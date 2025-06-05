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Брак повысил шансы выжить при раке кишечника
У состоящих в браке пациентов с колоректальным раком выживаемость оказалась выше, чем у одиноких, разведенных или вдовых больных, установили американские медики.
Результаты нового исследования о позитивном влиянии брака на исход болезни у людей со злокачественными опухолями кишечника представили на ежегодной встрече Американского общества клинической онкологии (2025 ASCO Annual Meeting). Мероприятие проходило в Чикаго (США) с 30 мая по 3 июня 2025 года.
Группа медиков из онкологического центра Fox Chase Cancer Center, Университета Джорджа Вашингтона и еще нескольких исследовательских организаций США проанализировала сведения о пациентах из базы данных SEER Национального института раковых заболеваний. В выборку включили людей с диагнозом «колоректальный рак», поставленным с 2000 по 2021 годы.
В зависимости от семейного положения пациентов разделили на женатых, холостых и расставшихся, разведенных или вдовых. По каждой из трех групп рассчитали коэффициент выживаемости, охватив периоды с 2000-го по 2010 год и с 2011-го по 2021 год. Также исследователи рассмотрели тяжесть заболеваний.
Анализ выявил рост выживаемости с 2000 по 2010 и с 2011 по 2021 годы во всех группах. Медики объяснили тенденцию современными достижениями в терапии онкопатологий и улучшением скрининга.
При этом наивысший коэффициент выживаемости наблюдался среди людей в браке: в рассмотренные периоды он в среднем достигал 61,2% и 63,1%. Для сравнения, у холостых показатели составили 51,1% и 54,5%, а у расставшихся, разведенных или вдовых, — 43,8% и 45,7%, соответственно.
«В клинической практике мы видим, что имеющие партнеров пациенты лучше соблюдают режим лечения, регулярнее посещают врача и чаще сообщают о побочных эффектах, что в совокупности и определяет исход», — прокомментировали исследователи.
Кроме того, медики обнаружили, что у семейных людей чаще, чем у пациентов из двух других групп, диагностировали менее тяжелые локализованные формы колоректального рака на более ранних стадиях.
«Исследование показало, что люди, которые живут сами по себе, страдают вдвойне: как правило, им ставят диагноз на поздних стадиях, и результаты лечения у них хуже», — заявила ведущий автор работы онколог Намрата Виджайвергия (Namrata Vijayvergia) из Fox Chase Cancer Center.
Представленные результаты подчеркнули важность учета онкологами семейного положения пациентов. Авторы новой работы призвали скорректировать программы скрининга и диагностики для более скрупулезного подхода к одиноким.
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