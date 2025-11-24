Слушатели узнают, как проявляется интеллект в разных формах деятельности у людей с разным образом жизни.

О мероприятии

Почему представители одних рас считают себя умнее, лучше и значительнее, чем другие? Желтый, черный, белый расизм — как они возникают? Интеллектуальные способности разных рас и что ученые об этом знают?

Российский палеоантрополог и популяризатор науки Станислав Дробышевский расскажет об относительности такого понятия, как интеллект. Разберется, почему очень сложно и подчас невозможно сравнить интеллектуальные способности разных рас, и насколько объективны тесты IQ в отношении народов с отличающейся от нас культурой. Лектор обсудит, как проявляется интеллект в разных формах деятельности у людей с разным образом жизни.

