровье пациентов с шизофренией, нарушенное из-за побочных эффектов принимаемых антипсихотиков, но и помогает улучшить психическое состояние.

Медицина
# биполярное расстройство
# диета
# кетогенная диета
# метаболизм
# психиатрические заболевания
# шизофрения
фильм «Игры разума»
Кадр из фильма «Игры разума» о математике и нобелевском лауреате Джоне Нэше, страдавшем шизофренией / © Universal Pictures

Нейролептические средства, назначаемые психически больным, нередко приводят к сбоям в метаболизме, вызывая развитие инсулинорезистентности и ожирения. Из-за этого многие пациенты прекращают принимать препараты, что нарушает процесс лечения.

Выход из ситуации нашли психиатры из Школы медицины Стэнфордского университета совместно с коллегами из еще нескольких американских вузов. Результаты их эксперимента с участием больных шизофренией и биполярным расстройством говорят о том, что подспорьем в лечении таких психиатрических заболеваний может стать диетотерапия. Работу ученых опубликовал журнал Psychiatry Research.

Медики выбрали кетогенную диету, зная об успешном опыте ее применения у людей с ожирением, диабетиков и эпилептиков. В частности, переход на этот низкоуглеводный тип питания, в котором основу рациона составляет еда с высоким содержанием жиров и умеренным — белков, оказался эффективен при лечении резистентных приступов эпилепсии за счет снижения возбудимости нейронов в мозге.

Чтобы проследить, как кетодиета повлияет на состояние больных шизофренией или биполярным расстройством, исследователи по направлениям и рекомендациям врачей набрали 21 взрослого пациента с такими диагнозами. При этом у них были метаболические нарушения: прибавка в весе, инсулинорезистентность, повышенное содержание в крови триглицеридов, дислипидемия или нарушенная толерантность к глюкозе.

Перед началом эксперимента участники прошли полное медицинское и психиатрическое обследование, а также сдали комплексный анализ крови. Затем на протяжении четырех месяцев пациенты должны были соблюдать кетогенную диету, в которой примерно 10% калорий приходилось на углеводы, 30% — на белки, 60% — на жиры. Помимо этого, рекомендовалось выпивать восемь стаканов воды. Параллельно больные продолжали принимать назначенные ранее антипсихотики.

С участниками предварительно провели часовое занятие по переходу на кетодиету, снабдили обучающими материалами и набором соответствующих рецептов. Также за каждым закрепили персонального инструктора. Во время эксперимента больные регулярно посещали врача (10 раз за четыре месяца) для медицинского контроля, проходили психиатрические и метаболические обследования.

Соблюдение диеты отслеживали, еженедельно измеряя уровень кетонов в крови участников — побочного продукта расщепления жиров в организме. К концу исследования 14 пациентов полностью соблюдали режим, шесть — частично, а один человек не придерживался рекомендованного рациона.

После четырех месяцев кетодиеты ни у кого из участников не наблюдалось метаболического синдрома, хотя до начала эксперимента его симптомы были почти у трети. В среднем пациенты потеряли примерно по 10% веса, а обхват их талий уменьшился примерно на 11%. Также у них снизились артериальное давление, индекс массы тела, уровень триглицеридов, глюкозы в крови и инсулинорезистентность.

Метаболические изменения в течение эксперимента у участников, соблюдавших кетодиету полностью (красные столбцы) и частично (серые столбцы) / © Shebani Sethi et al.

Что касается психики, то состояние пациентов с шизофренией улучшилось в среднем на 32% по результатам краткой оценочной шкалы психического состояния. По шкале общего клинического впечатления о больном (CGI) психиатры зафиксировали улучшение в среднем на 31%, а в целом у 75% участников наблюдалось клинически значимое улучшение. Сами пациенты отмечали повышение качества сна, настроения и удовлетворенности жизнью.

По словам авторов исследования, появляется все больше свидетельств того, что психиатрические заболевания, такие как шизофрения и биполярное расстройство, возникают из-за сбоев в обмене веществ в мозге, влияющих на возбудимость нейронов. Позитивное действие кетодиеты, видимо, связано с тем, что за счет улучшения метаболизма во всем организме она помогает нормализовать и обмен веществ в мозге.

Впрочем, проведенный эксперимент — лишь небольшой пилотный проект. Для детального изучения механизмов и подтверждения эффективности кетодиеты потребуются дополнительные исследования с более крупной выборкой и надежной доказательной базой.

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Медицина
# биполярное расстройство
# диета
# кетогенная диета
# метаболизм
# психиатрические заболевания
# шизофрения
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Комментарии

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1 Комментарий

Иван Колупаев
Иван Колупаев
2 минуты назад
-
0
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Смотрю NS вовсю нахваливает кетодиеты забывая упомянуть про их недостатки. --------------------------- ...риск смерти от всех причин был на 32% выше в течение среднего периода наблюдения в 6,4 года. Кроме того, риск смерти от ишемической болезни сердца, цереброваскулярных заболеваний и рака увеличился на 51%, 50% и 35% соответственно. https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Low-carbohydrate-diets-are-unsafe-and-should-be-avoided
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Иван Колупаев
2 минуты назад
Смотрю NS вовсю нахваливает кетодиеты забывая упомянуть про их недостатки. --------------------------- ...риск смерти от всех причин был на 32% выше в течение

Шизофрению предложили лечить диетойШизофрению предложили лечить диетой

Иван Колупаев
42 минуты назад
Питон, игроманы давно знают что и 144 гц не предел 😉 там правда не в мерцаниях дело, а в плавности картинки https://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=208080

Нейробиологи обнаружили, что некоторые люди видят мир быстрее другихНейробиологи обнаружили, что некоторые люди видят мир быстрее других

Питон Удав
1 час назад
Не понял, верили на слово испытуемым? А где контроль? Просто так, человек сказал, что вижу на 65 герц и все? М-да...

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Александр Ваничев
1 час назад
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Сергей Кротов
2 часа назад
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Eсения Д
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Николай Цыгикало
3 часа назад
Сергей, понятно. Самые прикольные топорики на мой взгляд поздние неолитические и раннебронзовые шлифованные и сверленые из змеевика. Иногда даже

В Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч летВ Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч лет

Сергей Сфыеду
3 часа назад
Николай, со всем соглашусь, но пишут, что термин "кельт" (топор) - следствие ошибки, если у кельтов и были подобные топоры, то название не в их честь.

В Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч летВ Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч лет

Филипп Иванов
4 часа назад
Иван, 👏👏👍

Новый дрон Dock 2 способен полгода выполнять задачи без участия оператораНовый дрон Dock 2 способен полгода выполнять задачи без участия оператора

Николай Цыгикало
6 часов назад
ALex, Тогда ходьба, а не пробежки. Ходьба отлично тренирует и ступни, и колени, и адаптация к нагрузкам при ходьбе плавная. Темп постепенно сам

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Александр Березин
6 часов назад
ALex, то же, что и у всех остальных. Если сразу пробежать марафон, будут проблемы. Если наращивать постепенно -- нет. Так и с 11 км пешком.

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Николай Цыгикало
6 часов назад
Сергей, честно говоря, не вижу предмета для дискуссии. Называть все топоры без проушины кельтами можно, но тогда почему именно кельтами? Кельтские

В Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч летВ Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч лет

ALex Lirin
6 часов назад
11 километров... Ладно, наверно, для поддержания формы, но если есть лишний вес (лишний груз) что с коленями? Ступнями?...

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Сергей Сфыеду
13 часов назад
Николай, вопрос, насколько я понял, дискутабельный. В популярной литературе зачастую (возможно неправильно) все топоры без проушин называют

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Виктор Голобородько
14 часов назад
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Николай Цыгикало
17 часов назад
Сергей, и без проушины, и не кельт (это прекрасно видно из снимка: узкий клиновидный обушок, ничего похожего на втулку кельта). Наиболее архаичный

В Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч летВ Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч лет

Иван Колупаев
17 часов назад
Сергей, таки нет проушины https://archaeologymag.com/2024/03/polands-oldest-copper-axe-unearthed-in-hrubieszow-district/

В Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч летВ Польше нашли медный топор возрастом шесть тысяч лет

Иван Муравьев
17 часов назад
Вероятно опечатка: тут не замедленная, а ускоренная съемка. Где-то в 60-300 раз

Фотограф показал замедленную съемку сезонного путешествия арктических айсберговФотограф показал замедленную съемку сезонного путешествия арктических айсбергов

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