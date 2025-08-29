  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
29 августа, 14:35
Юлия Трепалина
33

У миллионов супругов обнаружили совпадение нарушений психики

❋ 5.1

Из научной литературы известно, что у супругов чаще, чем по случайной вероятности, совпадают биологические и психологические черты. Как правило, это связывают с сочетанием факторов, таких как общая среда, социальное окружение и предпочтения, которые ограничивают потенциальный круг кандидатов для отношений. Международная группа ученых из США, Дании и Тайваня решила на крупной выборке проследить, распространена ли у супругов общность психических расстройств. В масштабном исследовании специалисты сопоставили данные миллионов семейных пар из трех разных стран и пришли к утвердительному ответу.

Психология
# брак
# психиатрия
# психические заболевания
# Психические расстройства
# супруги
# шизофрения
супружеская пара
© Jeremias Ybañez, unsplash.com

В основу научной работы, статью о которой опубликовали в журнале Nature Human Behaviour, легли сведения из национальных систем учета населения и здравоохранения Тайваня и Дании, а также результаты аналогичного исследования в Швеции, опубликованного ранее. В общую выборку вошли примерно пять миллионов тайваньских пар и еще почти 1,3 миллиона пар из двух скандинавских государств.

Ученые находили информацию о психиатрических диагнозах в национальных реестрах и затем анализировали вероятность совпадения проблем с психикой у супругов. Рассматривали следующие девять заболеваний: шизофрению, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройство аутистического спектра, клиническую депрессию, биполярное расстройство личности, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивный синдром, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, и нервную анорексию.

Результаты анализа показали, что для большинства пар такая взаимосвязь прослеживалась и была статистически значимой. Другими словами, если мужу или жене поставили психиатрический диагноз, то вероятность его наличия у второй половины повышалась. Поскольку корреляции наблюдались как у выходцев из Азии, так и у представителей европейских культур, исследователи посчитали, что это говорит о фундаментальном характере тенденции (то есть она не зависит от культурной принадлежности).

Выявленные корреляции оказались удивительно устойчивы во времени. Проследив за тайваньскими парами разных поколений — рожденных с 30-х по 90-е годы XX века — специалисты обнаружили, что распространенность совпадений в психиатрических диагнозах у супругов почти не изменилась по большинству рассмотренных расстройств, хотя на Тайване за этот отрезок произошли значительные социальные перемены.

Впрочем, без исключений не обошлось. Например, со временем стало меньше пар, где у обоих супругов диагностировали обсессивно-компульсивный синдром. Кроме того, у представителей более поздних поколений немного участились корреляции по расстройствам, связанным с употреблением психоактивных веществ. Возможной причиной ученые указали изменение отношения к этой практике в обществе и большую готовность людей сообщать о такого рода проблемах.

Новые открытия имеют далекоидущие последствия. У пар со склонностью к одним и тем же психическим расстройствам выше риск передать эти черты по наследству. По оценкам ученых, если оба родителя страдают общими нарушениями психики, то вероятность их развития у ребенка вдвое выше, чем в случае, когда заболевание только у кого-то одного в паре. Самые высокие риски — при шизофрении, депрессии, биполярном расстройстве и нарушениях, связанных с употреблением психоактивных веществ.

Авторы предупредили, что их исследование имеет ряд ограничений и носит чисто наблюдательный характер. Его результаты не позволяют определить точные причины сходства супругов в плане нарушений психики. Среди возможных объяснений — сознательный или бессознательный выбор партнера с похожими чертами, следствие влияния общей среды либо социальных ограничений, из-за которых люди с нарушениями могут оказаться в одном кругу.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Юлия Трепалина
794 статей
Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.
Показать больше
Психология
# брак
# психиатрия
# психические заболевания
# Психические расстройства
# супруги
# шизофрения
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Авг
1000
Краткая история инфляции и ее укрощения
Medio Modo
Москва
Лекция
29 Авг
Бесплатно
Что говорят генетические тесты и как их можно использовать для планирования здоровой семьи
АВИАПАРК
Москва
Лекция
29 Авг
700
Наноматериалы и композиты
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
30 Авг
Бесплатно
Самые красивые объекты ЮНЕСКО России
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
30 Авг
1500
Жизнь во Вселенной: антропный принцип и парадокс Ферми
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
30 Авг
800
Когда птицы правили планетой
Medio Modo
Москва
Лекция
31 Авг
1000
Гены: характер, болезни, суперспособности и суперсолдаты
ВСмысле
Санкт-Петербург
Экскурсия
31 Авг
Бесплатно
Советские самолеты: от сельского хозяйства до космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
01 Сен
Бесплатно
Спинозавриды: водные динозавры
Центр «Архэ»
Онлайн

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
27 августа, 14:52
Елена Авдеева

Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.

Астрономия
# метеориты
# планета
# планетезимали
# хондриты
# Юпитер
28 августа, 08:50
Игорь Байдов

Сумчатый волк был обречен на вымирание еще до встречи с человеком

Согласно выводам авторов нового исследования, сумчатый волк, или тилацин, проиграл эволюционную битву за выживание за миллионы лет до того, как первый человек ступил на австралийскую землю. Оказалось, этот вид хищных сумчатых постепенно терял ключевые гены, что сделало его уязвимым перед лицом природных изменений. Человек и динго лишь довершили процесс.

Биология
# Австралия
# вымершие виды
# вымершие животные
# сумчатый волк
# тасманийский волк
# тилацин
28 августа, 13:14
МГППУ

Умственная работа и стресс состарили мозг и укоротили продолжительность жизни

В МГППУ выяснили, что умственный труд, стресс и интенсивные физические нагрузки истощают жизненные силы человека, сокращая его профессиональное долголетие и общую продолжительность активной жизни. Мозг, будучи энергозатратным органом, и чрезмерные нагрузки перераспределяют ресурсы организма, приводя к раннему выгоранию и проблемам со здоровьем.

МГППУ
# мозг
# общение
# продолжительность жизни
# Психология
# старение
27 августа, 14:52
Елена Авдеева

Планетологи вычислили точный возраст Юпитера

Исследователи из Японии и Италии нашли способ узнать возраст самой большой планеты Солнечной системы. С помощью компьютерного моделирования ученые рассчитали, что Юпитер «родился» спустя 1,8 миллиона лет после ее образования.

Астрономия
# метеориты
# планета
# планетезимали
# хондриты
# Юпитер
25 августа, 13:36
Юлия Трепалина

Подробности спаривания горбатых дельфинов в природе впервые сняли с помощью БПЛА

Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.

Биология
# дельфины
# китообразные
# морские млекопитающие
# поведение животных
# спаривание
25 августа, 15:11
Денис Яковлев

Ученые объяснили, почему худеть не всегда полезно

Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.

Медицина
# алкоголь
# ЗОЖ
# ожирение
# рак
# холестерин
6 августа, 20:59
Татьяна Пичугина

Ученые добыли новые доказательства столкновения с кометой 12 800 лет назад

Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.

Геология
# Атлантический океан
# комета
# морское дно
# платина
# событие позднего дриаса
30 июля, 08:08
Редакция Naked Science

Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий

Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.

Археология
# археология
# Бронзовый век
# Левант
31 июля, 08:28
Полина Меньшова

Психологи описали, как игнорирование собеседника влияет на его психику

Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.

Психология
# коммуникация
# общение
# онлайн-знакомство
# отношения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Российские физики «помирили» теорию относительности и электродинамики через решение векового парадокса

    29 августа, 14:50

  2. У миллионов супругов обнаружили совпадение нарушений психики

    29 августа, 14:35

  3. В Иране обнаружили древнюю надпись размером со спичечный коробок

    29 августа, 14:22

  4. Ученые рассказали, стоит ли делать уроки вместе с ребенком

    29 августа, 14:18
Выбор редакции

Шестое по силе: что сделало камчатское землетрясение уникальным и почему никто не погиб

1 августа, 09:51

Последние комментарии

Никита Безрукавый
20 минут назад
Barkadi, железнодорожные паромы через Каспийское море существуют и являются важной частью транспортной системы Каспийского региона. Эти переправы

Железнодорожная сеть мира

Иван Колупаев
1 час назад
Николай, а уже разъяснили, что все неправильно поняли, слухи преувеличены и вообще этот Мальцев никуда не денется, будет ритмично выполнять задачи

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

максим сидоренков
2 часа назад
Боюсь, что проблему уже ладе расстрелами не решить, увы:)

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

максим сидоренков
2 часа назад
Сергей, а про социализм слышали что-нить? В вашей же стране был, так же как и первый космонавт:)

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

максим сидоренков
2 часа назад
Александр, сразу видно, что проживая в СССР, вы не научились элементарной логике. Козырять своим проживанием в СССР, отрицая очевидные факты:

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

ulogin_facebook_998483030336074
2 часа назад
John, выключают.

Ночное освещение части Азии в 2014 и 2024 годах

Иван Колупаев
3 часа назад
Там еще уточка была желтая опять власти скрывают 🐤

SpaceX опубликовала высококачественные кадры посадки Ship 37 в Индийском океане

Александр Морозов
3 часа назад
Что я услышал, это не мы (эффективные менеджеры) все просрали, это не мы разворовали великое наследие, это не мы занимались 30 лет

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

Михаил Духанин
3 часа назад
Платить и финансировать не пробуют и не собираются, начать платить, значит вновь создать средний класс, от него проблемы, даже дебилы во власти это

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

Сергей Русиш
4 часа назад
Лариса, А чем вы говорите?

Лучшие фотографии дикой природы по версии NBP International Awards

Николай Головин
4 часа назад
Sam, рейтинг стран по длине фаллоса обычно составляют по личному мнению опрошенного.

Рейтинг стран по уровню интеллекта населения

Николай Головин
4 часа назад
Кто бы сомневался...

Рейтинг стран по уровню интеллекта населения

Динар Еремеев
4 часа назад
Евросоюз с Урсулой и Зеленским в полной жопе)))

Рейтинг стран по уровню интеллекта населения

Dexter Stockman
4 часа назад
Сергей, прав 146% России конец как прогрессивному государству настал в 2018 ещё. В 2022 подтвердить.

Ученые определили факторы доверия науке у россиян

Dexter Stockman
4 часа назад
Смех. В России процветает мракобесие, закрываются школы, детей учат убивать соседей из-за внутренних политтехнолгий ФСБ И КРЕМЛЯ. Социальные темы

Ученые определили факторы доверия науке у россиян

Лариса Цедик
4 часа назад
Artem, может для начала Вам Бога простить?...Задумайтесь, это реально важно.. Пробовали?

Лучшие фотографии дикой природы по версии NBP International Awards

Nikita Lazarenko
5 часов назад
А почему взрыв вырезали?

SpaceX опубликовала высококачественные кадры посадки Ship 37 в Индийском океане

Nikita Lazarenko
5 часов назад
Сергей, где то слышал про исследование поведенческих психологов что из-за тотального увеличения губ, происходит внутренняя конкуренция за

Психологи выяснили, насколько «уколы красоты» повышают привлекательность женщин

Sanjar Khamraev
5 часов назад
К сожалению из великой космической державы мы превратимся в космического карлика и это очень печально.

Глава РКК «Энергия»: «нужно перестать врать себе и другим, что у нас все хорошо»

Vladimir Lukianov
5 часов назад
Человек появляется в палеонтологической летописи внезапно, причем таким, каков он есть сегодня: способным размышлять, строить планы, изобретать,

Нейробиолог объяснил, почему рост объема мозга человека прекратился 100 000 лет назад

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно