Ученый объяснил, почему в России стали чаще болеть ветрянкой
Роспотребнадзор напоминает о профилактике ветряной оспы — инфекции, которую традиционно считают преимущественно детской. В 2024 году было зарегистрировано более 830 тыс. случаев заражения, а по величине экономического ущерба для страны болезнь заняла одно из лидирующих мест. В 2025-м ситуация не улучшилась: в ряде регионов страны показатели заболеваемости продолжают расти, а в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Башкортостан увеличились вдвое. Ученый Пермского Политеха объяснил причины такой динамики и роста случаев ветрянки среди взрослых.
Ветряная оспа, известная как ветрянка, остается одним из самых распространенных и высокозаразных заболеваний. Ее вызывает вирус варицелла-зостер (Varicella Zoster), передающийся воздушно-капельным путем. Характерным проявлением болезни является зудящая сыпь, последовательно проходящая стадии от пятен и пузырьков до образования корочек. Устойчивый рост инфицирования наблюдается со времен пандемии коронавируса, и эта тенденция сохраняется: в 2024 году количество зарегистрированных случаев увеличилось на 9,7 % по сравнению с предыдущим периодом.
— В период активной циркуляции COVID-19 временно снизилась заболеваемость другими ОРВИ благодаря его высокой контагиозности — способности передаваться от больного человека здоровому, а также тому, что все эти инфекции являются респираторными и передаются схожим образом. Что касается ветрянки, несмотря на то, что у них с ковидом один механизм заражения, вирусы атакуют разные системы органов и используют разные клеточные рецепторы, они не конкурируют за ресурсы внутри одного хозяина и могут циркулировать в популяции одновременно, не мешая друг другу, — объясняет Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук.
В октябре 2025 года появились сообщения о значительном росте заражения ветряной оспой — более чем в два раза, который зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Башкортостан. О неблагоприятной ситуации также сообщают управления Роспотребнадзора в Республике Алтай, Воронежской и Оренбургской областях. В основном недугом заражаются дети от года до шести лет. Это связано с двумя основными факторами.
— Во-первых, наблюдается сезонный подъем заболеваемости, характерный для осенне-зимнего периода. Во-вторых, определенную роль играет миграция — прибывающие люди, не имеющие иммунитета, часто становятся источником распространения инфекции, что приводит к превышению ее пороговых значений, — сообщает эксперт.
Также отмечается рост инфицирования среди взрослых, это объясняется тем, что многие из них не перенесли ее в детском возрасте. Из-за притока людей из других стран вирус стал чаще появляться не только в детских садах и школах, но и в старших коллективах. И хотя принято считать, что взрослые переносят ветрянку тяжелее, это не совсем так. Основная опасность для них кроется в другом.
— Особенность течения у них заключается не столько в большей тяжести первичного заболевания, сколько в риске последующей его реактивации. Возбудитель ветрянки пожизненно сохраняется в нервных ганглиях (узлах) и при снижении иммунитета может проявляться в форме опоясывающего лишая, — информирует Валерий Литвинов.
Стоит добавить, что повторно заразиться ветрянкой тоже возможно, хотя такие случаи встречаются очень редко. Обычно иммунитет после перенесенной болезни сохраняется на всю жизнь. Однако классическая картина с выраженными симптомами может повториться у тех, кто впервые переболел ей в очень раннем возрасте — до одного года. В этом случае иммунная система могла не успеть сформировать полноценную защиту против вируса.
— За 2024 год отмечено четыре летальных случая, что на три меньше, чем в предыдущем периоде. В настоящий момент вакцинация не носит обязательный характер и не внесена в Национальный календарь прививок. Текущий подход, при котором иммунизация доступна преимущественно на платной основе или для групп риска, считается достаточным, — объясняет Валерий Литвинов.
Стоит отметить, что особенно уязвимы перед ветряной оспой не только дети и те, кто ею еще не болел. В группе высокого риска также находятся люди с ослабленной иммунной системой. К ним относятся пациенты, проходящие химиотерапию, принимающие специальные препараты для искусственного подавления иммунитета (например, после пересадки органов или при аутоиммунных заболеваниях), а также люди с его врожденными нарушениями. Особенно опасна ветрянка для беременных женщин, так как инфекция может вызвать серьезные осложнения как у будущей матери, так и у плода.
На данный момент в России ведутся испытания отечественного препарата «Нанолек». «Это не единственная вакцина на рынке, в мире разрабатываются и другие варианты. Хотя заболевание очень заразное и быстро распространяется, прививка показывает себя весьма эффективно. Опыт других стран подтверждает, что это действительно снижает заболеваемость. Не принципиально, какую иммунизацию выбрать — все существующие варианты показали себя вполне хорошо», — комментирует Валерий Литвинов, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат медицинских наук.
Для профилактики ветрянки рекомендуются стандартные меры защиты, как и при других воздушно-капельных инфекциях. Следует избегать посещения публичных мест в период подъема заболеваемости, использовать маску, тщательно мыть руки и соблюдать правила гигиены. Эти меры значительно снижают риск заражения.
