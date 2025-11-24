  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Интеллектуальные особенности рас

Слушатели узнают, как проявляется интеллект в разных формах деятельности у людей с разным образом жизни.

ВДНХ
27 ноября, 19:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект мира 123Б

О мероприятии

Почему представители одних рас считают себя умнее, лучше и значительнее, чем другие? Желтый, черный, белый расизм — как они возникают? Интеллектуальные способности разных рас и что ученые об этом знают?

Российский палеоантрополог и популяризатор науки Станислав Дробышевский расскажет об относительности такого понятия, как интеллект. Разберется,  почему очень сложно и подчас невозможно сравнить интеллектуальные способности разных рас, и насколько объективны тесты IQ в отношении народов с отличающейся от нас культурой. Лектор обсудит, как проявляется интеллект в разных формах деятельности у людей с разным образом жизни.

Расписание
27
Четверг
Ноябрь 2025
Проспект мира 123Б Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект мира 123Б

24 ноября, 05:02
Александр Речкин
2
# биология
# интеллект
# расы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
22 ноября, 10:35
Игорь Байдов

Геологи раскрыли возможную причину появления тысячи древних следов в Италии

На отвесных скалах итальянского побережья, куда десятилетиями поднимались только скалолазы, скрывалась уникальная находка. Речь идет о загадочных отпечатках, которые рассказали драматическую историю, развернувшуюся много миллионов лет назад. Ученые считают, что стали свидетелями момента внезапной паники животных, причиной которой было землетрясение.

Геология
# доисторическое животное
# землетрясения
# Италия
# меловой период
# морские черепахи
# следы
21 ноября, 13:31
Казанский ГАУ

Ученые превратили фермерские отходы в электричество и тепло

Специалисты разработали мобильную биогазовую установку с двойным корпусом, работающую как термос и поддерживающую температуру 55 °C без больших затрат энергии. Устройство перерабатывает навоз и птичий помет в биогаз и органические удобрения. Из тонны свиного навоза получается 10 кубометров биогаза — этого достаточно для выработки электричества или отопления фермы. Содержание азота в удобрениях после переработки увеличивается в 3,5 раза, при этом полностью уничтожаются болезнетворные бактерии и семена сорняков. Технология помогает утилизировать отходы животноводства, которых в России образуется 150 миллионов тонн ежегодно, причем сейчас перерабатывается только пятая часть.

Казанский ГАУ
# животноводство
# отходы
# переработка отходов
# сельское хозяйство
# технологии
# экология
21 ноября, 10:02
ПНИПУ

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.

ПНИПУ
# демография
# зумеры
# интернет
# молодежь
# общество
# подростки
# поколения
# теория поколений
18 ноября, 18:24
Игорь Байдов

Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить

В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.

Биология
# животные
# муравьи
# насекомые
21 ноября, 10:02
ПНИПУ

Зумеры против альфа: сравнение цифровых привычек, мышления и жизненных стратегий

Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.

ПНИПУ
# демография
# зумеры
# интернет
# молодежь
# общество
# подростки
# поколения
# теория поколений
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
20 ноября, 13:12
Полина Меньшова

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.

Психология
# грамматика
# лингвистика
# морфология
# синтаксис
# языки
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Астрономы нашли редкую быстро растущую сверхмассивную черную дыру

    23 ноября, 15:12

  2. Соцсети помогли биологам узнать, на каких насекомых кошки охотятся чаще всего

    23 ноября, 11:08

  3. Геологи раскрыли возможную причину появления тысячи древних следов в Италии

    22 ноября, 10:35

  4. Физик рассказал, как безопасно использовать проточный водонагреватель

    21 ноября, 19:00
Выбор редакции

Атомный квиз — разгоните нейтроны знаний!

19 ноября, 12:39

Последние комментарии

Khushnidbek Tugonboev
9 минут назад
А Ташкентская телебашня?

Топ-10 самых высоких телебашен в мире

Flos Campi
35 минут назад
Александр, вы не поверите, но если лингвистическое исследование посвящено сходству и различию грамматики разных языков, то в этом может и

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Ivan Vasilievich
37 минут назад
Ребята не тупите, это не тот атлас. Продолжаем наблюдать

Телескоп запечатлел, как недавно обнаруженная комета распалась на части

Flos Campi
43 минуты назад
AeYronu, откройте это исследование, находящееся в открытом доступе и ссылка на которое предоставлена прямо в самой статье, и прочитайте. Я, правда, не

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Flos Campi
48 минут назад
Vladimir, что свидетельствует то? Одна цитата из энциклопедии, в которой об этом вообще не говорится, и две цитаты из неизвестных источников с

Анализ 2430 языков показал сходства и различия их правил грамматики

Randy Prozac
1 час назад
Так вот за что воюем.

Карта распределения самой плодородной почвы на Земле

Kiridan
2 часа назад
Dmitriy, Здесь ещё, как обычно, спутаны понятия сознания и самосознания. Первое подразумевает субъективный опыт, котороый у ИИ уже может быть в

«Яндекс» начал крупномасштабный эксперимент по поиску возможного сознания у искусственного интеллекта

евгений Русский
2 часа назад
А что Москвы нет? Там же вроде метр квадратный стоит 12 000 тысяч долларов?

Инфографика: в каких городах мира самые дорогие квартиры

shk1pper
2 часа назад
Самое интересное, что пиндосы их строить не будут, специалисты будут из России, Китая, Европы, но никак не из США...

США запустили строительство самых больших атомных субмарин в своей истории 

Иван Колупаев
3 часа назад
Тимофей, речь в статье о телебашнях. Телебашня в Куала-Лумпуре тоже есть, но она гораздо скромнее - всего 421 метр.

Топ-10 самых высоких телебашен в мире

SIMARGL
3 часа назад
Так выглядит молочный коктейль из серной кислоты)

Истинный цвет Венеры

Тимофей Солодовников
3 часа назад
Второе по высоте здание не башня в Токио а небоскреб Merdeka118 ...687 метров ... Своими глазами ее видел в Куала-Лумпуре !

Топ-10 самых высоких телебашен в мире

Ниган Спаситель
4 часа назад
Сергей, какие еще нахрен великоросы, иди историю учи, а не Задорнова своего смотришь

В канализационном коллекторе Выборга обнаружили шведский гербовый камень XV века

Sergey Gorovoy
5 часов назад
тут с неделю тому выпустили на сцену какого-то сельского клуба имени "съезда кэпээс (без N)", вероятно, из клетки, робота, с истинно скрепной кличкой -

Топ-10 стран с самой высокой плотностью роботов на производстве

Любовь С.
6 часов назад
Roman, Спасибо за комментарий! Теория пульсирующей Вселенной действительно предлагает объяснение аномальных размеров СМЧД и на нашем сайте уже

Астрономы нашли редкую быстро растущую сверхмассивную черную дыру

Александр Смирнов
7 часов назад
PayPal тоже не долго осталось.

Питер Тиль начал спешно избавляться от акций ИИ-компаний, чем укрепил опасения по поводу возникновения пузыря 

Ta Gi
7 часов назад
Black, по какому такому праву, мацковские болота ?)))

В канализационном коллекторе Выборга обнаружили шведский гербовый камень XV века

Андрей Нерода
8 часов назад
Радослав, слепой по ходу или где там ужас и бездарность? Я в шоке

Лучшие снимки премии British Photography Awards 2025 в категории «Водные обитатели»

Сергей Видинеев
8 часов назад
Главное зарплата какая будет, вообще-то, роботам точно по силам, но по интеллектуальности больщюшой вопрос, Надо искать кого-то из пещер,

Спутники показали, как идет создание плавучего города Оксагон в Саудовской Аравии

Kirill Semenov
8 часов назад
Имя, вы не учитываете, что это возможно будущий протез, а тут возникает не только вопрос оптимальности, но и вопрос психологического удобства.

Инженеры добились от роботизированной руки движений «человеческого уровня»

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно