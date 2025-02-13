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31 минута назад
Юлия Трепалина
42

Йогурт снизил риск особо опасной формы рака кишечника

5.1

Группа американских и японских медиков представила новое свидетельство пользы йогурта для здоровья. Исследование показало, что регулярное и длительное употребление этого кисломолочного продукта может уменьшить вероятность одного из типов колоректального рака с низким уровнем выживаемости пациентов.

Медицина
# здоровое питание
# йогурт
# колоректальный рак
# профилактика рака
# рак кишечника
порция йогурта
© Sara Cervera, unsplash.com

Йогурт готовят из натурального молока и закваски с культурами болгарской палочки и термофильного стрептококка. Специалисты давно говорят о его благотворном действии на организм. Из научной литературы известно, что пробиотики в составе йогурта помогают поддерживать здоровый баланс кишечных бактерий, способствуют профилактике диареи и воспалительных процессов в кишечнике. По результатам многолетних наблюдательных исследований, употребление йогурта снижает риск сахарного диабета, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и всех причин.

Журнал Gut Microbes недавно опубликовал новую научную статью о йогурте. В ней большой коллектив онкологов, иммунологов и других врачей продемонстрировал, что съедание двух и более порций йогурта в неделю может обеспечить онкопротекторный эффект.

В основу новой работы легла информация об участниках двух крупных многолетних исследований — Nurses’ Health Study (NHS) и the Health Professionals Follow-up Study (HPFS), которые посвящены изучению влияния разных факторов, в том числе питания, на здоровье медсестер и медработников-мужчин. Привлеченные к проектам люди раз в два года проходили опросы, в которых сообщали о деталях образа жизни, состоянии здоровья и другие сведения. На момент старта исследований женщинам исполнилось от 30 до 55 лет в 1976-м, а мужчинам — от 40 до 75 лет в 1986-м. Наблюдения вели до 2016 года.

Ученые рассмотрели сведения более чем о 132 тысячах пациентов (87 379 женщин и 44 677 мужчин) и данные о 3079 случаях рака кишечника среди них, в том числе результаты исследований образцов тканей участников с подтвержденным диагнозом.

Применив методы статистического анализа, медики сначала не выявили связи между регулярным присутствием йогурта в рационе и общей заболеваемостью колоректальным раком. Однако, когда фокус сузили, оказалось, что долгосрочное употребление йогурта коррелировало с меньшей вероятностью злокачественных опухолей кишечника, положительных по бифидобактериям (Bifidobacterium).

У съедавших две и более порций продукта в неделю риск столкнуться с такой онкопатологией был на 20% меньше. Тенденция была обусловлена более низкой заболеваемостью раком проксимального отдела толстой кишки, положительного по бифидобактериям. Этот тип опухоли возникает в правой части толстой кишки и характеризуется более высокой смертностью у пациентов, чем в случаях рака прямой кишки.

Авторы новой работы предположили, что обнаруженный онкопротекторный эффект йогурта связан с положительным влиянием продукта на микробиом кишечника. Однако, чтобы это подтвердить, нужны дополнительные исследования, заключили медики.

Открытие ученых имеет важное значение, учитывая негативную статистику по колоректальному раку, которая говорит, что им заболевают все более молодые люди. В США недавно установили, что самый заметный рост по таким онкопатологиям наблюдается у детей и подростков.

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Медицина
# здоровое питание
# йогурт
# колоректальный рак
# профилактика рака
# рак кишечника
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Палеонтология
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# древние виды
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# плезиозавр
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