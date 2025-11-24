Уведомления
Слушатели узнают, как проявляется интеллект в разных формах деятельности у людей с разным образом жизни.
О мероприятии
Почему представители одних рас считают себя умнее, лучше и значительнее, чем другие? Желтый, черный, белый расизм — как они возникают? Интеллектуальные способности разных рас и что ученые об этом знают?
Российский палеоантрополог и популяризатор науки Станислав Дробышевский расскажет об относительности такого понятия, как интеллект. Разберется, почему очень сложно и подчас невозможно сравнить интеллектуальные способности разных рас, и насколько объективны тесты IQ в отношении народов с отличающейся от нас культурой. Лектор обсудит, как проявляется интеллект в разных формах деятельности у людей с разным образом жизни.
На отвесных скалах итальянского побережья, куда десятилетиями поднимались только скалолазы, скрывалась уникальная находка. Речь идет о загадочных отпечатках, которые рассказали драматическую историю, развернувшуюся много миллионов лет назад. Ученые считают, что стали свидетелями момента внезапной паники животных, причиной которой было землетрясение.
Специалисты разработали мобильную биогазовую установку с двойным корпусом, работающую как термос и поддерживающую температуру 55 °C без больших затрат энергии. Устройство перерабатывает навоз и птичий помет в биогаз и органические удобрения. Из тонны свиного навоза получается 10 кубометров биогаза — этого достаточно для выработки электричества или отопления фермы. Содержание азота в удобрениях после переработки увеличивается в 3,5 раза, при этом полностью уничтожаются болезнетворные бактерии и семена сорняков. Технология помогает утилизировать отходы животноводства, которых в России образуется 150 миллионов тонн ежегодно, причем сейчас перерабатывается только пятая часть.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Биологи рассказали, как паразитические муравьи устраивают «государственный переворот» в колониях, которые хотят захватить
В темных лабиринтах подземного муравейника разыгрывается коварный сценарий, достойный политического триллера. Вместо того чтобы силой захватить трон, королева одного вида муравьев применяет хитрую тактику. Она проникает в чужую крепость и с помощью поддельного химического сигнала подстрекает верную стражу к свержению собственной повелительницы. Результат — жестокая казнь законной королевы и добровольное подчинение всего муравейника новой владычице.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
