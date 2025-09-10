Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Суицидальные подростки рассказали, ради чего они хотят жить
Самоубийство — третья по частоте причина смерти молодежи от 15 до 29 лет во всем мире. Обычно в исследованиях и публикациях СМИ о подростках с суицидальными наклонностями авторы пытаются разобраться, почему возникает желание умереть. Но не менее важно понять, что придает смысл жизни и побуждает молодых людей жить дальше. Это недавно выяснили ученые, проанализировав ответы тинейджеров, ставших пациентами психиатрической лечебницы из-за склонности к самоубийству.
В основу исследования, статью о котором недавно опубликовал журнале Psychiatric Services, легли материалы бесед с 211 подростками 13-17 лет, попавших в психиатрический стационар в Хьюстоне (штат Техас, США) из-за суицидальных мыслей или поведения.
В рамках программы психотерапии, которую проходили подростки, их попросили сформулировать три главные причины, чтобы продолжать жить. Позднее группа специалистов во главе с детским психиатром Аной Угуэто (Ana Ugueto) проанализировала ответы, чтобы выявить общие тенденции и определить основные мотивы, помогающие молодым людям находить смысл в жизни, несмотря на тяжелые эмоциональные потрясения, приведшие в больницу.
Большинство подростков среди причин называли семью, взаимоотношения с родными, друзьями и домашними питомцами. Также в рассказах часто фигурировали мечты. К примеру, тинейджеры говорили, что хотели бы отправиться куда-то в путешествие, освоить профессию или ссылались на любопытство — что им интересно увидеть, какое будущее ждет впереди.
Еще одна общая тема была связана с независимостью и собственным имуществом: например, приобретением машины или дома. Также подростки говорили о смене места жительства и упоминали совсем незатейливые вещи вроде самостоятельно нанесенного макияжа.
О том, что стремление к жизни и надежды не пропали, свидетельствовало обилие в речи пациентов глаголов типа «хотеть», «видеть», «быть» и позитивно окрашенных прилагательных («счастливый», «хороший», «лучше»).
Но, конечно, все ответы были индивидуальными. Некоторые отличались эмоциональностью: «Я видел плачущего отца. Не хочу, чтобы он снова так плакал» или «Не хочу огорчать маму». В других присутствовала четкая конкретика: «Хочу прочитать 100 книг в этом году», «Хочу набить крутое тату».
Исследователи подчеркнули, что практически все подростки (97%) справились с заданием и назвали три причины, по которым им хотелось бы жить. То есть даже в трудные периоды само желание у многих сохраняется, если они чувствуют, что кто-то или что-то значимое привязывают их к жизни.
Это важно знать врачам, работающим с подобными пациентами. Обозначение причин может стать отправной точкой для разговора, построения доверительных отношений и последующего исцеления. Задание также помогает напомнить подросткам и тем, кто с ними рядом, что даже во времена безысходности у них остается что-то, ради чего стоит жить.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Компания, контролирующая основную часть спутников и подавляющее большинство космических полетов человечества, неожиданно потратила 17 миллиардов долларов на выкуп частот, которые и так могли попасть ей в руки через несколько месяцев. Смысл этого шага не столько в том, чтобы облегчить себе экспансию, а больше в том, чтобы лишить других игроков возможности полноценной конкуренции.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Ученые впервые смогли создать видимый в оптическом диапазоне темпоральный кристалл. Для этого они использовали жидкие кристаллы.
Для разрыва связи между атомами водорода понадобились золото, титан и ультрафиолетовое излучение. Полученный водород ученые использовали для преобразования углекислого газа в этилен.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Третий известный межзвездный объект 3I/ATLAS летит примерно вдвое быстрее обоих своих предшественников. По расчетам, его вряд ли могло выбросить из родной планетной системы с подобной скоростью, и так разогнаться по пути он тоже не мог.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Чего ожидать от нейросетей в будущем? Разговор с руководителем научного отдела «Яндекса» Артемом Бабенко
«Мозг плюс мозг» и другие химеры
Все сокровища Вселенной
5+1. Критики Илона Маска и их аргументы
Закон о ресницах, похищение невест и обрезание: как живут женщины в странах СНГ
Машины счастья: «И никаких тебе больше опознавательных знаков!»
Радиохимия: путем ядерных превращений
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии