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Рак кишечника предложили лечить с помощью гриба
Примерно половина современных препаратов, которые используют для лечения рака, основаны на молекулах растений, бактерий, микроорганизмов. Ученые из Китая обнаружили новое потенциальное лекарство — им оказались продукты обмена гриба, обитающего на растениях.
Рак кишечника, или колоректальный рак, считается одним из самых распространенных онкологических заболеваний, в связи с чем его активно изучают. Недавние исследования показали, что риск злокачественных опухолей кишечника может быть связан с типом фигуры человека, а подавить развитие этой болезни способны в том числе белки мяса и молока.
В современной медицине для борьбы с онкологическими заболеваниями все чаще используют не цитостатические препараты, которые нарушают рост, развитие и деление всех клеток организма и приводят ко многим побочным эффектам, а таргетную терапию — направленную на конкретные молекулы-мишени в раковых клетках. Почти 50% медикаментов, которые применяют для таргетного лечения, созданы на основе растений, бактерий, морских организмов.
Специалисты из Китайского фармацевтического университета и Нанкинского медицинского университета нашли мишень для борьбы с раком кишечника и действующее вещество, способное прицельно воздействовать на опухоли этого типа. Научная статья с результатами исследования появилась в журнале Angewandte Chemie.
Авторы публикации проанализировали продукты обмена гриба Bipolaris victoriae S27, обитающего на растениях, и обнаружили ранее неизвестный класс соединений — терпен-неадридные гетеродимеры. Девять из 12 обнаруженных веществ оказались способны бороться с раком кишечника, а одно соединение уничтожало опухолевые клетки так же успешно, как цитостатический препарат цисплатин. У мышей под действием препарата на основе самого эффективного терпен-неадридного гетеродимера уменьшались опухоли и не возникали какие-либо токсические побочные эффекты.
Обнаруженные соединения уничтожали раковые клетки за счет того, что атаковали фермент DCTPP1, который, согласно выводам исследования, может быть биомаркером колоректального рака и новой терапевтической мишенью. Как выяснили ученые, фермент активизируется при определенных типах опухолей, в результате чего раковые клетки начинают расходиться из первичного очага в соседние и отдаленные ткани, а также быстрее делиться. Кроме того, DCTPP1 снижает эффективность лечения, помогая клеткам опухоли сопротивляться лекарствам, а терпен-неадридные гетеродимеры подавляют активность фермента.
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