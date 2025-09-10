Суицидальные подростки рассказали, ради чего они хотят жить

Самоубийство — третья по частоте причина смерти молодежи от 15 до 29 лет во всем мире. Обычно в исследованиях и публикациях СМИ о подростках с суицидальными наклонностями авторы пытаются разобраться, почему возникает желание умереть. Но не менее важно понять, что придает смысл жизни и побуждает молодых людей жить дальше. Это недавно выяснили ученые, проанализировав ответы тинейджеров, ставших пациентами психиатрической лечебницы из-за склонности к самоубийству.

В основу исследования, статью о котором недавно опубликовал журнале Psychiatric Services, легли материалы бесед с 211 подростками 13-17 лет, попавших в психиатрический стационар в Хьюстоне (штат Техас, США) из-за суицидальных мыслей или поведения.

В рамках программы психотерапии, которую проходили подростки, их попросили сформулировать три главные причины, чтобы продолжать жить. Позднее группа специалистов во главе с детским психиатром Аной Угуэто (Ana Ugueto) проанализировала ответы, чтобы выявить общие тенденции и определить основные мотивы, помогающие молодым людям находить смысл в жизни, несмотря на тяжелые эмоциональные потрясения, приведшие в больницу.

Большинство подростков среди причин называли семью, взаимоотношения с родными, друзьями и домашними питомцами. Также в рассказах часто фигурировали мечты. К примеру, тинейджеры говорили, что хотели бы отправиться куда-то в путешествие, освоить профессию или ссылались на любопытство — что им интересно увидеть, какое будущее ждет впереди.

Еще одна общая тема была связана с независимостью и собственным имуществом: например, приобретением машины или дома. Также подростки говорили о смене места жительства и упоминали совсем незатейливые вещи вроде самостоятельно нанесенного макияжа.

О том, что стремление к жизни и надежды не пропали, свидетельствовало обилие в речи пациентов глаголов типа «хотеть», «видеть», «быть» и позитивно окрашенных прилагательных («счастливый», «хороший», «лучше»).

Но, конечно, все ответы были индивидуальными. Некоторые отличались эмоциональностью: «Я видел плачущего отца. Не хочу, чтобы он снова так плакал» или «Не хочу огорчать маму». В других присутствовала четкая конкретика: «Хочу прочитать 100 книг в этом году», «Хочу набить крутое тату».

Исследователи подчеркнули, что практически все подростки (97%) справились с заданием и назвали три причины, по которым им хотелось бы жить. То есть даже в трудные периоды само желание у многих сохраняется, если они чувствуют, что кто-то или что-то значимое привязывают их к жизни.

Это важно знать врачам, работающим с подобными пациентами. Обозначение причин может стать отправной точкой для разговора, построения доверительных отношений и последующего исцеления. Задание также помогает напомнить подросткам и тем, кто с ними рядом, что даже во времена безысходности у них остается что-то, ради чего стоит жить.

Юлия Трепалина 808 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.