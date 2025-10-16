Врачи описали необычный случай отказа ребенка пить, есть и даже глотать слюну после лечения у стоматолога

Канадские педиатры описали необычный случай из своей практики: пятилетняя девочка полностью отказалась от еды, питья и даже сглатывания слюны после стоматологической процедуры под общим наркозом. Ребенка пришлось госпитализировать и кормить через зонд. Поведенческую аномалию удалось устранить после недели в больнице, в течение которой с юной пациенткой активно работали психологи.

За два дня до того, как оказаться в отделении неотложной помощи, девочка прошла комплексное лечение у стоматолога. Под общей анестезией ей удалили зуб, установили несколько пломб и коронок. Осложнений во время процедуры не было, ребенка выписали в стабильном состоянии с рекомендацией принимать оральные анальгетики при необходимости.

Однако по прошествии двух суток родителям пришлось отвезти дочь в больницу. Как рассказали взрослые, сразу после стоматологической операции она могла глотать, но когда ей дали «Тайленол» и «Адвил», жидкие препараты на основе парацетамола и ибупрофена, девочка вскрикнула и заплакала от боли. Впоследствии она полностью отказалась принимать какую-либо пищу или жидкость.

При поступлении медики отметили у ребенка признаки умеренного обезвоживания — об этом говорили темное окрашивание мочи, сухость губ, слабость, слегка запавшие глаза. Девочка не глотала даже собственную слюну, сплевывая ее. Попытки родителей и врачей уговорить пациентку на пероральную регидратацию (восполнение потерь жидкости) ни к чему не приводили. Устранять обезвоживание пришлось с помощью внутривенного введения растворов. Подозревая, что отказ глотать может быть вызван послеоперационной болью, к списку препаратов добавили анальгетик.

Осмотр и обследование не выявили никаких физических причин для аномального поведения. Температура у пациентки не повышалась, рентген не показал глубоких инфекций в области шеи, а анализы крови были в норме. Отоларинголог, стоматолог и анестезиолог тоже не обнаружили проблем. Врачи поддержали версию о том, что послеоперационные боль и тревога спровоцировали полный отказ от глотания.

Для нормализации эмоционального состояния ребенка применили комплексный подход с акцентом на психологическую помощь. Во время работы с психологами выяснилось, что у девочки ранее отмечалась ситуативная тревожность, а перед процедурой у стоматолога она испытывала сильный страх.

Несмотря на усилия родителей и врачей, ребенок продолжал отказываться от питья и еды, что вынудило медиков установить назогастральный зонд для энтерального питания. Назофарингоскопия показала, что ротоглотка и гортаноглотка у ребенка в порядке, рвотный рефлекс сохранен, а повреждений нервов нет.

Постепенно комплексная терапия, поощрение приема жидкостей небольшими глотками и психологическая поддержка принесли результаты. На восьмой день госпитализации состояние девочки улучшилось настолько, что она уже нормально ела, пила и разговаривала. Зонд удалили, а пациентку выписали в стабильном состоянии, рекомендовав наблюдаться у местного педиатра.

Этот случай, статья о котором появилась в журнале Case Reports in Pediatrics, показывает, насколько тесно связаны психическое состояние и физическое здоровье, особенно у детей. Медики предполагают, что поведение могло быть редким проявлением расстройства избирательного питания (avoidant/restrictive food intake disorder, ARFID). Для этой разновидности нарушения пищевого поведения характерен сознательный отказ от еды из-за страха перед негативными последствиями, например, болью.

Оценка уровня тревожности у детей перед плановыми операциями могла бы помочь выявить пациентов с повышенным риском аналогичных осложнений, считают специалисты. Они посоветовали своевременно подключать психологов для поддержки таких детей.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Юлия Трепалина 854 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.