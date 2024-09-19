Мясные и молочные белки подавили рак кишечника

Наиболее полезными для человеческого организма считаются типы питания, которые предполагают почти полный отказ от мяса и животных продуктов. К таким относится, например, популярная средиземноморская диета. Однако, как выяснили ученые из Японии, Южной Кореи и Нидерландов, мясо и молоко могут не провоцировать, а, наоборот, предотвращать развитие онкологических заболеваний.

В мясе, молоке, яйцах, арахисе и моллюсках содержатся пищевые антигены, из-за которых у многих людей возникает аллергия на эти продукты. Однако даже без аллергической реакции эти антигены (как и другие, имеющиеся, например, во многих растениях и бобовых) считаются инородными телами.

Согласно недавним исследованиям, организм лучше себя чувствует и медленнее стареет, когда в рационе человека гораздо меньше животных белков и жиров, чем растительных, а также большое количество продуктов с клетчаткой, например свежих овощей. Популярная средиземноморская диета, пользу которой подтвердили многочисленные научные работы, состоит в основном из рыбы и растительной пищи. А веганство, предполагающее полный отказ от продуктов животного происхождения, по данным одной из последних публикаций, оказалось еще эффективнее, чем средиземноморская диета.

Специалисты из Центре интегративных медицинских наук RIKEN, Университета города Йокогама, Университета Тиба (все — в Японии), Пхоханского университета науки и технологии (Южная Корея) и Университета Неймегена (Нидерланды) провели серию экспериментов на мышах и обнаружили противораковое свойство антигенов, содержащихся в мясе и молоке. Соответствующую научную статью опубликовал журнал Frontiers in Immunology.

У мышей, которые участвовали в исследовании, была мутация в гене, способном подавлять опухоли. Животных сначала кормили обычной пищей или едой, в которой не было антигенов. В первом случае в тонком кишечнике количество опухолей было меньше, чем во втором, а в толстом — столько же.

Далее ученые ввели еще один тип питания — с антигеном альбумином, который содержится в мясе, но которого не было в двух других рационах (количество белка во всех трех случаях было одинаковым). В результате при диете с альбумином опухоли тонкого кишечника подавлялись так же, как при употреблении еды с другими пищевыми антигенами, то есть лучше, чем без антигенов. Исследователи сделали вывод, что противоопухолевое действие обусловлено как таковым наличием пищевых антигенов, а не каким-то конкретным антигеном или питательной ценностью продуктов.

Была заметна разница и в активации иммунной системы. У мышей, которые питались без пищевых антигенов, иммунных клеток в кишечнике было гораздо меньше, чем у тех, чья диета включала в себя альбумин или другие антигены.

Авторы статьи подчеркнули, что их работа демонстрирует значимость мясных и молочных белков для организма. Это значит, что без аллергии или серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта не стоит полностью исключать какую-либо группу продуктов из рациона. Поскольку это может быть рискованно, стоит обсудить свою диету с врачом и следовать его рекомендациям.

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