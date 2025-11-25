Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Опубликованы первые снимки, полученные марсианским аппаратом миссии ESCAPADE
Сотрудники NASA опубликовали изображения, сделанные 21 ноября 2025 года, которые стали для аппаратов миссии ESCAPADE «первым светом» — то есть первыми снимками, полученными из космоса. Всего через неделю после запуска один из двух аппаратов, направляющихся к Марсу, сделал эти кадры в рамках этапа ввода в эксплуатацию, когда инженеры проверяют, что все системы и приборы работают как положено.
Снимки, полученные камерами VISIONS, установленными на борту аппарата сделаны на расстоянии 885 240 километров от Земли. На них видно пространство вдоль солнечной панели космического аппарата.
Левый снимок показывает изображение, полученное камерой видимого света. Правый — сделан инфракрасным сенсором, который отображает, какие участки солнечной батареи нагреты сильнее, а какие остаются более холодными.
Когда аппараты достигнут Марса, камера видимого диапазона будет пытаться запечатлеть марсианские сияния, а инфракрасный сенсор — фиксировать изменение температуры марсианской поверхности при восходе и заходе Солнца.
Оба орбитальных аппарата миссии ESCAPADE будут изучать магнитосферу Красной планеты, а также анализировать процессы взаимодействия энергичных частиц солнечного ветра с атмосферой Марса.
Чтобы охотиться при температурах ниже нуля, пауки рода Clubiona выработали особые белки-антифризы. Изучив членистоногих, собранных в грушевых садах неподалеку от города Брно (Чехия), ученые раскрыли молекулярный механизм, позволяющий этим паукам не впадать в зимнюю спячку.
Бразильские зоологи выяснили, каких именно насекомых и пауков ловят домашние кошки в городах. Для этого использовали не полевые наблюдения, а анализ социальных сетей. Просмотрев более 17 000 видео и фото в TikTok и на фотостоке iStock, ученые нашли 550 записей кошачьей охоты. Самая частая добыча — кузнечики, сверчки, цикады и тараканы.
На отвесных скалах итальянского побережья, куда десятилетиями поднимались только скалолазы, скрывалась уникальная находка. Речь идет о загадочных отпечатках, которые рассказали драматическую историю, развернувшуюся много миллионов лет назад. Ученые считают, что стали свидетелями момента внезапной паники животных, причиной которой было землетрясение.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Так называемые зумеры и альфа, несмотря на молодой возраст, уже формируют ключевые поведенческие и потребительские тренды. Ученые Пермского Политеха рассказали, почему обозначение поколений начали с конца алфавита, как альфа и зумеры отличаются в способности к терпеливости, совмещении цифрового и реального «Я», подходу к профессиональной деятельности и отношении к финансам, какое мышление пришло на смену клиповому и как использование искусственного интеллекта повлияет на авторитет родителей.
Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.
По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.
