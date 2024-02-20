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ПНИПУ
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В ПНИПУ узнали, как предсказать разрушение композитных конструкций и сделать технические объекты безопаснее

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Композиционные материалы широко применяются в авиационной, автомобильной, строительной и других отраслях промышленности в связи с их высокой прочностью, малой массой и устойчивостью к коррозии. Для повышения надежности конструкций из композитов важно учитывать, как при их эксплуатации накапливаются повреждения в структуре материала. Ученые Пермского Политеха разработали модель и изучили процессы разрушения слоистого композита при его закритическом деформировании. Это особая стадия, возникающая после достижения максимальной нагрузки. Модель позволит точнее прогнозировать поведение конструкций, что повысит безопасность технических объектов.

ПНИПУ
# безопасность
# композиты
# конструкции
# Разрушение
# установки
Эволюция полей деформации образца
Эволюция полей деформации образца / © Пресс-служба ПНИПУ

Статья опубликована в журнале Acta Mechanica Sinica. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда. Обычно конструкции разрушаются, когда достигаются критические деформации, но так происходит не всегда. Материал продолжает накапливать повреждения и может перейти на новую стадию – закритическое деформирование. Это момент, который предшествует полной потере несущей способности (разрушению), когда происходит постепенное падение нагрузки при растущих деформациях.

Композиты – материалы с уникальными характеристиками, состоящие из двух или более компонентов с различными физическими свойствами. В их составе выделяют матрицу (основной элемент) и наполнитель с функцией армирования (укрепления). Эти материалы обладают высокой прочностью при небольшом весе, что, например, позволяет снизить расход топлива самолетами за счет уменьшения их массы. В сравнении с металлами композиты обладают высокой устойчивостью к коррозии и химическим воздействиям, что делает их подходящими для использования в агрессивных средах.

Ученые Пермского Политеха экспериментально исследовали закритическое деформирование слоистого композита, армированного углеродным волокном. Этот материал используется при создании легких, но прочных деталей: от хоккейных клюшек до лопаток авиационного двигателя. Для выявления закономерностей разрушения политехники провели испытания на растяжение образцов, вырезанных в различных направлениях. Комплексные испытания проведены на базе Центра экспериментальной механики ПНИПУ с использованием современных испытательных установок и систем дополнительного анализа.

«При растяжении в средней части образца появляется сужение или по-другому «шейка», которая приводит к сложному напряженному состоянию. В этом случае для корректного определения свойств материала стандартного оборудования недостаточно, поэтому мы использовали бесконтактную оптическую видеосистему VIC-3D. С ее помощью можно определять перемещения и деформации на поверхности образцов. Нам удалось впервые построить экспериментальные диаграммы деформирования композита, на которых реализуется закритическая стадия», — поделился кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Центра экспериментальной механики ПНИПУ Елена Струнгарь.

«Для анализа механизмов накопления повреждений и разрушения композита мы использовали метод акустической эмиссии, он основан на регистрации упругих волн, которые распространяются в материале при разрушении элементов его структуры. Этот метод помог выявить, что закритическое деформирование композита сопровождается интенсивным разрушением отдельных углеродных волокон, образованием трещин в полимерной матрице, а еще нарушением связей между матрицей и волокнами», – рассказала аспирант кафедры экспериментальной механики и конструкционного материаловедения ПНИПУ Екатерина Чеботарёва.

Ученые предложили новую модель механического поведения композитных материалов, которая учитывает выявленные закономерности их деформирования. Это позволит точнее предсказать поведение конструкций, повысить их надежность и снизить катастрофичность при разрушении технических объектов.

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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# безопасность
# композиты
# конструкции
# Разрушение
# установки
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