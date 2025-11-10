  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
16+
Нейрофизиология сна и сновидений

Слушатели узнают, как спать качественнее и где в мозге происходят сновидения.

Библиотека им. Н. А. Некрасова
27 ноября, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

О мероприятии

Сон — важная часть жизненного цикла, влияющая на здоровье и поведение людей.

Какие бывают варианты нарушений в мозге, которые сказываются на сне, как спать качественнее и где в мозге происходят сновидения — об этом и многом другом расскажет выпускник кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ, преподаватель биологии Антон Терентьев.

Расписание
27
Четверг
Ноябрь 2025
ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Бауманская, д. 58/25, стр. 14

10 ноября, 08:35
Александр Речкин
1
# биология
# нейробиология
# сон
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
8 ноября, 11:21
Максим

Палеонтологи смоделировали совокупление утконосых динозавров

Цифровая модель копуляции утконосых динозавров дала возможное объяснение частым травмам в основании их хвоста. На сегодня это первая реконструкция сексуального поведения нептичьих, то есть вымерших, динозавров. Результаты могут помочь в определении пола скелетов.

Палеонтология
# гадрозавры
# нептичьи динозавры
# Палеонтология
# половое поведение
# травмы
8 ноября, 18:29
Адель Романова

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

По расчетам, большинство «гостей» из других звездных систем летят к Земле примерно со стороны созвездия Геркулес. Скорее всего, они время от времени падают на нашу планету, просто мы еще не научились это замечать. Как удалось вычислить, чаще всего они должны падать зимой и где-то в окрестностях экватора.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Солнечная система
9 ноября, 15:00
Анатолий Глянцев

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Недавно интернет взорвался заголовками: «Симуляция Вселенной невозможна», «Новое исследование полностью опровергает теорию симуляции». Поводом стала статья, авторы которой вознамерились доказать, что мы не живем внутри компьютера. Naked Science объясняет, что не так с этой новостью и можно ли на самом деле доказать, что «матрицы не существует».

С точки зрения науки
Физика
# вселенная
# математика
# Матрица
# теория всего
# физика
Выбор редакции
7 ноября, 08:15
Юлия Трепалина

Ученые увидели опасность для природы и людей в фейковых ИИ-видео с дикими животными

Испанские исследователи проанализировали популярные в соцсетях фото и видео с дикими животными, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта. Специалисты пришли к выводу, что такого рода реалистичные, но фейковые материалы способны навредить как людям, так и животному миру, поскольку они вводят в заблуждение и подрывают усилия по сохранению дикой природы.

Биология
# видео
# дикая природа
# дикие животные
# соцсети
# фейки
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

    9 ноября, 15:00

  2. Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

    8 ноября, 18:29

  3. Палеонтологи смоделировали совокупление утконосых динозавров

    8 ноября, 11:21

  4. Межнациональные браки: как языковой барьер и религия повлияли на русскоязычных жен норвежцев и эмиратцев

    7 ноября, 17:56
Выбор редакции

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

9 ноября, 15:00

Последние комментарии

Альгадо Веном
13 минут назад
Аркадий, в целом на это и намек у меня, в саркастическом тоне, направленном на ответ другим тут, ожидающим здесь и сейчас результат

Вселенная перешла к фазе замедленного расширения, а темная энергия ослабевает

Игорь Петров
17 минут назад
Оля, потому что принц нафантазировал слишком масштабный проект, в дальнейшем он планировал протянуть здание дальше, от побережья к побережью,

Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» на грани провала, заявили инсайдеры

Invar Rees
26 минут назад
100500 плюсов автору! Отличная статья в формате лонг рид, которого так не хватает сайту.

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

goga7001
40 минут назад
Вопрос сколько в этих странах киловат приходится на человека или на квадратный клометр площади,может там две-три электростанции хватает😉

Топ-10 стран с самым высоким уровнем использования возобновляемых источников энергии

Марк Цукерман
45 минут назад
Упорное нежелание упоминать реальное состояние системы Волга-Кама! Кама до слияния с Волгой имеет и бОльшую длину, и более полноводна. Да, есть

Карта: 15 самых длинных рек мира

Елена Виноградова
52 минуты назад
Bogdan, ЗА НЕЮ это разговорная форма, правильно ЗА НЕЙ!

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Александр Лычагин
58 минут назад
Bogdan, специально полез на gramota.ru, чтобы проверить. Оказалось, что корректны оба варианта, так что не пугайте девушку.

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Эвальд Хатажуков
1 час назад
Э., Все эти сорта давно и успешно выращиваются в Кабардино Балкарии. По стране наша республика занимает первое место по яблокам.

Крупнейшие производители яблок в мире

calculadora dehoras
2 часа назад
"A Calculadora de Horas é https://calculadorasdehora.com/ uma ferramenta incrível para quem busca organizar sua rotina e gerenciar o tempo de forma eficiente. Seja para trabalho, estudos ou projetos pessoais, ela permite registrar, somar e converter horas facilmente,

Нейросеть показала «последние селфи на Земле»

ром сок
2 часа назад
Иван, хуже вонючих набутыленных касабов нет никого ....

Рейтинг самых богатых стран мира в 2025 году

Виталий Шахматов
2 часа назад
Адель, заканчивайте перепечатывать фейки запада учите астрономию потом пишите заметки о ней. Науку освящать надо сознанием дела. А не

Газовые гиганты помогли создать условия для жизни одновременно в своей и чужой системах

Виталий Шахматов
2 часа назад
Николай, зачем? Зачем нам дают ложь как новости, уже надоело чушь читать. И слушать надоело журналистов тупых с западных стран обученных. Пусть

Астрономы вычислили, откуда на Землю прилетают межзвездные объекты

Sale Tallahassee
3 часа назад
Полное молчание о самой многочисленной европейской лингвистической группе - славянской. Пра-балто-славяне, похоже, до своего разделения были

Генетики подтвердили древнюю общность греков и армян

Sale Tallahassee
3 часа назад
Boris, таримские мумии не являются генетическими потомками ямной, афанасьевской или какой либо другой бронзовой культуры. Это абсолютный

Генетики перенесли прародину индоевропейцев на Украину

Erik
3 часа назад
Доминик, Не бойтесь. Всевышний Аллах (әззәуәжәль) защитит землю. Конец света наступит не из-за столкновения с астероидами или кометами, а после

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

Ed
6 часов назад
Иван, сочувствую вам.

Риск стать жертвой сексуального насилия у студенток оказался на 75% выше, чем у сверстниц не из вузов

Dmitriy
6 часов назад
Игорь, а вы работали в общепите. У меня мать там работала, я видел как это все менялось. Рассказать как гост превратился в ТУ и как он стал помойкой? А

Топ-10 крупнейших стран-производителей молока в мире

Dmitriy
7 часов назад
Маск же говорил, что люди будут меньше работать из-за ии, вот.

8000 увольнений в IBM — лишь первый пример суровой реальности революции ИИ

Виталий Косяков
7 часов назад
Очень интересные комментарии,но все эти совпадения очень интересные, солнце и то лихорадит,то что не поддаётся логике- всегда интересно и

NASA активирует протокол планетарной защиты для межзвездной кометы 3I/ATLAS — так ли это?

sw.dreamcatcher
8 часов назад
Я не математик и не физик, и я в восторге 😅

Физики доказали, что Вселенная не может быть компьютерной симуляцией? Что здесь не так

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно