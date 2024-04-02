Шизофрению предложили лечить диетой

Новое исследование показало, что кетодиета не только восстанавливает метаболическое здоровье пациентов с шизофренией, нарушенное из-за побочных эффектов принимаемых антипсихотиков, но и помогает улучшить психическое состояние.

Нейролептические средства, назначаемые психически больным, нередко приводят к сбоям в метаболизме, вызывая развитие инсулинорезистентности и ожирения. Из-за этого многие пациенты прекращают принимать препараты, что нарушает процесс лечения.

Выход из ситуации нашли психиатры из Школы медицины Стэнфордского университета совместно с коллегами из еще нескольких американских вузов. Результаты их эксперимента с участием больных шизофренией и биполярным расстройством говорят о том, что подспорьем в лечении таких психиатрических заболеваний может стать диетотерапия. Работу ученых опубликовал журнал Psychiatry Research.

Медики выбрали кетогенную диету, зная об успешном опыте ее применения у людей с ожирением, диабетиков и эпилептиков. В частности, переход на этот низкоуглеводный тип питания, в котором основу рациона составляет еда с высоким содержанием жиров и умеренным — белков, оказался эффективен при лечении резистентных приступов эпилепсии за счет снижения возбудимости нейронов в мозге.

Чтобы проследить, как кетодиета повлияет на состояние больных шизофренией или биполярным расстройством, исследователи по направлениям и рекомендациям врачей набрали 21 взрослого пациента с такими диагнозами. При этом у них были метаболические нарушения: прибавка в весе, инсулинорезистентность, повышенное содержание в крови триглицеридов, дислипидемия или нарушенная толерантность к глюкозе.

Перед началом эксперимента участники прошли полное медицинское и психиатрическое обследование, а также сдали комплексный анализ крови. Затем на протяжении четырех месяцев пациенты должны были соблюдать кетогенную диету, в которой примерно 10% калорий приходилось на углеводы, 30% — на белки, 60% — на жиры. Помимо этого, рекомендовалось выпивать восемь стаканов воды. Параллельно больные продолжали принимать назначенные ранее антипсихотики.

С участниками предварительно провели часовое занятие по переходу на кетодиету, снабдили обучающими материалами и набором соответствующих рецептов. Также за каждым закрепили персонального инструктора. Во время эксперимента больные регулярно посещали врача (10 раз за четыре месяца) для медицинского контроля, проходили психиатрические и метаболические обследования.

Соблюдение диеты отслеживали, еженедельно измеряя уровень кетонов в крови участников — побочного продукта расщепления жиров в организме. К концу исследования 14 пациентов полностью соблюдали режим, шесть — частично, а один человек не придерживался рекомендованного рациона.

После четырех месяцев кетодиеты ни у кого из участников не наблюдалось метаболического синдрома, хотя до начала эксперимента его симптомы были почти у трети. В среднем пациенты потеряли примерно по 10% веса, а обхват их талий уменьшился примерно на 11%. Также у них снизились артериальное давление, индекс массы тела, уровень триглицеридов, глюкозы в крови и инсулинорезистентность.

Метаболические изменения в течение эксперимента у участников, соблюдавших кетодиету полностью (красные столбцы) и частично (серые столбцы) / © Shebani Sethi et al.

Что касается психики, то состояние пациентов с шизофренией улучшилось в среднем на 32% по результатам краткой оценочной шкалы психического состояния. По шкале общего клинического впечатления о больном (CGI) психиатры зафиксировали улучшение в среднем на 31%, а в целом у 75% участников наблюдалось клинически значимое улучшение. Сами пациенты отмечали повышение качества сна, настроения и удовлетворенности жизнью.

По словам авторов исследования, появляется все больше свидетельств того, что психиатрические заболевания, такие как шизофрения и биполярное расстройство, возникают из-за сбоев в обмене веществ в мозге, влияющих на возбудимость нейронов. Позитивное действие кетодиеты, видимо, связано с тем, что за счет улучшения метаболизма во всем организме она помогает нормализовать и обмен веществ в мозге.

Впрочем, проведенный эксперимент — лишь небольшой пилотный проект. Для детального изучения механизмов и подтверждения эффективности кетодиеты потребуются дополнительные исследования с более крупной выборкой и надежной доказательной базой.

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