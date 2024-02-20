Биологи определили самые урожайные сорта льна

Ученые Института биологии ТюмГУ и белорусского Института льна изучили сотни образцов льна-долгунца, и определили сорта не только с высокой урожайностью, но и самые устойчивые к болезням.

Основа селекционного процесса — наличие исходного материала с широкой генотипической изменчивостью по основным хозяйственно ценным признакам. В связи с этим мобилизация генетического разнообразия исходных форм — первый и очень важный этап в создании новых сортов.

Главный источник для селекции льна — мировое разнообразие зародышевой плазмы рода Linum, сосредоточенное в рабочих, национальных и международных коллекциях, насчитывающих в совокупности более 25 тысяч единиц хранения.

Статья «Источники высокой урожайности и устойчивости к фузариозному увяданию в коллекции льна-долгунца» биологов ИнБио ТюмГУ и Института льна (Витебск, Белоруссия) Виктора и Татьяны Богдан, Марины Литарной, Сергея Иванова и Константина Королева вышла в журнале «АгроЭкоИнфо».

Генофонд льна-долгунца Института льна включает 628 образцов различного эколого-географического происхождения, представленного 33 странами мира. У льна-долгунца выделяют более 30 морфо-биологических и хозяйственно полезных характеристик: продолжительность вегетационного периода, урожайность основных видов продукции (тресты, семян, волокна), устойчивость к полеганию и болезням, содержание и качество волокна.

Ученые исследовали 239 коллекционных образцов льна-долгунца различного эколого-географического происхождения. Полевые опыты проводили в Институте льна в течение восьми лет на разных видах почв.

Метеорологические условия в годы проведения исследований также существенно различались, что послужило объективной оценке исходного материала льна-долгунца.

Изучение нового генофонда льна-долгунца позволило выделить ряд образцов, которые рекомендованы в качестве источников высокой урожайности: Drakkar, Silva, Eden, Aramis Alizee (Франция), Rod 829 (Чехия), Талер, Лада, Веста (Беларусь), Глинум (Украина), Suzanne (Нидерланды), С-108 (Россия).

Российские сорта Норд, Добрыня, Тонус, Дипломат, Александрит представляют интерес как источники высокого содержания волокна. Они также характеризуются высоким удельным выходом длинного волокна. В качестве источников устойчивости к фузариозному увяданию (развитие болезни 0-20 процентов) выделено 14 относительно устойчивых образцов генофонда: Гамма, Оршанский 2, Веста, Блакит, Весна (Беларусь), И-9, донор устойчивости к фузариозу из К-6746 (Япония), Л-1120 (Россия), Полський 5, Каменяр, Блакитный, Украинский ранний (Украина), Silva (Франция), CI 687 (Dillman) (США), на основе которых создана признаковая коллекция.

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