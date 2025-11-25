Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Планы SpaceX по размещению Starship во Флориде столкнулись с сопротивлением конкурентов
Командир воинского подразделения, отвечающего за управление космодромом на мысе Канаверал во Флориде, ожидает, что SpaceX начнет запуски транспортной системы Starship с этой площадки уже в следующем году.
Однако компании, чьи объекты находятся рядом со стартовым комплексом Starship, такой перспективе совсем не рады. Главные соперники SpaceX — Blue Origin и United Launch Alliance — еще в прошлом году заявили, что намерение SpaceX осуществлять до 120 запусков Starship в год с космического побережья Флориды вынудит их регулярно эвакуировать персонал со своих стартовых комплексов из-за требований безопасности.
Это далеко не первая попытка Blue Origin и ULA помешать SpaceX: в 2013 году компании пытались не допустить передачи NASA заброшенной стартовой площадки SpaceX, но потерпели поражение.
Полковник Брайан Чатман, командир подразделения Космических сил Space Launch Delta 45, подтвердил журналистам издания Ars Technica, что запуск Starship действительно будет иногда ограничивать доступ соседних компаний к их инфраструктуре — по крайней мере, на начальном этапе.
Сейчас SpaceX активно строит стартовый стол для Starship на территории NASA в рамках комплекса LC-39A, где компания также запускает ракеты Falcon 9. Еще одну площадку для Starship компания хочет возвести на территории Космических сил несколькими километрами южнее.
Starship вместе с первой ступенью Super Heavy образуют самую крупную ракету на сегодняшний день. Последняя версия достигает более 120 метров в высоту и заправляется около 5 000 тонн жидкого метана и жидкого кислорода. Уже к 2027 году ее может сменить еще более высокая версия ракеты — с примерно на 20 процентов увеличенным запасом топлива.
Опасность существует не только при возвращении Starship и Super Heavy на мыс Канаверал — тревога связана и с тем, что может произойти в случае взрыва полностью заправленной пары «корабль + первая ступень». Такие риски характерны для всех ракет, поэтому вокруг заправленных аппаратов создаются зоны отчуждения, куда запрещен доступ.
Но для Starship эти зоны будут значительно шире, чем для остальных ракетных комплексов на мысе.
И наконец, Starship пока не может похвастаться проверенной, многолетней статистикой надежности, как Falcon 9, поэтому Космические силы закладывают дополнительные меры предосторожности. В итоге некоторые стартовые комплексы других компаний неизбежно окажутся внутри расширенных зон безопасности Starship даже во время статических огневых испытаний — когда двигатель работает, а ракета остается на земле — работникам придется покидать ближайшие участки. Именно это и стало причиной жалоб со стороны ULA и Blue Origin.
