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Люди с определенным типом фигуры больше склонны к раку кишечника
Два типа телосложения у людей коррелируют с повышенной вероятностью развития колоректального рака. Это показало новое крупное исследование ученых-медиков из Европы и США.
Злокачественные образования в кишечнике — одно из самых распространенных раковых заболеваний. На его долю приходится примерно 10 процентов всех случаев онкопатологий, и это вторая по значимости причина смертности от рака в мире.
Хотя колоректальный рак принято считать болезнью пожилых, медицинская статистика последних лет говорит о том, что смертельный недуг все чаще поражает людей молодого возраста. Ученые прогнозируют, что за 2019-2024 годы смертность от рака кишечника в Великобритании вырастет на 26% среди мужчин и на 39% среди женщин.
Исследователи называют разные причины, стоящие за этой тенденцией. В одной из недавних работ, например, «омоложение» рака объяснили ускоренным биологическим старением у людей более поздних поколений. Самую сильную корреляцию установили со злокачественными образованиями в легких, желудке и кишечнике, а также в матке — их вероятность у людей с ускоренным биологическим старением оказалась в среднем выше на 42%, 22% и 36% соответственно.
В 2016 году ученые выяснили, что ожирение в целом ассоциируется с повышенным риском колоректального рака. Также ему подвержены высокие люди с абдоминальным, или верхним, типом ожирения, когда жир в основном накапливается в области живота.
В новой работе, которая стала крупнейшей по этой тематике, коллектив более чем 25 медиков разной специализации из Испании, Германии, Франции, Греции и других стран подробнее рассмотрел, как особенности телосложения влияют на склонность к колоректальному раку. Исследователи воспользовались обширной выборкой из сотен тысяч участников Британского биобанка (UK Biobank). Дополнительно они изучили генетическую информацию образцов тканей 838 посмертных доноров из базы данных GTEx (Genotype-Tissue Expression Project, проект по изучению экспрессии генотипа в разных тканях).
С помощью полногеномного поиска ассоциаций, статистического анализа и других методов ученые выявили, что генетически склонные к ожирению тела в целом больше подвержены раку кишечника.
Кроме того, люди высокого роста с фигурой «яблоко», которые генетически предрасположены к скоплению жира в середине тела, сталкиваются с этой патологией чаще людей с другими генетически заложенными типами сложения. Еще у обладателей такой комплекции больше проблем из-за сбоев в пищеварительной системе.
В заключение авторы отметили, что указанные два типа фигур, по всей видимости, связаны с определенными молекулярными механизмами, которые и влияют на развитие рака кишечника. Для их лучшего понимания необходимы дополнительные исследования.
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