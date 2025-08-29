У миллионов супругов обнаружили совпадение нарушений психики

Из научной литературы известно, что у супругов чаще, чем по случайной вероятности, совпадают биологические и психологические черты. Как правило, это связывают с сочетанием факторов, таких как общая среда, социальное окружение и предпочтения, которые ограничивают потенциальный круг кандидатов для отношений. Международная группа ученых из США, Дании и Тайваня решила на крупной выборке проследить, распространена ли у супругов общность психических расстройств. В масштабном исследовании специалисты сопоставили данные миллионов семейных пар из трех разных стран и пришли к утвердительному ответу.

В основу научной работы, статью о которой опубликовали в журнале Nature Human Behaviour, легли сведения из национальных систем учета населения и здравоохранения Тайваня и Дании, а также результаты аналогичного исследования в Швеции, опубликованного ранее. В общую выборку вошли примерно пять миллионов тайваньских пар и еще почти 1,3 миллиона пар из двух скандинавских государств.

Ученые находили информацию о психиатрических диагнозах в национальных реестрах и затем анализировали вероятность совпадения проблем с психикой у супругов. Рассматривали следующие девять заболеваний: шизофрению, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройство аутистического спектра, клиническую депрессию, биполярное расстройство личности, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивный синдром, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, и нервную анорексию.

Результаты анализа показали, что для большинства пар такая взаимосвязь прослеживалась и была статистически значимой. Другими словами, если мужу или жене поставили психиатрический диагноз, то вероятность его наличия у второй половины повышалась. Поскольку корреляции наблюдались как у выходцев из Азии, так и у представителей европейских культур, исследователи посчитали, что это говорит о фундаментальном характере тенденции (то есть она не зависит от культурной принадлежности).

Выявленные корреляции оказались удивительно устойчивы во времени. Проследив за тайваньскими парами разных поколений — рожденных с 30-х по 90-е годы XX века — специалисты обнаружили, что распространенность совпадений в психиатрических диагнозах у супругов почти не изменилась по большинству рассмотренных расстройств, хотя на Тайване за этот отрезок произошли значительные социальные перемены.

Впрочем, без исключений не обошлось. Например, со временем стало меньше пар, где у обоих супругов диагностировали обсессивно-компульсивный синдром. Кроме того, у представителей более поздних поколений немного участились корреляции по расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ. Возможной причиной ученые указали изменение отношения к этой практике в обществе и большую готовность людей сообщать о такого рода проблемах.

Новые открытия имеют далекоидущие последствия. У пар со склонностью к одним и тем же психическим расстройствам выше риск передать эти черты по наследству. По оценкам ученых, если оба родителя страдают общими нарушениями психики, то вероятность их развития у ребенка вдвое выше, чем в случае, когда заболевание только у кого-то одного в паре. Самые высокие риски — при шизофрении, депрессии, биполярном расстройстве и нарушениях, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Авторы предупредили, что их исследование имеет ряд ограничений и носит чисто наблюдательный характер. Его результаты не позволяют определить точные причины сходства супругов в плане нарушений психики. Среди возможных объяснений — сознательный или бессознательный выбор партнера с похожими чертами, следствие влияния общей среды либо социальных ограничений, из-за которых люди с нарушениями могут оказаться в одном кругу.

Юлия Трепалина 794 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.