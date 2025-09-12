  • Добавить в закладки
12 сентября, 09:22
Юлия Трепалина
18

Психиатры впервые описали случай пристрастия к отбеливателю белья на фоне В12-дефицитной анемии

❋ 4.6

Пикацизм — расстройство пищевого поведения, которое выражается в стремлении употребить что-то малосъедобное, например землю, глину, мыло и другие непригодные в пищу вещи. Порой встречаются еще более экзотичные и опасные для жизни пристрастия. С таким столкнулись психиатры из США: у молодой женщины развилась тяга к порошковому отбеливателю в дополнение к тому, что она страдала тяжелой анемией из-за дефицита витамина B12. Вероятной причиной симптомов медики назвали аутоиммунный сбой.

Отчет о необычном клиническом случае опубликовали в журнале Case Reports in Psychiatry. В одну из клиник в штате Мичиган (США) поступила 36-летняя пациентка, которая ранее обратилась за неотложной помощью из-за приступа сильной одышки, боли в левом подреберье и слабости. Также женщина страдала патологическим ожирением (ИМТ 85 при норме до 25), а в анамнезе имелись данные о психиатрических расстройствах, таких как тревожность, депрессия и ПТСР.

Анализ крови и другие первичные обследования показали, что у женщины макроцитарная анемия, при которой патологически увеличиваются красные кровяные тельца — эритроциты. Как часто бывает в таких случаях, причиной состояния стал хронический дефицит витамина B12. Пациентке сделали переливание крови и госпитализировали в отделение интенсивной терапии для дальнейшего обследования и лечения.

Учитывая прошлые психиатрические диагнозы женщины и то, что анемии часто сопутствует компульсивное желание съесть несъедобное, медики заподозрили пикацизм. Чтобы проверить предположение, они пригласили психиатра. Во время консультации с ним опасения подтвердились.

Пациентка призналась, что больше месяца два-три раза в день пробовала на вкус порошковый отбеливатель. Поначалу ей нравились запах и текстура порошка, но затем она стала погружать смоченный слюной палец в отбеливатель и прикладывать его к языку. По словам женщины, подержав вещество во рту, она не глотала его, а сплевывала, потом полоскала рот водой. Тягу к другим веществам и попытки суицида пациентка отрицала.

Беспокойства из-за своих действий женщина не испытывала. Но отметила, что ее поведение сильно тревожило членов семьи, те тщетно пытались отговорить бросить странную привычку.

Дальнейшие обследования выявили у пациентки антитела к белку под названием «внутренний фактор», который необходим организму для усвоения витамина B12 из пищи. Это позволило заключить, что к дефициту B12, последующей анемии и, вероятно, пикацизму, привело это аутоиммунное нарушение.

Описанный случай примечателен еще тем, что женщина не страдала дефицитом железа, при котором тяга к несъедобному встречается чаще. По словам врачей, о такой необычной форме пикацизма на фоне анемии из-за нехватки витамина B12 в медицинской литературе сообщается впервые.

Что касается любительницы отбеливателя, после пребывания в отделении интенсивной терапии, а затем в обычном стационаре в течение трех дней ее состояние в целом улучшилось, уровень гемоглобина повысился. Пациентку выписали, назначив прием витамина B12 и препарат от гастрита. Дальнейшая ее судьба неизвестна, поскольку женщина не явилась для последующего наблюдения, и связь с ней врачи потеряли.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
813 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
