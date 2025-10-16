  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
16 октября, 08:40
Любовь С.
109

В мантии Земли впервые нашли осколки древней протопланеты

❋ 5.0

Изучив образцы древнейших пород Гренландии, Канады и Южной Африки, международная исследовательская группа обнаружила в них следы вещества, из которого состояла прото-Земля — предшественник нашей планеты, существовавший до гигантского столкновения и образования Луны.

Геология
# базальт
# вулканизм
# вулканическая активность
# изотопный анализ
# прото-Земля
# Тейя
Во время формирования своего многие скалистые планеты Солнечной системы были покрыты обширным океаном магмы. На изображении — прото-Земля в представлении художника / © Merikanto via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Приблизительно 4,5 миллиарда лет назад наша планета была похожа на кипящий лавовый шар, слепленный из газа и пыли в хаотичном диске молодой Солнечной системы. Считается, что нынешний облик Земля обрела после столкновения с гипотетической планетой Тейей — объектом размером с Марс, который мог состоять из вещества, схожего с углеродистыми хондритами. Столкновение было настолько мощным, что расплавило недра прото-Земли, фактически изменив ее химический состав, а из обломков, как полагают некоторые группы ученых, сформировалась Луна.

Чтобы понять, сохранились ли в мантии нашей планеты следы ее предшественницы, геологи под руководством Да Вана (Da Wang) из Технологического университета Чэнду (Китай) и Николь Ни (Nicole X. Nie) из Массачусетского технологического института (США) проанализировали образцы мафических (базальтовых) пород из нескольких геологических регионов, включая древнейшие участки земной коры и современные вулканические источники.

Мафические породы отобрали из уже известных геологических коллекций, описанных в предыдущих полевых экспедициях. В них вошли образцы, обнаруженные в древних кристаллических комплексах — поясе Исуа (Гренландия), зеленокаменном поясе Нуввуагиттук (Канада) и кратоне Каапвааль (Южная Африка). Все породы охватывали материалы, происходящие из разных глубин и временных пластов земной мантии.

Дополнительно ученые проанализировали современные базальты с острова Реюньон (Индийский океан) и подводного вулкана Камаэхуаканалоа (Гавайи). Дело в том, что магма в этих регионах поднимается из глубинных резервуаров мантии и представляет собой современное «окно» в прошлое нашей планеты.

Затем, применив метод масс-спектрометрии с термической ионизацией (TIMS), ученые с высокой точностью определили соотношение трех изотопов калия — ³⁹К (самый распространенный), ⁴⁰К (самый редкий) и ⁴¹К (встречается в малой доле) — атомов одного и того же элемента (калия) с разным числом нейтронов.

Поскольку калий относится к литофильным (камнеобразующим) элементам и содержится в твердых породах, а не в металлах или газах, его изотопный состав отражает историю формирования и изменений земной коры и мантии. В таких измерениях важна точность вплоть до десятых долей миллионной доли: различия между современным веществом Земли и остатками прото-Земли чрезвычайно малы и обнаружить их сложно.

По итогу ученые выявили небольшой, но устойчивый дефицит ⁴⁰К в части мафических пород из поясов Исуа и Нуввуагиттук, а также некоторых современных базальтов из Реюньона и Гавайев. Он указал на существование глубинного резервуара вещества, сформированного до гигантского столкновения и хранившегося в земной мантии.

Затем Ван и Ни сравнили наблюдаемые соотношения с моделями смешения вещества Земли и метеоритов. Результаты показали, что современный химический состав мантии можно воспроизвести, предположив, что дефицит ⁴⁰К до столкновения прото-Земли с Тейей составил примерно —0,65 миллионной доли, а после к этому количеству добавилось около 9-12% метеоритного вещества с более высоким содержанием ⁴⁰К. Значит, примерно 25% всего калия в земной мантии может иметь внеземное происхождение.

Таким образом, авторы научной работы, опубликованной в журнале Nature Geoscience,
подтвердили, что в недрах нашей планеты присутствуют неразмешанные участки первичной мантии прото-Земли. Последние, как оказалось, до сих пор участвуют в вулканических процессах в Реюньоне и на Гавайях.

«Эти области дают нам возможность „увидеть“ сохранившиеся фрагменты древней Земли», — подытожила Николь Ни.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Любовь С.
272 статей
Автор освещает темы из разных областей науки, включая астрономию, палеонтологию и генетику. Пишет о научных открытиях, природных явлениях и эволюционных процессах.
Показать больше
Геология
# базальт
# вулканизм
# вулканическая активность
# изотопный анализ
# прото-Земля
# Тейя
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Окт
750
Мифы о радиации и реальность
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
600
Болезни растений: прошлое, настоящее, будущее
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Окт
750
Биомолекулы: белки
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
17 Окт
700
Есть ли разум у насекомых?
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
1500
Мозг читающий
ВСмысле
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Сколиоз: почему он возникает и как сохранить здоровье
Парк Горького
Москва
Беседа
18 Окт
Бесплатно
Как воспитать ученого: формулы успеха известных научных династий
ВДНХ
Москва
Лекция
18 Окт
Бесплатно
Новые и редкие виды птиц в орнитофауне Ленинградской области
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
18 Окт
1000
Как гены влияют на боль
Medio Modo
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 октября, 15:34
Адель Романова

На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям

Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
15 октября, 11:16
ПНИПУ

Ученые рассказали, какая мука полезнее и почему

16 октября отмечается Всемирный день хлеба – продукта, который вносит значимый вклад в ежедневную жизнь и питание людей. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему белый портится быстрее ржаного, нужно ли убирать глютен из рациона, на какие полезные виды муки заменить пшеничную, какие подойдут веганам, диабетикам и аллергикам и как правильно хранить мучные изделия.

ПНИПУ
# еда
# здоровая пища
# здоровое питание
# мука
# полезная еда
# хлеб
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
13 октября, 19:23
Адель Романова

Ученые представили новый план, как сделать атмосферу Марса пригодной для дыхания

Недавно опубликованный план терраформирования Красной планеты предусматривает насыщение ее воздуха кислородом на 99%. При этом атмосферное давление должно будет стать примерно таким, как на высоте около 13-14 километров над Землей. Специалисты считают, что в такой среде можно дышать. Более того, у них есть конкретный план по достижению этой цели.

Астрономия
# атмосфера Марса
# колония на Марсе
# космос
# терраформирование Марса
15 октября, 15:34
Адель Романова

На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям

Еще до официального открытия объект 3I/ATLAS попадал в поле зрения обсерваторий, и недавно эту межзвездную комету рассмотрели на архивных изображениях с космического телескопа TESS. На этих снимках у нее не оказалось комы. Тем не менее астрономы уверены, что комета должна была быть активной уже тогда.

Астрономия
# космос
# межзвездная комета
# межзвездные объекты
20 сентября, 08:52
Александр Березин

Российский спутник «Бион-М» благополучно вернулся на Землю: среди пассажиров есть потери

Посадка, включая выгорание куска степи, прошла штатно, но часть грызунов на борту погибли. Правда, погубила их не повышенная космическая радиация полярной орбиты, влияние которой на млекопитающих планировали выявить в миссии, а более банальные причины.

Космонавтика
# биология
# биоспутник
# космос
# Россия
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
26 сентября, 11:41
ИИМК РАН

В Костенках обнаружили украшения и предметы, не имеющие аналогов в мире

Археологи Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН), при поддержке фонда «История отечества» в ходе раскопок обнаружили на всемирно известной стоянке каменного века Костенки-17 в Воронежской области редчайшие украшения из зубов песца и окаменелой раковины, а также уникальный для этого времени нуклеус из бивня мамонта для снятия заготовок.

ИИМК РАН
# бивни
# клыки
# костенки
# мамонты
# украшения
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Врачи описали необычный случай отказа ребенка пить, есть и даже глотать слюну после лечения у стоматолога

    16 октября, 08:56

  2. В мантии Земли впервые нашли осколки древней протопланеты

    16 октября, 08:40

  3. На архивных снимках у межзвездной кометы 3I/ATLAS не увидели комы, вопреки ожиданиям

    15 октября, 15:34

  4. Ученые нашли в яде паука-птицееда пептиды, блокирующие калиевые каналы нейронов

    15 октября, 15:22
Выбор редакции

Становление: как советская атомная отрасль смогла то, что у других не вышло

9 октября, 18:00

Последние комментарии

Beibit Kerimbek
1 минута назад
Виталий, Ой витёк харэ пиzdeть а, ватник ты z-головый, это тебе по секрету случайно не сам Пупкин шепнул? Ну или на худой конец кто-то из "отрядов

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Евгения Заяц
3 минуты назад
Kamera, не выдавай свои влажные фантазии за факты, узколобый.

Инфографика: в каких странах Европы больше любят кошек

White Pardus
8 минут назад
Забористая дурь...

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Kубанычбек
11 минут назад
Швейцария ниже чем Бангладеш да?

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Владимир Гнедышев
15 минут назад
Alexander, выпадение такого количества нефти так взвинтит цены на нефть. Что найдутся страны которые будут покупать нефть у России не афишируя это. А

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Каринэ Саакян
19 минут назад
Goderdzi, https://youtu.be/OA4UtEkxROU?si=ATGOS_cB-NXvvlBT

Читала в различных источниках (преимущественно азербайджанских), что армянский алфавит начертал не Маштоц, а некий грек. Правда ли это?

Кирпань Николай
21 минута назад
А зачем под общей анестезией то зубы лечили?

Врачи описали необычный случай отказа ребенка пить, есть и даже глотать слюну после лечения у стоматолога

Roland Deschain
25 минут назад
Sergey, а при чем тут мозжечок, не просветишь, интеллектуал ты наш заднеприводный? Про страх пишешь - знакомое чувство или ты постоянно им живешь. Ты же

Какие страны лидируют по числу аэропортов: инфографика

Сергей Х
31 минута назад
компания, сумеющая разработать ПО БУ блишайшие 2 года, будет жить как сыр в масле

Новое китайское беспилотное аэротакси VT35 выполнило первый полет

Сергей Х
34 минуты назад
Хех... а если глянуть дальше габаритов? Я вижу уже, что мировой ГА приходит писсец, осталось, буквально 8 лет. Те ттх, представленные в статье это

Новое китайское беспилотное аэротакси VT35 выполнило первый полет

Alexander
54 минуты назад
Jus, ну они ведь стабильно замерзают, верно?

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Борис Пирожок
56 минут назад
Мы ниже Мьянмы, Папуасов, Лаоса, Бангладеш!??? Китай 16-й!!!??? 🤣🤣🤣 "ржунемогу"

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Alexander
56 минут назад
Владимир, бла-бла-бла. А ещё компьютеры, память, SSD диски, автомобили, (внезапно!) танкеры и многое другое. да, мир без этого проживёт. как и без

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Кирилл Кириллов
1 час назад
shk1pper, дурень думкою багатіє!

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Кирилл Кириллов
1 час назад
LexX, ну хоть не боярышник, как рабсияне...

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

К. М.
1 час назад
В комментариях куча дебило… ой, патриотов))) их прямо рвет на части. Столько говна про другие страны знают. Я в шоке. Никто не пишет про черное небо

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

Георгий Кировск
2 часа назад
В Европе происходит исламизация и процент снижения употребления вина говорит об этом.

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Каринэ Саакян
2 часа назад
Георгий, позор не Сталин, а берия

Читала в различных источниках (преимущественно азербайджанских), что армянский алфавит начертал не Маштоц, а некий грек. Правда ли это?

Евгений Фаворский
2 часа назад
Антон, ты хотел написать "экономическая стабильность"

Рейтинг самых устойчивых экономик мира в 2025 году

LexX IweRs
2 часа назад
shk1pper, там пьют горилку, на винишко не хватает

Инфографика: потребление вина на душу населения в Европе

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно