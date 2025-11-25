  • Добавить в закладки
Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
25 ноября, 07:05
Рейтинг: +1085
Посты: 2467

Опубликованы первые снимки, полученные марсианским аппаратом миссии ESCAPADE 

Сотрудники NASA опубликовали изображения, сделанные 21 ноября 2025 года, которые стали для аппаратов миссии ESCAPADE «первым светом» — то есть первыми снимками, полученными из космоса. Всего через неделю после запуска один из двух аппаратов, направляющихся к Марсу, сделал эти кадры в рамках этапа ввода в эксплуатацию, когда инженеры проверяют, что все системы и приборы работают как положено.

# NASA
# космос
# Марс
# фотографии
Первые снимки, полученные марсианскими аппаратами ESCAPADE / © NASA
Первые снимки, полученные марсианскими аппаратами ESCAPADE / © NASA

Снимки, полученные камерами VISIONS, установленными на борту аппарата сделаны на расстоянии 885 240 километров от Земли. На них видно пространство вдоль солнечной панели космического аппарата.

Левый снимок показывает изображение, полученное камерой видимого света. Правый — сделан инфракрасным сенсором, который отображает, какие участки солнечной батареи нагреты сильнее, а какие остаются более холодными.

Когда аппараты достигнут Марса, камера видимого диапазона будет пытаться запечатлеть марсианские сияния, а инфракрасный сенсор — фиксировать изменение температуры марсианской поверхности при восходе и заходе Солнца.

Оба орбитальных аппарата миссии ESCAPADE будут изучать магнитосферу Красной планеты, а также анализировать процессы взаимодействия энергичных частиц солнечного ветра с атмосферой Марса.

Популярное

24 ноября, 08:30
Любовь С.

