Межзвездная комета могла быть «курьером» для доставки зондов к Юпитеру, заявил Гарвардский астроном

Межзвездная комета 3I/ATLAS, открытая в июле, может быть не просто древним космическим объектом, а целенаправленно созданным носителем для доставки исследовательских зондов в систему Юпитера. Такую гипотезу в своем блоге выдвинул известный астрофизик Гарвардского университета Ави Леб.

Межзвездная комета 3I/ATLAS / © International Gemini Observatory / NOIRLab / NSF / AURA

По его мнению, миссия объекта заключалась в том, чтобы достичь сферы гравитационного влияния Юпитера — так называемого радиуса Хилла, где притяжение планеты преобладает над солнечным. Леб обратил внимание на зафиксированное негравитационное ускорение кометы, которое, вероятно, было корректировкой курса для точного выхода к расчетной точке. Без этого маневра объект прошел бы мимо цели.

«Уровень негравитационного ускорения был точно калиброван, чтобы привести 3I/ATLAS точно к радиусу гравитационного влияния Юпитера», — утверждает ученый.

Леб также отметил, что если в будущем астрономам удастся обнаружить в системе Юпитера необычные технологические объекты, это может стать косвенным подтверждением его теории и указать на особый интерес внеземных цивилизаций к газовому гиганту.