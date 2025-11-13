О мероприятии

Попав под власть Рима, этруски оказались в орбите новой мощной культуры, в которой стали неуклонно растворяться. Еще строились новые храмы и украшались города, керамисты продолжали изготавливать новые архитектурные украшения и терракоты, а бронзолитейщики делать статуи и статуэтки, но им уже редко удается создать шедевры, а те, которые встречаются, больше соответствуют латинскому вкусу. Приношения в храмы становятся все более стандартными, хотя и не менее многочисленными. Постепенно этрусские храмы сменяются римскими, а на территории городов возникают термы, театры и амфитеатры, соответствующие римскому представлению о жизни. Этрусские надписи уступают место латинским. Постепенно Этрурия превращается в римскую провинцию, хотя ее жители долго еще не забывали о своем великом прошлом. Как этот процесс отразился в искусстве, расскажет кандидат исторических наук Бутягин Александр Михайлович.

