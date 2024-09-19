Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Мясные и молочные белки подавили рак кишечника
Наиболее полезными для человеческого организма считаются типы питания, которые предполагают почти полный отказ от мяса и животных продуктов. К таким относится, например, популярная средиземноморская диета. Однако, как выяснили ученые из Японии, Южной Кореи и Нидерландов, мясо и молоко могут не провоцировать, а, наоборот, предотвращать развитие онкологических заболеваний.
В мясе, молоке, яйцах, арахисе и моллюсках содержатся пищевые антигены, из-за которых у многих людей возникает аллергия на эти продукты. Однако даже без аллергической реакции эти антигены (как и другие, имеющиеся, например, во многих растениях и бобовых) считаются инородными телами.
Согласно недавним исследованиям, организм лучше себя чувствует и медленнее стареет, когда в рационе человека гораздо меньше животных белков и жиров, чем растительных, а также большое количество продуктов с клетчаткой, например свежих овощей. Популярная средиземноморская диета, пользу которой подтвердили многочисленные научные работы, состоит в основном из рыбы и растительной пищи. А веганство, предполагающее полный отказ от продуктов животного происхождения, по данным одной из последних публикаций, оказалось еще эффективнее, чем средиземноморская диета.
Специалисты из Центре интегративных медицинских наук RIKEN, Университета города Йокогама, Университета Тиба (все — в Японии), Пхоханского университета науки и технологии (Южная Корея) и Университета Неймегена (Нидерланды) провели серию экспериментов на мышах и обнаружили противораковое свойство антигенов, содержащихся в мясе и молоке. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Frontiers in Immunology.
У мышей, которые участвовали в исследовании, была мутация в гене, способном подавлять опухоли. Животных сначала кормили обычной пищей или едой, в которой не было антигенов. В первом случае в тонком кишечнике количество опухолей было меньше, чем во втором, а в толстом — столько же.
Далее ученые ввели еще один тип питания — с антигеном альбумином, который содержится в мясе, но которого не было в двух других рационах (количество белка во всех трех случаях было одинаковым). В результате при диете с альбумином опухоли тонкого кишечника подавлялись так же, как при употреблении еды с другими пищевыми антигенами, то есть лучше, чем без антигенов. Исследователи сделали вывод, что противоопухолевое действие обусловлено как таковым наличием пищевых антигенов, а не каким-то конкретным антигеном или питательной ценностью продуктов.
Была заметна разница и в активации иммунной системы. У мышей, которые питались без пищевых антигенов, иммунных клеток в кишечнике было гораздо меньше, чем у тех, чья диета включала в себя альбумин или другие антигены.
Авторы статьи подчеркнули, что их работа демонстрирует значимость мясных и молочных белков для организма. Это значит, что без аллергии или серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта не стоит полностью исключать какую-либо группу продуктов из рациона. Поскольку это может быть рискованно, стоит обсудить свою диету с врачом и следовать его рекомендациям.
Инженеры из Беларуси разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного Морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь, авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Американский ботаник на Марианских островах придумал, как спасти популяцию вымирающих бобовых деревьев. Их молодняк гибнет в тени лесного полога спустя несколько недель после прорастания. Исследователь провел опыт, разложив вокруг молодых деревьев зеркала и оставив их на несколько месяцев. Обработанные таким образом сеянцы оказались выше и втрое чаще выживали.
Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.
Инженеры из Беларуси разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного Морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь, авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
Исследовательская группа из NASA выяснила, как на поверхности Красной планеты образуются маленькие темные объекты в форме пауков. Новаторский эксперимент, проведенный в лабораторных условиях, позволил воссоздать процессы, которые наблюдаются на поверхности Марса в зимние и весенние месяцы.
Удовлетворенность отношениями снижается все время, пока они длятся. Однако у пар, которые остаются вместе на всю жизнь, и у тех, кто в конечном счете расстается, это происходит с разной скоростью. Ученые из Германии описали «жизненный цикл» разных романтических отношений, а также вычислили пороговое значение удовлетворенности, при достижении которого пара с большой вероятностью распадется.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Как устроен авианосец
Распознающие хвори: как компьютерное зрение и экспертные системы помогают врачам
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии