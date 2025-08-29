Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
У миллионов супругов обнаружили совпадение нарушений психики
Из научной литературы известно, что у супругов чаще, чем по случайной вероятности, совпадают биологические и психологические черты. Как правило, это связывают с сочетанием факторов, таких как общая среда, социальное окружение и предпочтения, которые ограничивают потенциальный круг кандидатов для отношений. Международная группа ученых из США, Дании и Тайваня решила на крупной выборке проследить, распространена ли у супругов общность психических расстройств. В масштабном исследовании специалисты сопоставили данные миллионов семейных пар из трех разных стран и пришли к утвердительному ответу.
В основу научной работы, статью о которой опубликовали в журнале Nature Human Behaviour, легли сведения из национальных систем учета населения и здравоохранения Тайваня и Дании, а также результаты аналогичного исследования в Швеции, опубликованного ранее. В общую выборку вошли примерно пять миллионов тайваньских пар и еще почти 1,3 миллиона пар из двух скандинавских государств.
Ученые находили информацию о психиатрических диагнозах в национальных реестрах и затем анализировали вероятность совпадения проблем с психикой у супругов. Рассматривали следующие девять заболеваний: шизофрению, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройство аутистического спектра, клиническую депрессию, биполярное расстройство личности, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивный синдром, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, и нервную анорексию.
Результаты анализа показали, что для большинства пар такая взаимосвязь прослеживалась и была статистически значимой. Другими словами, если мужу или жене поставили психиатрический диагноз, то вероятность его наличия у второй половины повышалась. Поскольку корреляции наблюдались как у выходцев из Азии, так и у представителей европейских культур, исследователи посчитали, что это говорит о фундаментальном характере тенденции (то есть она не зависит от культурной принадлежности).
Выявленные корреляции оказались удивительно устойчивы во времени. Проследив за тайваньскими парами разных поколений — рожденных с 30-х по 90-е годы XX века — специалисты обнаружили, что распространенность совпадений в психиатрических диагнозах у супругов почти не изменилась по большинству рассмотренных расстройств, хотя на Тайване за этот отрезок произошли значительные социальные перемены.
Впрочем, без исключений не обошлось. Например, со временем стало меньше пар, где у обоих супругов диагностировали обсессивно-компульсивный синдром. Кроме того, у представителей более поздних поколений немного участились корреляции по расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ. Возможной причиной ученые указали изменение отношения к этой практике в обществе и большую готовность людей сообщать о такого рода проблемах.
Новые открытия имеют далекоидущие последствия. У пар со склонностью к одним и тем же психическим расстройствам выше риск передать эти черты по наследству. По оценкам ученых, если оба родителя страдают общими нарушениями психики, то вероятность их развития у ребенка вдвое выше, чем в случае, когда заболевание только у кого-то одного в паре. Самые высокие риски — при шизофрении, депрессии, биполярном расстройстве и нарушениях, связанных с употреблением психоактивных веществ.
Авторы предупредили, что их исследование имеет ряд ограничений и носит чисто наблюдательный характер. Его результаты не позволяют определить точные причины сходства супругов в плане нарушений психики. Среди возможных объяснений — сознательный или бессознательный выбор партнера с похожими чертами, следствие влияния общей среды либо социальных ограничений, из-за которых люди с нарушениями могут оказаться в одном кругу.
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.
В МГППУ выяснили, что умственный труд, стресс и интенсивные физические нагрузки истощают жизненные силы человека, сокращая его профессиональное долголетие и общую продолжительность активной жизни. Мозг, будучи энергозатратным органом, и чрезмерные нагрузки перераспределяют ресурсы организма, приводя к раннему выгоранию и проблемам со здоровьем.
Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Google Stadia: все, что вам нужно знать
С точки зрения науки: взрыв в Бейруте
Агхори: философия каннибализма
Теория относительности для чайников
Толковать сновидения: как?
Starship, наконец, научился садиться без взрыва: что это значит и что будет дальше?
Небесные вестники перемен: кометы, метеориты и метеоры в истории человечества
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии