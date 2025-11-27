  • Добавить в закладки
27 ноября, 11:57
ПНИПУ
4

Кости животных помогли раскрыть загадку средневекового городища Саломатово

❋ 4.7

На берегу реки Усьва расположено городище Саломатово I, история которого остается предметом научных споров. Археологические раскопки выявляли культурные слои и находки различных эпох, поэтому закономерно возникали вопросы о хронологии памятника и культурной принадлежности населения. Ключ к разгадке нашли в костях: анализ костных остатков специалистами Пермского Политеха, Института экологии растений и животных Уральского отделения Российской академии наук и Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета помог получить неожиданные результаты, имеющие значение для понимания культурно-исторических процессов на обширных территориях Волго-Уральского региона России.

ПНИПУ
# археология
# городище
# история
# кости
# средневековье
Работа с коллекцией костей из городища Саломатово / © Л.В. Половников, ПНИПУ

Представьте себе древнюю рукопись, где поверх старого текста написан новый. Такой документ называется палимпсестом. Таким «археологическим палимпсестом» для ученых стало городище Саломатово I. Его топографические особенности впечатляют: с восточной стороны — неприступный отвесный склон к реке Усьве (притоку Чусовой), с севера и юга — глубокие крутые лога, создающие естественную защиту, с западной стороны жители возвели три ряда мощных земляных валов, превратив городище в настоящую крепость. Площадь в 10 000 квадратных метров скрывает мощный культурный слой, где следы одной эпохи нередко могут перекрывать свидетельства другой, создавая сложнейшую головоломку для исследователей.

Саломатово известно с XIX столетия, а целенаправленные исследования начались лишь с 30-х годов XX века. С тех пор вопрос о времени его функционирования оставался сложной научной проблемой. Первые исследователи в 1930-х годах основывались на анализе керамики и датировали памятник X-XII веками. Однако последующие раскопки в 1960-х выявили более ранние культурные слои и отодвинули нижнюю хронологическую границу к IX веку. Поставить точку в многолетних спорах позволил радиоуглеродный анализ — метод, который с высокой точностью определяет возраст органики по концентрации в ней радиоактивного углерода. С его помощью только в 2012 г. удалось установить, что городище существовало с VIII по XIV век, а активная хозяйственная деятельность памятника происходила в XI-XIII вв.

Однако археологические находки и керамический материал не помогли достоверно определить культурную принадлежность населения городища. Первоначально памятник относили к чепецкой культуре (конец X-XIII вв.), имеющей непосредственное отношение к этнической истории удмуртского народа, который занимался земледелием, скотоводством, металлургией. Затем, в последней трети XX века, стало популярным мнение, что там могли проживать люди сылвенской культуры (IX-XV вв.) — оседлое население, хозяйство которого было земледельческо-животноводческим со значительной долей охоты, но в последнее время от понятия Сылвенская культура в научном сообществе отказались, поэтому современные археологи относят городище к ломоватово-родановской общности (VII-XV века) — финно-угорскому населению, которое занималось земледелием, в том числе пашенным, также у них была высоко развита металлургия, кузнечное, ювелирное и косторезное ремесло.

Анализ керамики (ее состава, форм сосудов, способов орнаментации, техники изготовления, культурной принадлежности) выявил присутствие на городище населения неволинской культуры (конец IV–IX вв.), этническую принадлежность которого трудно восстановить, так как эта своеобразная культура прекратила свое существование. Известно, что население неволинской культуры вело комплексное хозяйство, в котором сочетались земледелие, скотоводство, охота, рыболовство и собирательство. Частично неволинское население в IX веке вынужденно переместилось на реку Чусовую и ее притоки. Это ставит перед исследователями вопрос: перед нами простая хронологическая смена культур или уникальный пример симбиоза — место встречи разных племен, где рождалась новая, синкретичная культура?

В последнее время в археологии применяются естественнонаучные методы, позволяющие на новом уровне рассмотреть археологический материал и найти ответы на нерешенные вопросы. Ученые этой специальности работают на стыке археологии и зоологии. В культурных слоях на местах поселений древнего человека встречаются кости самых разнообразных представителей фауны: от диковинных птиц до обычных коров, собак и даже моржей. Изучению таких находок посвящен отдельный раздел археологии — археозоология, которая помогает восстановить историю наших предков по костям животных, живших с ними по соседству.

Ученые Пермского Политеха, Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН и ПГГПУ изучили археозоологическую коллекцию городища Саломатово I. Статья опубликована в материалах XXIII Уральского археологического совещания.

Эксперты идентифицировали 2604 кости млекопитающих, а также остатки птиц, рыб и раковины моллюсков. Преобладали кости домашних животных — лошадей, крупного и мелкого рогатого скота. Значительную часть составили кости диких видов: лося, бобра, северного оленя, лисицы, а также ценных пушных зверей — белки и куньих. Из-за фрагментированности костей, наличия следов от разделки и термической обработки исследователи сделали вывод, что это кухонные остатки.

Работа с коллекцией костей из городища Саломатово / © Л.В. Половников, ПНИПУ

При изучении более 2600 костных фрагментов ученые получили результаты, выбивающиеся из устоявшейся картины региона. Первой неожиданностью стала исключительная роль охоты. Доля костей диких животных достигает 33,8%, что в несколько раз выше, чем на других памятниках. Особенно впечатляют масштабы добычи лося — его остатки составляют 19,4% от всей коллекции, что в три-шесть раз превышает показатели соседних городищ. Значительной была и доля пушных видов: белки (3,1%) и куньих (2,8%). В сумме — 5,9%, что многократно больше типичных для региона значений. Дело в том, что особое значение в этот период имела пушная охота. Пушнина принадлежала к числу основных товаров, экспортируемых из Пермского Предуралья. Пушные животные, как правило, в пищу не употреблялись, свежевались непосредственно в лесу, их кости на городище встречаются выборочно.

Ученые обнаружили неожиданное соотношение в костях домашних животных. В Саломатово кости лошади составили 41,5%, тогда как кости крупного рогатого скота — лишь 21,4%. Для сравнения: на других крупных городищах того же периода Рождественское, Анюшкар и Роданово, картина обратная — там крупный рогатый скот составлял 44-45% от всех костных остатков.

Чтобы найти этому объяснение, специалисты обратили свой взор на хозяйственные системы смежных территорий и археологических культур. Находки характерной керамики уже подтверждали присутствие неволинцев, у которых была развитая производственная экономика. Однако и неволинцы отдавали предпочтение крупному рогатому скоту. Тогда ученые обратили внимание на Юдинскую культуру (IX–XIII века), которая находилась на западе Западной Сибири в границах Среднего и Нижнего Притоболья.

Именно юдинцы традиционно делали основную ставку на использование лошадей. Вероятно, они преобладали в стаде потому, что ее дольше выращивали до зрелого возраста и высоко ценили как транспортное средство. Эти животные являются самой мобильной и неприхотливой группой, а возможность тебеневки (зимней пастьбы лошадей, когда они самостоятельно добывают корм) в условиях снежной тайги, делала их еще и самыми выгоднымидля разведения в условиях лесного Зауралья.

— Можно с осторожностью предположить, что лошадь имела особое, сакральное значение в жизни населения городища. Но эта версия пока не подтверждена, так как не установлена прямая связь ближайших могильников с поселением, — пояснил старший преподаватель кафедры государственного управления и истории ПНИПУ Леонид Половников.

Уникальность Саломатово I может объясняться взаимодействием представителей разных культурных сообществ — ломавато-родановской общности, неволинской и, возможно, юдинской культур, создавших здесь особую хозяйственную модель. Исследование городища наглядно демонстрирует, как современные научные методы позволяют пересмотреть устоявшиеся представления о истории региона. Благодаря археозоологическому анализу ученым удалось не просто установить видовой состав животных, но и частично реконструировать уникальный хозяйственный уклад древнего поселения.

Преобладание лошади над крупным рогатым скотом и высокое значение пушной охоты — яркое свидетельство сложного сочетания производящего и присваивающего хозяйства, Саломатово I не периферийное поселение, а важный торгово-ремесленный центр, где не редко могли пересекаться культуры разных народов. Это исследование вновь подтверждает, что самые ценные исторические свидетельства часто скрыты в, казалось бы, рядовых находках.

ПНИПУ
1357 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
ПНИПУ
# археология
# городище
# история
# кости
# средневековье
