  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
1 час назад
ТюмГУ
19

Биологи определили самые урожайные сорта льна

4.4

Ученые Института биологии ТюмГУ и белорусского Института льна изучили сотни образцов льна-долгунца, и определили сорта не только с высокой урожайностью, но и самые устойчивые к болезням.

ТюмГУ
# вегетация
# лен-долгунец
# сорта
# урожайность
лен
Лен, произрастающий на биостанции озера Кучак / © Getty images

Основа селекционного процесса — наличие исходного материала с широкой генотипической изменчивостью по основным хозяйственно ценным признакам. В связи с этим мобилизация генетического разнообразия исходных форм — первый и очень важный этап в создании новых сортов.

Главный источник для селекции льна — мировое разнообразие зародышевой плазмы рода Linum, сосредоточенное в рабочих, национальных и международных коллекциях, насчитывающих в совокупности более 25 тысяч единиц хранения.

Статья «Источники высокой урожайности и устойчивости к фузариозному увяданию в коллекции льна-долгунца» биологов ИнБио ТюмГУ и Института льна (Витебск, Белоруссия) Виктора и Татьяны Богдан, Марины Литарной, Сергея Иванова и Константина Королева вышла в журнале «АгроЭкоИнфо».

Генофонд льна-долгунца Института льна включает 628 образцов различного эколого-географического происхождения, представленного 33 странами мира. У льна-долгунца выделяют более 30 морфо-биологических и хозяйственно полезных характеристик: продолжительность вегетационного периода, урожайность основных видов продукции (тресты, семян, волокна), устойчивость к полеганию и болезням, содержание и качество волокна.

Ученые исследовали 239 коллекционных образцов льна-долгунца различного эколого-географического происхождения. Полевые опыты проводили в Институте льна в течение восьми лет на разных видах почв.

Метеорологические условия в годы проведения исследований также существенно различались, что послужило объективной оценке исходного материала льна-долгунца.
Изучение нового генофонда льна-долгунца позволило выделить ряд образцов, которые рекомендованы в качестве источников высокой урожайности: Drakkar, Silva, Eden, Aramis Alizee (Франция), Rod 829 (Чехия), Талер, Лада, Веста (Беларусь), Глинум (Украина), Suzanne (Нидерланды), С-108 (Россия).

Российские сорта Норд, Добрыня, Тонус, Дипломат, Александрит представляют интерес как источники высокого содержания волокна. Они также характеризуются высоким удельным выходом длинного волокна. В качестве источников устойчивости к фузариозному увяданию (развитие болезни 0-20 процентов) выделено 14 относительно устойчивых образцов генофонда: Гамма, Оршанский 2, Веста, Блакит, Весна (Беларусь), И-9, донор устойчивости к фузариозу из К-6746 (Япония), Л-1120 (Россия), Полський 5, Каменяр, Блакитный, Украинский ранний (Украина), Silva (Франция), CI 687 (Dillman) (США), на основе которых создана признаковая коллекция. 

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ТюмГУ
261 статей
Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
Показать больше
ТюмГУ
# вегетация
# лен-долгунец
# сорта
# урожайность
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
20 Фев
500
Век XII: самураи приходят к власти
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
21 Фев
Бесплатно
Электротранспорт будущего: при чем здесь кристаллохимия?
ВЭБ
Москва
Лекция
21 Фев
Бесплатно
С громом и в облаке плазмы — как возвращаются с орбиты
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
21 Фев
550
Открытие мира галактик
Московский Планетарий
Москва
Лекция
21 Фев
600
Приматы: в прошлом и настоящем
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
21 Фев
600
Общая структура физической картины мира. Классическая механика
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
21 Фев
600
Состояния вещества: от протопланетных облаков до темной материи
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
22 Фев
600
Историография эпохи Сражающихся царств
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
22 Фев
500
История Грузии. Новое время (XVI — XVIII вв.)
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
4 часа назад
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
Позавчера, 16:28
Даниил Сухинов

Бананы предложили использовать в борьбе с пластиковым мусором

Американские исследователи придумали новый способ борьбы одновременно с пластиковыми и пищевыми отходами. Они создали замену пластиковым упаковочным пленкам, использовав банановую кожуру. Новый материал по качеству не уступает привычному пластику, но разлагается в почве в сотни раз быстрее.

Химия
# банан
# пластик
# пластиковые отходы
# экология
Вчера, 12:00
Полина

Исследование выявило факторы, влияющие на успех в музыкальной карьере

Подростки чаще пробуют писать музыку, если у них есть возможность получать соответствующее дополнительное образование, а также когда они чувствуют поддержку и преемственность. При этом есть пять типовых траекторий, которые приводят к собственному творчеству.

Психология
# музыка
# музыкальное образование
# музыкальные способности
# творчество
16 февраля
Мария Азарова

Стоматологи выяснили, как именно возникает неприятный запах изо рта 

Целью нового исследования было понять, какие бактерии полости рта отвечают за продукцию метантиола, или метилмеркаптана — бесцветного токсичного газа с сильным и неприятным запахом, напоминающим зловоние гнилой капусты.

Медицина
# бактерии
# запах
# метантиол
# метилмеркаптан
# ротовая полость
# стоматология
Позавчера, 16:28
Даниил Сухинов

Бананы предложили использовать в борьбе с пластиковым мусором

Американские исследователи придумали новый способ борьбы одновременно с пластиковыми и пищевыми отходами. Они создали замену пластиковым упаковочным пленкам, использовав банановую кожуру. Новый материал по качеству не уступает привычному пластику, но разлагается в почве в сотни раз быстрее.

Химия
# банан
# пластик
# пластиковые отходы
# экология
4 часа назад
Полина

В 2024 году обновят ударения во многих русских словах

В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.

Офтоп
# лингвистика
# орфоэпия
# русский язык
# словарь
# ударение
1 февраля
Андрей

Геологи пересмотрели историю возникновения континентов

Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.

Геология
# земная кора
# катархей
# океанические плиты
# тектонические плиты
# формирование континентов
23 января
Алиса Гаджиева

Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.

История
# античность
# археология
# вино
# виноделие
# Древний Рим
# керамика
# Римская Империя
15 февраля
Дарья Губина

Астрономы разуверились в обитаемости крупнейшего спутника Сатурна

Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.

Астрономия
# обитаемые планеты
# подледный океан
# Сатурн
# титан
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 48

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить