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Йогурт снизил риск особо опасной формы рака кишечника
Группа американских и японских медиков представила новое свидетельство пользы йогурта для здоровья. Исследование показало, что регулярное и длительное употребление этого кисломолочного продукта может уменьшить вероятность одного из типов колоректального рака с низким уровнем выживаемости пациентов.
Йогурт готовят из натурального молока и закваски с культурами болгарской палочки и термофильного стрептококка. Специалисты давно говорят о его благотворном действии на организм. Из научной литературы известно, что пробиотики в составе йогурта помогают поддерживать здоровый баланс кишечных бактерий, способствуют профилактике диареи и воспалительных процессов в кишечнике. По результатам многолетних наблюдательных исследований, употребление йогурта снижает риск сахарного диабета, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и всех причин.
Журнал Gut Microbes недавно опубликовал новую научную статью о йогурте. В ней большой коллектив онкологов, иммунологов и других врачей продемонстрировал, что съедание двух и более порций йогурта в неделю может обеспечить онкопротекторный эффект.
В основу новой работы легла информация об участниках двух крупных многолетних исследований — Nurses’ Health Study (NHS) и the Health Professionals Follow-up Study (HPFS), которые посвящены изучению влияния разных факторов, в том числе питания, на здоровье медсестер и медработников-мужчин. Привлеченные к проектам люди раз в два года проходили опросы, в которых сообщали о деталях образа жизни, состоянии здоровья и другие сведения. На момент старта исследований женщинам исполнилось от 30 до 55 лет в 1976-м, а мужчинам — от 40 до 75 лет в 1986-м. Наблюдения вели до 2016 года.
Ученые рассмотрели сведения более чем о 132 тысячах пациентов (87 379 женщин и 44 677 мужчин) и данные о 3079 случаях рака кишечника среди них, в том числе результаты исследований образцов тканей участников с подтвержденным диагнозом.
Применив методы статистического анализа, медики сначала не выявили связи между регулярным присутствием йогурта в рационе и общей заболеваемостью колоректальным раком. Однако, когда фокус сузили, оказалось, что долгосрочное употребление йогурта коррелировало с меньшей вероятностью злокачественных опухолей кишечника, положительных по бифидобактериям (Bifidobacterium).
У съедавших две и более порций продукта в неделю риск столкнуться с такой онкопатологией был на 20% меньше. Тенденция была обусловлена более низкой заболеваемостью раком проксимального отдела толстой кишки, положительного по бифидобактериям. Этот тип опухоли возникает в правой части толстой кишки и характеризуется более высокой смертностью у пациентов, чем в случаях рака прямой кишки.
Авторы новой работы предположили, что обнаруженный онкопротекторный эффект йогурта связан с положительным влиянием продукта на микробиом кишечника. Однако, чтобы это подтвердить, нужны дополнительные исследования, заключили медики.
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