  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
2 часа назад
Татьяна Пичугина
5

Почему мы предпочитаем углеводы. Генетики заподозрили в этом наших общих с денисовцами и неандертальцами предков

5.1

Пища начинает перевариваться уже во рту. Для этого в нашей слюне содержатся особые ферменты. Один из них — амилаза — облегчает расщепление крахмала, которым богаты зерновые продукты, некоторые коренья. За выработку амилазы в слюне отвечает ген AMY1. В ДНК современных людей часто встречаются сразу три его копии. Как выяснили американские ученые, эту особенность наши предки приобрели примерно 800 тысяч лет назад, до разделения с денисовцами и неандертальцами. А в бронзовом веке у европейских земледельцев ген амилазы испытал настоящий эволюционный всплеск.

Биология
# генетика
# денисовский человек
# земледелие
# неандертальцы
Крахмал
Богатая крахмалом диета основана на большом количестве зерновых продуктов, риса, картофеля, бобовых / © Nutrition Bulletin

Амилаза расщепляет молекулы крахмала на более простые сахара. У гоминидов процесс начинается во рту и продолжается в поджелудочной железе. Необычно большое число копий гена AMY1, отвечающего за выработку слюнной амилазы, у людей связывают с адаптаций к земледелию, когда в рационе стала появляться богатая крахмалом пища.

«Чем больше у вас генов амилазы, тем больше вырабатывается этого фермента, тем больше крахмала вы можете эффективно переварить» — пояснил Омер Гекчумен, профессор биологии из Университета штата Нью-Йорк в Буффало (США), соавтор вышедшей в Science статьи.

Гекчумен с коллегами из других научных организаций США применили оптическое картирование генома и секвенирование «длинного считывания». Эти прорывные методы позволили прочесть участок ДНК с большой детальностью, чтобы различить копии.

Распределение наиболее типичных гаплотипов амилазы в образцах из 26 человеческих популяций / © F. Yilmaz et al., Science 10.1126/science.adn0609 (2024)

Исследователи проанализировали геномы 68 древних людей. Самый старый образец из Сибири возрастом 45 тысяч лет содержал шесть копий AMY1 на диплоидную клетку, а древнейший геном из Румынии возрастом 34 тысячи лет — восемь копий. Получается, что в Евразии до прихода туда земледелия разнообразие числа копий AMY1 было весьма велико.

Копии участков ДНК появляются в результате перестройки хромосомы, называемой дупликацией. Из восьми архаичных геномов, исследованных в работе, несколько копий AMY1 выявили у восточных и западных неандертальцев и одного денисовского человека.

По словам Квондо Ким из Jackson Laboratory, впервые дуплицирование AMY1 произошло более 800 000 лет назад, задолго до разделения трех подвидов людей.

Эволюционная модель гена амилазы у человека / © F. Yilmaz et al., Science 10.1126/science.adn0609 (2024)

«Благодаря дупликации гена амилазы люди смогли приспособиться к меняющемуся рациону питания, поскольку потребление крахмала резко возросло с изобретением новых технологий и сменой образа жизни. Индивиды с большим числом копий AMY1, вероятно, переваривали крахмал более эффективно и оставляли больше потомства. Они получили эволюционное преимущество перед сородичами с меньшим числом копий», — уточнил Гекчумен. 

В результате первоначальной дупликации в человеческом геноме закрепились три копии AMY1. Этот участок хромосомы потерял стабильность и начал создавать новые вариации. Из трех копий можно получить как девяти, так и вернуться к одной копии на гаплоидную клетку.

В последние 4000 лет у европейцев произошел всплеск среднего числа копий гена амилазы. Авторы связали это с распространением земледелия и переходом на богатую крахмалом диету. Ранее ученые показали, что у одомашненных животных, таких как собаки и свиньи, число копий гена амилазы также выше, чем у животных, не зависящих от богатой крахмалом диеты.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Биология
# генетика
# денисовский человек
# земледелие
# неандертальцы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Как открытия помогают иначе взглянуть на заболевания
Университет ИТМО
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
700
Кожа и шерсть: почему люди утратили волосяной покров и почему у них разный цвет кожи
Зануда
Санкт-Петербург
Фестиваль
19 Окт
Бесплатно
Выходной с ДНК
Сколтех
Москва
Лекция
19 Окт
Бесплатно
Поиски жизни и разума во Вселенной
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
19 Окт
Бесплатно
Путешествия по памяти: как работают ассоциации?
Экспериментаниум
Москва
Лекция
19 Окт
Бесплатно
Как приручить микробов
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
20 Окт
Бесплатно
Как развивается и работает детская психика
Университет ИТМО
Санкт-Петербург
Лекция
21 Окт
Бесплатно
Информатика: цифры, числа, системы счисления
Политехнический музей
Москва
Лекция
22 Окт
700
Синапсиды: прародители млекопитающих
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 03:01
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
Позавчера, 11:39
МАИ

Это точно безопасно? В МАИ раскрыли особенности сверхзвукового самолета будущего

В России стремительно, опережая все прогнозируемые темпы, развивается сфера пассажирских авиаперевозок. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с генеральным директором «Аэрофлота» Сергеем Александровским. Сегодня у российских специалистов есть целый ряд проектов, направленных на развитие отрасли. В частности, большое внимание уделяется развитию сверхзвукового авиатранспорта. Но когда его введут в эксплуатацию и насколько это безопасно? Ответы на животрепещущие вопросы дал доцент кафедры «Аэродинамика, динамика и управление летательных аппаратов» МАИ Михаил Тяглик.

МАИ
# бизнес-джет
# самолет
# самолет будущего
# сверхзвуковая скорость
# сверхзвуковой самолет
Вчера, 12:13
Елизавета Александрова

Опубликована первая часть самой детальной карты Вселенной от космической обсерватории Euclid

На полученных изображениях — примерно 100 миллионов объектов, и это лишь сотая доля предстоящей работы. По этим снимкам ученые в итоге составят самую большую трехмерную карту Вселенной и даже попытаются понять природу темной энергии.

Астрономия
# Euclid
# вселенная
# карта Вселенной
# космическая обсерватория
# космос
# Обсерватории
# темная энергия
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
Позавчера, 03:01
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
11 октября
Татьяна

В зубах «людоедов из Цаво» обнаружили человеческую ДНК

В 1898 году два льва терроризировали лагерь строителей моста через реку Цаво в Кении. Хищники наведывались ночами и похищали людей из палаток. Погибли 28 человек. Людоедов застрелил британский военный Джон Генри Паттерсон, позже он передал останки в Музей естественной истории имени Филда в Чикаго. Ученые из США и Кении исследовали черепа хищников, извлекли ДНК из сохранившихся в зубах волосков и выяснили видовую принадлежность жертв.

Биология
# африка
# львы
# митохондриальная ДНК
# палеогенетика
14 октября
Алиса Гаджиева

Археологи нашли свидетельства случившегося Рагнарёка

Полторы тысячи лет назад климат в Северном полушарии резко изменился. В Дании так похолодало, что там стало невозможно заниматься сельским хозяйством. Авторы нового исследования считают, что именно этот период был прообразом Фимбульвинтера — зимы, предшествующей Рагнарёку.

История
# археология
# Бронзовый век
# Железный век
# изменение климата
# сельское хозяйство
# Скандинавия
# Эпоха Викингов
25 сентября
Татьяна

Пропавшую марсианскую атмосферу нашли в километровом слое глины

Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.

Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
Позавчера, 03:01
Татьяна

Останки возрастом 2300 лет рассказали, почему в ДНК современных японцев мало коренного наследия

Сейчас Япония привлекает людей со всего мира, но так было не всегда. На протяжение десяти тысяч лет архипелаг оставался изолированным от остального мира, пока туда не начали прибывать первые «мигранты» с континента. Это показал генетический анализ останков человека эпохи Яёй.

Антропология
# генетика
# Дзёмон
# Япония
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Почему мы предпочитаем углеводы. Генетики заподозрили в этом наших общих с денисовцами и неандертальцами предков

    2 часа назад

  2. Школьники посадили секвойю, которая побывала в окололунном пространстве

    3 часа назад

  3. Методы древних китайских плотников помогли при создании микроструктур из керамики

    4 часа назад

  4. Naked Science трижды вошел в шорт-лист премии «За верность науке» 2024 года

    6 часов назад
Выбор редакции

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

12 октября

Последние комментарии

Игорь Коняшов
15 минут назад
Светик, А курочку не жалко? Или свинку?))Что за идиотизм, подходить к дикой природе с позиции человеческой "морали"?

Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»

Игорь Коняшов
15 минут назад
Светик, Кому надо было? Какое право имеет фотограф вмешиваться в процесс естественного отбора??? Это дикая природа, вообще-то...

Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»

Светик Громик
26 минут назад
Очень умны, и они нас понимают и слышат. У меня живёт взрослая кошка, 2 месяца назад, подобрала её вечером возле дома, на лавочке, сидела плакала.

Насколько же действительно умны животные?Насколько же действительно умны животные?

Николай Курьяков
43 минуты назад
Алексей, это все наши пенсии

В России построят второе по высоте здание в миреВ России построят второе по высоте здание в мире

Ilia Sidorov
53 минуты назад
Можно же делать какой-то фактчек перед публикацией, первый полет ту-144 только на два месяца раньше, чем у Конкорда, а на регулярные рейсы Конкорд

Это точно безопасно? В МАИ раскрыли особенности сверхзвукового самолета будущегоЭто точно безопасно? В МАИ раскрыли особенности сверхзвукового самолета будущего

Александр Березин
58 минут назад
Удалён, можно больше подробностей? Кто именно слился, где и в связи с чем? Публика жаждет деталей.

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

A K
1 час назад
Решил оживить тему, на фоне последних успехов Space: https://naked-science.ru/community/999175 Теперь аргументы некоторых комментаторов выглядят, мягко говоря, не

Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»Успешные испытания Starship: технические, научные и геополитические последствия «старшипова шока»

Светик Громик
2 часа назад
Roman, согласна с вами полностью, особенно про орла..животное гибнет на глазах фотографа, он ничего не сделал.. да возможно это пищевая цепочка, но все

Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»

Светик Громик
2 часа назад
Жалко животное, которого ест орёл..😭

Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»Стали известны победители конкурса «Европейский фотограф дикой природы 2024 года»

Наталья Лим
3 часа назад
Супер. Зарплату получают за то, что никогда никто не проверит.

«Хаббл» запечатлел галактику, которая приближается к Млечному Пути «Хаббл» запечатлел галактику, которая приближается к Млечному Пути 

theneonrider 727
3 часа назад
Бездари, которые считают это "актуальными новостями" наверное и забыли уже о том, что в антарктиде под землей имеется специальный бункер-хранилище

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Удалён
3 часа назад
Александр, слился

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Иван Колупаев
4 часа назад
Исмаил, срок службы ветряков 15-25 лет. Не факт что за это время им не потребуется замена лопастей или генератора. Ну и проблема утилизации всего

Первая в мире полупогружная плавучая морская ветроэлектростанция бьет рекордыПервая в мире полупогружная плавучая морская ветроэлектростанция бьет рекорды

Can Barby
4 часа назад
Что то Рогозина не слышно ... хороший батут у Маска получился. Молодец мужик! Закусился и сделал частную космическую программу , причём

SpaceX опубликовала видеозаписи ловли ускорителя Super HeavySpaceX опубликовала видеозаписи ловли ускорителя Super Heavy

rau vadim
4 часа назад
Дверь в "палату номер 6" По комментариям очевидно, что пишут с той стороны двери..

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

kirill svistin
4 часа назад
Можно наконец выйти из этого "шоу Трумана".

Пользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках АнтарктидыПользователи Google Maps обнаружили гигантский «дверной проем» на снимках Антарктиды

Дмитрий Kuрueнко
5 часов назад
Наглядная демонстрация пользы наличия ядерного оружия.

Бомбардировщики B-2 Spirit, способные нести ядерное оружие, впервые ударили по хуситамБомбардировщики B-2 Spirit, способные нести ядерное оружие, впервые ударили по хуситам

Исмаил Джабраилов
5 часов назад
П., во-первых, роль электроаккумуляторы в энергетике практически не используются. Энергию накапливают иным способом, и в >90% случаев - это ГАЭС.

Первая в мире полупогружная плавучая морская ветроэлектростанция бьет рекордыПервая в мире полупогружная плавучая морская ветроэлектростанция бьет рекорды

Элина Эм
5 часов назад
Очень красиво! Похоже на медузу чем-то если смотреть на нее сверху и видеть только голову без щупалец:) А так конечно астрономические расстояния

«Хаббл» запечатлел галактику, которая приближается к Млечному Пути «Хаббл» запечатлел галактику, которая приближается к Млечному Пути 

Александр Березин
6 часов назад
Alex, "Но сравнительно легко преодолимая " Нет, непреодолимая. Попробуйте почитать научные работы по теме галлюцинаций у нейросетей -- пока нет даже

«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ«Кибертакси» Tesla: первый крупный провал Илона Маска — и первый шаг к схлопыванию пузыря ИИ

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно