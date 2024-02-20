Присутствующая во многих продуктах никотиновая кислота повысила риск инсульта и инфаркта

Витамин группы B3 — никотиновая кислота, содержащаяся во многих основных продуктах питания и которую медики часто назначают для снижения уровня «плохого» холестерина, может быть опасна для здоровья. К такому выводу пришли медики из США.

Сердечно-сосудистые заболевания и болезни сердца — наиболее распространенные причины смерти в мире. На их долю приходится треть всех смертей, в общей сложности от них умирают примерно 18 миллионов человек в год.

Хотя за последние несколько десятилетий ученые добились значительных успехов в поисках факторов, провоцирующих эти заболевания, многие из них все равно остаются неизвестны.

Команда американских медиков под руководством Стэнли Хейзена (Stanley Hazen) из Кливлендской клиники в Огайо попыталась восполнить этот пробел. Предыдущие исследования показали, что одним из таких факторов могут быть метаболиты — продукты метаболизма в клетках, тканях и органах.

Ученые собрали образцы крови у 2331 взрослого в США и 832 в Европе, которые решили пройти обследование органов сердечно-сосудистой системы. Затем авторы исследования проанализировали эти образцы на наличие метаболитов и на протяжении трех лет отслеживали у пациентов случаи сердечных заболеваний, таких как инфаркты и инсульты.

Медики выяснили, что люди с повышенным уровнем метаболита 4PY в среднем на 60 процентов чаще сталкиваются с инфарктами и инсультами, чем пациенты с его более низким уровнем. Соединение 4PY возникает только при расщеплении организмом избытка никотиновой кислоты, или ниацина, — витамина группы B3.

Дальнейшие эксперименты на грызунах показали, что чрезмерное количество 4PY может вызвать воспаление кровеносных сосудов, которое, в свою очередь, провоцирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

У людей часто наблюдается повышенный уровень витамина B3 в организме. Поскольку он содержится во многих продуктах, в том числе семенах, фасоли, цельнозерновых крупах, зелени. На протяжении десятилетий в США, Великобритании и еще 50 странах витамином B3 обогащают основные продукты питания, такие как мука, крупы и овес. Это делают, чтобы предотвратить болезни, связанные с дефицитом питательных веществ.

Кроме того, в последнее время становятся популярными безрецептурные добавки на основе никотиновой кислоты, которые используют как «лекарство от старения». Считается, что витамин B3 улучшает когнитивные функции, увеличивает клеточную энергию и замедляет процессы старения.

Также никотиновую кислоту часто назначают для снижения уровня «плохого» холестерина в крови. Повышенный его уровень приводит к образованию атеросклеротических бляшек и развитию ишемической болезни сердца. Длительное воздействие повышенного содержания холестерина вызывает сужение артерий и кислородное голодание сердца, что проявляется стенокардией, а в тяжелых случаях ведет к инфаркту миокарда и инсульту.

«Главный вывод нашего исследования не в том, чтобы полностью исключить потребление никотиновой кислоты — это нереально, а чтобы показать: дальнейшее обогащение муки и круп ниацином в США и других странах к добру не приведет», — пояснил Хейзен.

Авторы уверены, что результаты их работы создадут основу для новой терапии, с помощью которой можно будет предотвращать или уменьшать воспаления кровеносных сосудов, а также помогут разработать новые методы диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, они должны объяснить, почему никотиновая кислота больше не может рассматриваться как эффективное средство для снижения уровня «плохого» холестерина.

Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

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