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Дети и подростки стали болеть раком кишечника в несколько раз чаще
Ученые давно заметили, что рак, в том числе кишечника, неуклонно «молодеет». В новом исследовании американские медики установили, что самый заметный рост по колоректальным онкопатологиям наблюдается у детей и подростков.
Анализ данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США за период с 1999 по 2020 год показал, что теперь дети 10-14 лет болеют раком кишечника в шесть раз чаще, чем 20 лет назад. У подростков 15-19 лет частота таких заболеваний повысилась более чем вчетверо.
Результаты свежего исследования представят на встрече американских гастроэнтерологов Digestive Disease Week, которая пройдет в Вашингтоне 18-21 мая 2024 года.
Статистику злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки у людей в возрасте от 10 до 44 лет более чем за два десятилетия рассмотрела команда под руководством доктора медицины Ислама Мохамеда (Islam Mohamed) из Миссурийского университета в Канзас-Сити (США).
Выяснилось, что если в 1999 году такой тип рака диагностировали у 0,1 ребенка до 14 лет в расчете на 100 тысяч населения, то к 2020 году частота случаев увеличилась на 500%, до 0,6. У подростков 15-19 лет показатель вырос с 0,3 до 1,3 на 100 тысяч населения (+333%), а у молодых людей 20-24 лет — с 0,7 до двух, то есть на 185%.
Восходящую тенденцию отметили и в других возрастных группах. У людей 30-34 и 35-39 лет рост составил 71% и 58%, а частота случаев в 2020 году — 6,5 и 11,7 на 100 тысяч населения соответственно. Наименьшую прибавку — на 37% — зарегистрировали в группе людей от 40 до 44 лет, но у них наблюдается и самая высокая распространенность рака кишечника — 20 случаев на 100 тысяч населения.
Авторы работы подчеркнули, что колоректальный рак перестал считаться болезнью только пожилых и людям следует больше знать о ней. К факторам риска врачи относят наличие хронических воспалительных и онкологических заболеваний кишечника у прямых родственников, ожирение, курение и употребление алкоголя.
Кроме того, развитию болезни способствует несбалансированное питание с нехваткой клетчатки и высоким потреблением переработанного мяса, сладких напитков и жиров. Также некоторые прошлые исследования показывали связь рака кишечника с малоподвижным образом жизни, присутствием определенных бактерий, провоцирующих образование опухолей, приемом антибиотиков и пищевых добавок.
Среди распространенных симптомов колоректального рака с ранним началом доктор Мохамед перечислил нарушения в работе кишечника в виде запора или диареи, боли в животе, ректальные кровотечения и признаки железодефицитной анемии.
Хотя представленные в работе данные о выраженном росте по колоректальным онкопатологиям у детей и подростков выглядят тревожно, медики призвали относиться к ним осторожно.
Комментируя показатели, хирург-онколог Антон Бильчик (Anton Bilchik) из медицинского центра Провиденс Сент-Джонс в Санта-Монике (Калифорния, США) отметил, что процентный рост кажется внушительным, но в абсолютных цифрах такие случаи все еще редкость. По словам специалиста, который не участвовал в исследовании, речь идет о разнице между одним-двумя случаями на миллион и шестью случаями на миллион.
«Это не причина начинать проводить детям колоноскопию, а повод обсудить, что стоит за тенденцией», — пояснил Бильчик.
Ранее ученые из Миланского университета спрогнозировали, что за 2019-2024 годы смертность от рака кишечника в группе людей 25-49 лет сильнее всего в Европе вырастет в Великобритании: на 26% у мужчин и на 39% у женщин.
Недавно крупное исследование врачей из Европы и США показало, что люди с определенным типом фигуры более склонны к развитию колоректального рака.
Авторы новой научной работы не высказали в пресс-релизе определенных мнений о причинах роста детской заболеваемости раком кишечника в несколько раз всего за 20 лет. Наиболее вероятная причина — существенный рост средней массы детей и подростков за этот период. В этом смысле они повторяют аналогичную тенденцию у взрослых.
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