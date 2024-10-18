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Фотоловушки указали биологам, у кого из тропических животных лунофобия
Международная группа биологов рассмотрела больше двух миллионов снимков с фотоловушек, расставленных в тропических лесах на трех континентах, чтобы изучить дневную и ночную активность местных животных. Анализ поведения более 80 видов показал, какие животные активны при свете Луны, а какие, напротив, лунофобы.
Солнце и Луна по-разному влияют на активность животных на нашей планете. Ночью, когда закономерно мало света, некоторым зверям легче маскироваться и таким образом избегать хищников. Вдобавок в жарких районах после захода солнца проще сохранять воду в организме. Например, фенеки, обитающие в пустыне Сахара, охотятся по ночам, а день проводят в норах, где нет палящего солнца. Этим объясняются их большие уши — в темноте зрение не столь эффективно.
Однако ночью светит Луна. В зависимости от фаз (полнолуние, новолуние, растущий и убывающий серп) меняются и возможности животных, бодрствующих в это время. Одним дополнительное освещение помогает передвигаться по лесу — например, семейству мирикинов, или ночных обезьян, — а других лишает маскировки и упрощает охоту хищникам.
Двое биологов в 2013 году исследовали реакцию 58 видов животных на лунный свет и выяснили, что ночью в открытых местах обитания они менее активны, а в лесах — наоборот. При этом 20 видов были тропическими, половина из них — приматы. Другая группа биологов засомневалась в том, что результаты 2013 года можно широко применять к лесным обитателям, поэтому решила изучить дневную и ночную активности больше 80 видов тропических животных.
Специалисты из Европы и США исследовали фотографии с ловушек, расставленных в тропиках Южной и Центральной Америки, Индо-Малайской зоны и Афротропиках. Всего с 2008 по 2017 год установили 1062 камеры, в среднем каждая фотоловушка работала 33 дня.
Как отметили биологи, длительные наблюдения зафиксировали несколько лунных циклов в заповедниках. С помощью моделирования ученые проанализировали более двух миллионов фотографий и определили, какие животные остерегаются лунного света, а какие — наоборот. Научная работа об этом опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.
Из 86 исследованных видов три оказались лунофилами, то есть среди них наблюдалась высокая активность при лунном свете: это белобородый пекари (Tayassu pecari), млекопитающее, похожее на свинью, обитает в Южной и Центральной Америке; бразильский кролик (Sylvilagus brasiliensis) и четырехпалый прыгунчик (Petrodromus tetradactylus). Результаты согласуются с более ранними сообщениями о поведении этих животных. Авторы статьи заключили, что лунофилия — редкое явление для тропических видов.
Вчетверо чаще наблюдалась лунофобия, то есть избегание яркого лунного света (особенно в полнолуние). Такое поведение зафиксировали у 12 тропических зверей — в основном у грызунов и других мелких млекопитающих, на которых охотятся оцелоты и ягуары.
Среди лунофобов также оказались броненосцы и четырехглазый опоссум (Philander opossum) — ночные животные. Биологи заметили, что чем более ночной образ жизни у вида, тем вероятнее всего он боится света Луны.
Основная причина такого поведения — безопасность. Звери-лунофобы, по всей видимости, не рискуют своей жизнью и предпочитают не встречаться с хищниками, которые так же хорошо видят при лунном свете, как и в дневное время.
Однако авторы нового исследования не изучали поведение птиц, рептилий и других животных, обитающих выше в лесном пологе. Как отметили биологи, это может стать предметом будущей работы.
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