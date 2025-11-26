Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Японский астроном заявил об открытии гамма-излучения от частиц темной материи
Гамма-излучение, зафиксированное гамма-телескопом «Ферми», по мнению исследователя, может объясняться только распадом вимпов, частиц темной материи, в существовании которых множество других физиков уже разуверились. Если независимые проверки подтвердят открытие, это может существенно изменить космологическую картину мира.
До 2020-х годов наиболее популярным объяснением наблюдаемой во Вселенной картины было наличие в ней слабовзаимодействующих частиц темной материи — вимпов. Сторонники этой теории предполагали, что они действуют на обычную материю гравитационно, но не участвуют в других взаимодействиях. К концу 2010-х такая картина начала вызывать много вопросов.
Многомиллиардные в смысле стоимости поиски следов вимпов на всех типах детекторов ничего не дали, а столкновения групп галактик не показали никакого влияния этих частиц на изменения скоростей галактик.
Между тем, даже если они и не взаимодействуют с обычной материей, то между собой не сталкиваться не могут. Ноль следов таких столкновений означал физическую сомнительность существования вимпов.
Томонори Тотани из Токийского университета (Япония) опубликовал в Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, в которой постулирует обнаружение следов распада вимпов. Он полагает это первым «прямым» свидетельством обнаружения темной материи.
Согласно распространенным в 2010-х годам идеям, вимпы и темная материя в целом должны концентрироваться в центрах галактик. Если они аннигилируют (что для многих известных частиц довольно типично), то при этом должны возникать гамма-фотоны. Тотани изучил данные по излучению гамма-фотонов из центральной области нашей галактики и обнаружил, что в нем есть статистически значимый пик около 20 гигаэлектронвольт.
При этом излучение соответствует сферически симметричному гало вокруг центра нашей галактики. Исследователь попытался оценить влияние систематических неучтенных неопределенностей на данные, но пришел к выводу, что даже при их учете пик в районе 20 гигаэлектронвольт сохраняется.
Такие энергии гамма-фотонов укладываются в аннигиляцию для частиц с массой примерно в 500-800 раз больше протона и произведение сечения аннигиляции вимпов на скорость этого процесса в районе 5–8×10−25 кубических сантиметров на секунду. Тотани упоминает, что это сечение выше, чем полученные ранее другими группами реалистичные ограничения на величину такого сечения. Но считает, что это все равно возможно — если учесть различные неопределенности в исходных данных.
«Если все верно, то, насколько мне известно, это первый раз, когда человечество «увидело» темную материю. И тогда оказывается, что она состоит из новых частиц, не включенных в стандартную модель физики частиц, что будет существенным сдвигом как для астрономии, так и для физики», — полагает астроном.
Главным его аргументом остается то, что другие астрофизические источники гамма-излучения, известные науке сегодня, не должны показывать пик на 200 гигаэлектронвольт. В то же время отметим, что источники излучений высоких энергий в галактиках до сих пор изучены недостаточно, и открытия в этой области продолжают происходить — это может поставить его аргумент под сомнение. Другая проблема: на земных ускорителях вимпов с массой около 500-800 протонов пока никто не находил, хотя на их поиски ушли миллиардные суммы.
Naked Science уже писал, что все больше астрофизиков и космологов сомневаются как в существовании вимпов, так и в том, что сама темная материя состоит из частиц. Альтернативное объяснение их природы как компактных шаровых скоплений черных дыр активно набирает популярность в 2020-х годах.
Проанализировав данные наблюдений, собранных за 30 лет с помощью четырех высокоточных спектрографов, астрономы не нашли в двойной системе Эта Кассиопеи (Eta Cassiopeia) гигантских планет — аналогов Юпитера и Сатурна. Их отсутствие делает систему, расположенную в 19,4 светового года от Земли, перспективной для поиска потенциально обитаемых миров.
Искусственный интеллект обретает здравомыслие: новый метод заставил нейросети сомневаться в своих ответах
Команда исследователей из МИСиС и МФТИ с коллегами разработала новый метод, который значительно повышает надежность нейронных сетей, обучая их эффективно распознавать объекты и ситуации, с которыми они не сталкивались в процессе обучения. Предложенный подход, названный Identity Curvature Laplace Approximation (ICLA), позволяет искусственному интеллекту более точно оценивать собственную неуверенность, что является критически важным шагом для создания безопасных систем в таких областях, как беспилотный транспорт, медицинская диагностика и финансовый мониторинг.
Сканирование мозга голубей показало, что их навигационные способности обеспечиваются вестибулярной системой внутреннего уха, а не зрением или клетками в клюве, как считалось ранее. Ученые зафиксировали активность нейронов в ответ на магнитное поле и описали механизм, работающий по принципу электромагнитной индукции.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
Ученые открыли новый, ранее неизвестный способ передвижения бактерий по поверхностям, для которого не нужны жгутики. Эти микроорганизмы на краю колонии переваривают сахара, выделяют метаболиты и создают осмотическое давление. Оно вызывает микроскопическое «цунами», и на нем бактерии катятся вперед.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Октября, 2013
25 самых щедрых компаний
10 Декабря, 2019
Итоги года: десять главных событий в науке
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии