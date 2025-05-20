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13 минут назад
Юлия Трепалина
12

Ученые насчитали тысячи случаев глотания магнитов детьми

5.1

За последние годы многие страны ужесточили правила в отношении мелких и мощных магнитов, ограничив их использование в конструкторах, головоломках и других видах игрушек. Тем не менее врачи по всему миру продолжают регистрировать случаи проглатывания таких элементов детьми, показало новое исследование.

Медицина
# глотание
# дети
# магниты
# метаанализ
# педиатрия
неокуб
Игрушка-головоломка из магнитов «Неокуб» / © Wikimedia Commons

Оценить глобальные масштабы проблемы, от которой чаще страдают малыши до четырех лет, взялась группа медиков из Калифорнийского университета в Дейвисе (США). В своем систематическом обзоре ученые рассмотрели 96 прошлых исследований по этой теме, которые охватили период с 2002 по 2024 год и более четырех десятков стран. Результаты метаанализа опубликовал журнал Injury Prevention.

Большинство научных работ, включенных в обзор, провели в странах Азии и Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В остальных исследованиях фигурировали такие государства, как Чили, Австралия, Египет и Тунис. Количество описанных случаев глотания магнитов детьми в каждой из статей колебалось от одного до 23 756. Максимальный показатель зафиксировали в США, что авторы метаанализа связали с развитой отчетностью в стране.

Демографическая оценка показала, что доля случаев, когда магниты глотали мальчики, в разных исследованиях колебалась от 20 до 86%. Средний возраст детей, которым требовалась помощь врачей по этому поводу, варьировался от двух до восьми лет. Чаще всего магнитные элементы, найденные в игрушках, канцелярских принадлежностях и других предметах, проглатывали дома, в детском саду либо в другом дошкольном учреждении.

Медики выяснили скорость движения проглоченной детали Lego. В некоторых случаях, когда речь шла о единичном магните, обходилось без серьезных вмешательств. Проглатывание нескольких притягивающихся друг к другу элементов вело к более опасным последствиям: завороту кишок, непроходимости, перфорации, свищам и даже смертельным исходам. Многим маленьким пациентам требовалась госпитализация с последующей эндоскопической процедурой или хирургической операцией.

В ряде регионов исследователи отметили тенденцию к увеличению подобных инцидентов со временем. Это может говорить как о реальном росте, так и об улучшении точности сбора данных о них. При любом сценарии собранные свидетельства подтверждают, что проблема остается актуальной во всем мире. Ее истинные масштабы, вероятно, шире, поскольку найти подходящие исследования удалось далеко не по всем странам.

Обзор мер регулирования в отношении мелких магнитов, которые могут проглотить дети, показал, что в отдельных государствах они полностью под запретом (ОАЭ, Новая Зеландия и Великобритания). В других странах действуют ограничения по размеру и силе магнитов или введены строгие правила их маркировки. Однако во многих регионах, в том числе в Африке и Южной Америке, подобные законы до сих пор отсутствуют.

Хотя данных об эффективности ограничений мало, в ряде исследований сообщалось, что после их вступления в силу число педиатрических случаев проглатывания магнитов сокращалось. Ссылаясь на такие примеры, ученые призвали усилить регулирование, чтобы защитить детей от подобных травм.

Россию в метаанализе не упоминали. Специальных законов, регламентирующих продажу магнитных игрушек, в нашей стране не предусмотрено. Между тем СМИ регулярно сообщают, как врачам приходится спасать малышей, проглотивших магниты.

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Медицина
# глотание
# дети
# магниты
# метаанализ
# педиатрия
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