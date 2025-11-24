  • Добавить в закладки
Юлия Николаева
Юлия Николаева
24 ноября, 09:03
Рейтинг: производство вина по странам

Мировое производство вина во многом определяется географией, климатом и культурными традициями, причем лишь несколько стран доминируют в общем объеме поставок.

Рейтинг: производство вина по странам / © Visual Capitalist
Рейтинг: производство вина по странам / © Visual Capitalist

Инфографика, представленная выше, показывает ведущие страны-производители вина в мире по данным Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

В 2024 году мировое производство вина достигло самого низкого показателя за последнее время — 22,6 миллиарда литров, что почти на 5% меньше уровня 2023 года.

Несмотря на общий спад, европейские страны по-прежнему доминируют в мировом производстве. Италия заняла первое место, произведя 4,4 миллиарда литров вина — почти пятую часть общемирового объема. За ней следует Франция с 3,6 миллиардами литров, а Испания произвела 3,1 миллиарда литров. На долю этих трех стран вместе приходится более 49% всего производимого в мире вина.

Соединенные Штаты, крупнейший производитель за пределами Европы, вносят 9,4% в общий объем, причем большая часть производства приходится на Калифорнию.

Аргентина, Австралия и Чили замыкают следующую группу, каждая из которых имеет сильную экспортно-ориентированную винную промышленность.

Считается, что глобальные объемы производства и потребления вина достигли самого низкого уровня с 1961 года.

На этот спад влияют несколько факторов, включая сокращение площадей виноградников в мире, что напрямую сказывается на производстве винограда и вина, а также экстремальные погодные явления.

Хотя в мире ежегодно потребляется более 21 миллиарда литров вина, с 2000 года наметилась тенденция к снижению. На постепенный упадок вина повлияли изменившиеся предпочтения молодого поколения в пользу других напитков, а также высокие цены, которые в последние годы подавляют спрос.

