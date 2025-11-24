Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первый новый немецкий танк за десятилетия: представлен «Леопард 2A8»

Немецкий оборонный концерн KNDS представил «Леопард 2A8» — новейшую версию боевого танка, который составляет основу бронетанковых сил более чем десятка стран Европы и других регионов.

«Леопард 2A8» / © Alexandra Beier / Getty Images

Согласно заявлению представителей немецкого оборонного ведомства, это будет машина совершенно новой постройки, первая для линейки «Леопард» с 1992 года, в отличие от предыдущих версий, являвшихся модернизацией существующих танков. Бундесвер должен получить 123 этих исполина массой почти 70 тонн в период с 2027 по 2030 год.

Среди нововведений — локализованная версия израильской активной системы защиты «Трофи» компании Rafael, предназначенная для отражения атакующих боеприпасов. Немецкие официальные лица испытали «Трофи» на предыдущей версии танка Leopard и решили сделать ее стандартным оборудованием для новой серии.

Согласно заявлению Министерства обороны, дополнительные улучшения в модификации A8 включают усиленное бронирование и комплексную переработку систем обеспечения осведомленности экипажа об обстановке и управления огнем.

Как и в предыдущих версиях «Леопарда», основным вооружением останется 120-миллиметровая гладкоствольная пушка компании Rheinmetall.

Первая партия новых «Леопардов» предназначена для бронетанкового подразделения бундесвера в Литве. Это первая с момента Второй мировой войны постоянная дислокация немецких войск за пределами Германии.

Помимо Германии, портфель заказов на новый «Леопард» заполняется: Литва, Нидерланды, Чехия и Норвегия также планируют пополнить им свои армейские парки.