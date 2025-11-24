Слушатели узнают, что такое орбитальные резонансы и как они могут и стабилизировать, и нарушать движение планет.

О мероприятии

Солнечная система на первый взгляд кажется стабильной: планеты движутся по орбитам миллиарды лет, и их положение можно предсказать на тысячи вперед. Однако расчеты показывают, что внутри этой видимой устойчивости скрыта хаотическая динамика.

Сотрудник ГАИШ МГУ, выпускница физического факультета МГУ Полина Будникова расскажет, что такое орбитальные резонансы и как они могут и стабилизировать, и нарушать движение планет. Почему предсказания становятся невозможными на больших отрезках времени, и как модели помогают исследовать будущее Солнечной системы. От аналитических моделей Лапласа и Лагранжа до современных симуляций Ласкара и Уиздома — лектор проследит, как менялось понимание устойчивости орбит планет.

Расписание ул. Машкова, 28/20 строение 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация