  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
4 минуты назад
Полина Меньшова
43

Рак кишечника предложили лечить с помощью гриба

6.2

Примерно половина современных препаратов, которые используют для лечения рака, основаны на молекулах растений, бактерий, микроорганизмов. Ученые из Китая обнаружили новое потенциальное лекарство — им оказались продукты обмена гриба, обитающего на растениях.

Медицина
# грибы
# колоректальный рак
# рак кишечника
# таргетная терапия
Новое лекарство от рака кишечника подсказал гриб, обитающий на растениях
Новое лекарство от рака кишечника подсказал гриб, обитающий на растениях / © J. Víchová, MENDELU

Рак кишечника, или колоректальный рак, считается одним из самых распространенных онкологических заболеваний, в связи с чем его активно изучают. Недавние исследования показали, что риск злокачественных опухолей кишечника может быть связан с типом фигуры человека, а подавить развитие этой болезни способны в том числе белки мяса и молока.

В современной медицине для борьбы с онкологическими заболеваниями все чаще используют не цитостатические препараты, которые нарушают рост, развитие и деление всех клеток организма и приводят ко многим побочным эффектам, а таргетную терапию — направленную на конкретные молекулы-мишени в раковых клетках. Почти 50% медикаментов, которые применяют для таргетного лечения, созданы на основе растений, бактерий, морских организмов.

Специалисты из Китайского фармацевтического университета и Нанкинского медицинского университета нашли мишень для борьбы с раком кишечника и действующее вещество, способное прицельно воздействовать на опухоли этого типа. Научная статья с результатами исследования появилась в журнале Angewandte Chemie.

Авторы публикации проанализировали продукты обмена гриба Bipolaris victoriae S27, обитающего на растениях, и обнаружили ранее неизвестный класс соединений — терпен-неадридные гетеродимеры. Девять из 12 обнаруженных веществ оказались способны бороться с раком кишечника, а одно соединение уничтожало опухолевые клетки так же успешно, как цитостатический препарат цисплатин. У мышей под действием препарата на основе самого эффективного терпен-неадридного гетеродимера уменьшались опухоли и не возникали какие-либо токсические побочные эффекты.

Обнаруженные соединения уничтожали раковые клетки за счет того, что атаковали фермент DCTPP1, который, согласно выводам исследования, может быть биомаркером колоректального рака и новой терапевтической мишенью. Как выяснили ученые, фермент активизируется при определенных типах опухолей, в результате чего раковые клетки начинают расходиться из первичного очага в соседние и отдаленные ткани, а также быстрее делиться. Кроме того, DCTPP1 снижает эффективность лечения, помогая клеткам опухоли сопротивляться лекарствам, а терпен-неадридные гетеродимеры подавляют активность фермента.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Медицина
# грибы
# колоректальный рак
# рак кишечника
# таргетная терапия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Как открытия помогают иначе взглянуть на заболевания
Университет ИТМО
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
700
Кожа и шерсть: почему люди утратили волосяной покров и почему у них разный цвет кожи
Зануда
Санкт-Петербург
Фестиваль
19 Окт
Бесплатно
Выходной с ДНК
Сколтех
Москва
Лекция
19 Окт
Бесплатно
Поиски жизни и разума во Вселенной
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Окт
Бесплатно
Путешествия по памяти: как работают ассоциации?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
19 Окт
Бесплатно
Как приручить микробов
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
20 Окт
Бесплатно
Как развивается и работает детская психика
Университет ИТМО
Санкт-Петербург
Лекция
21 Окт
Бесплатно
Информатика: цифры, числа, системы счисления
Политехнический музей
Москва
Лекция
22 Окт
700
Синапсиды: прародители млекопитающих
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 08:55
Любовь

Астрономы увидели, как сверхмассивная черная дыра поглощает поочередно звезды

Сверхмассивная черная дыра, расположенная в галактике на расстоянии 210 миллионов световых лет от Земли, разорвала на части звезду и начала взаимодействовать с другим объектом на орбите. Событие под названием AT2019qiz астрономы наблюдали с помощью рентгеновской обсерватории NASA «Чандра» и других телескопов. Теперь ученые смогут лучше понять, как объекты вокруг сверхмассивных черных дыр взаимодействуют друг с другом.

Астрономия
# космические телескопы
# рентгеновские лучи
# Хаббл
# Чандра
# Черные дыры
Позавчера, 12:13
Елизавета Александрова

Опубликована первая часть самой детальной карты Вселенной от космической обсерватории Euclid

На полученных изображениях — примерно 100 миллионов объектов, и это лишь сотая доля предстоящей работы. По этим снимкам ученые в итоге составят самую большую трехмерную карту Вселенной и даже попытаются понять природу темной энергии.

Астрономия
# Euclid
# вселенная
# карта Вселенной
# космическая обсерватория
# космос
# Обсерватории
# темная энергия
Позавчера, 21:34
Елизавета Александрова

Зонд «Юнона» нашел на Ио десятки озер с расплавленной лавой

На снимках поверхности огнедышащей луны Юпитера наблюдают обширные вулканические структуры, по краям которых виднеется расплавленная лава.

Астрономия
# вулканизм
# космос
# Солнечна система
# спутник Ио
# спутники Юпитера
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
15 октября
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
11 октября
Татьяна

В зубах «людоедов из Цаво» обнаружили человеческую ДНК

В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.

Биология
# африка
# львы
# митохондриальная ДНК
# палеогенетика
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
15 октября
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Рак кишечника предложили лечить с помощью гриба

    4 минуты назад

  2. Почему мы предпочитаем углеводы. Генетики заподозрили в этом наших общих с денисовцами и неандертальцами предков

    10 часов назад

  3. Школьники посадили секвойю, которая побывала в окололунном пространстве

    11 часов назад

  4. Методы древних китайских плотников помогли при создании микроструктур из керамики

    Вчера, 19:15
Выбор редакции

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

12 октября

Последние комментарии

Настоящий Кот
16 минут назад
Прикольная игруха

SpaceX выпустила игру, в которой нужно запустить Starship и поймать Super HeavySpaceX выпустила игру, в которой нужно запустить Starship и поймать Super Heavy

Матвей Столяров
1 час назад
10 среднестатистических китайцев(600кг) или 10 нормальных пассажиров?

В Китае построили первый шеститонный беспилотный конвертопланВ Китае построили первый шеститонный беспилотный конвертоплан

Иван Колупаев
8 часов назад
Вегетарианцы набежали в тему 😁 Правильно кстати подметили что какого-нибудь кота замерзшего искали всей страной жалели всю неделю, а девочку

Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»

Иван Колупаев
8 часов назад
Николай, так высокие же и чем вы опять недовольны? 😁

В России построят второе по высоте здание в миреВ России построят второе по высоте здание в мире

Игорь Коняшов
9 часов назад
Светик, А курочку не жалко? Или свинку?))Что за идиотизм, подходить к дикой природе с позиции человеческой "морали"?

Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»

Игорь Коняшов
9 часов назад
Светик, Кому надо было? Какое право имеет фотограф вмешиваться в процесс естественного отбора??? Это дикая природа, вообще-то...

Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»

Светик Громик
9 часов назад
Очень умны, и они нас понимают и слышат. У меня живёт взрослая кошка, 2 месяца назад, подобрала её вечером возле дома, на лавочке, сидела плакала.

Насколько же действительно умны животные?Насколько же действительно умны животные?

Николай Курьяков
9 часов назад
Алексей, это все наши пенсии

В России построят второе по высоте здание в миреВ России построят второе по высоте здание в мире

Ilia Sidorov
9 часов назад
Можно же делать какой-то фактчек перед публикацией, первый полет ту-144 только на два месяца раньше, чем у Конкорда, а на регулярные рейсы Конкорд

Это точно безопасно? В МАИ раскрыли особенности сверхзвукового самолета будущегоЭто точно безопасно? В МАИ раскрыли особенности сверхзвукового самолета будущего

Александр Березин
9 часов назад
Удалён, можно больше подробностей? Кто именно слился, где и в связи с чем? Публика жаждет деталей.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

A K
9 часов назад
Решил оживить тему, на фоне последних успехов Space: https://naked-science.ru/community/999175 Теперь аргументы некоторых комментаторов выглядят, мягко говоря, не

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Светик Громик
10 часов назад
Roman, согласна с вами полностью, особенно про орла..животное гибнет на глазах фотографа, он ничего не сделал.. да возможно это пищевая цепочка, но все

Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»

Светик Громик
10 часов назад
Жалко животное, которого ест орёл..😭

Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»

Наталья Лим
11 часов назад
Супер. Зарплату получают за то, что никогда никто не проверит.

«Хаббл» запечатлел галактику, которая приближается к Млечному Пути «Хаббл» запечатлел галактику, которая приближается к Млечному Пути 

theneonrider 727
11 часов назад
Бездари, которые считают это "актуальными новостями" наверное и забыли уже о том, что в антарктиде под землей имеется специальный бункер-хранилище

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Удалён
12 часов назад
Александр, слился

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Иван Колупаев
12 часов назад
Исмаил, срок службы ветряков 15-25 лет. Не факт что за это время им не потребуется замена лопастей или генератора. Ну и проблема утилизации всего

Первая в мире полупогружная плавучая морская ветроэлектростанция бьет рекордыПервая в мире полупогружная плавучая морская ветроэлектростанция бьет рекорды

Can Barby
12 часов назад
Что то Рогозина не слышно ... хороший батут у Маска получился. Молодец мужик! Закусился и сделал частную космическую программу , причём

SpaceX опубликовала видеозаписи ловли ускорителя Super HeavySpaceX опубликовала видеозаписи ловли ускорителя Super Heavy

rau vadim
12 часов назад
Дверь в "палату номер 6" По комментариям очевидно, что пишут с той стороны двери..

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

kirill svistin
13 часов назад
Можно наконец выйти из этого "шоу Трумана".

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно