Крупнейшее исследование подтвердило повышенную опасность вейпинга для легких

Медики неоднократно предупреждали о разрушительном влиянии вейпинга на легкие. Новое исследование, которое стало одним из наиболее полных на тему оценки рисков электронных сигарет для здоровья, подтвердило, что их использование коррелирует с развитием хронической обструктивной болезни легких. При этом вред от традиционных сигарет и их сочетания с вейпами оказался еще более выраженным.

Статья, проясняющая последствия вейпинга для организма, вышла в журнале Nicotine & Tobacco Research. Исследование, которое провели медики из Университета Джонса Хопкинса совместно с коллегами из еще нескольких вузов США, охватило почти 250 тысяч человек.

Участников распределили на группы в зависимости от того, практиковали они исключительно вейпинг (3164 человека), курили только обычные сигареты (33 778 человек) либо сочетали первое и второе (8316 человек). Контрольную группу составили полностью некурящие (203 932 человека).

Состояние здоровья участников и появление у них новых диагнозов отслеживали на протяжении четырех лет. При анализе данных с помощью статистических методов делали поправки на возраст, пол, этническую принадлежность и индекс массы тела.

В целом за время наблюдений зафиксировали 23 745 новых случаев гипертонии, 13 179 случаев сахарного диабета второго типа, 7925 случаев хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), 9801 случай сердечной недостаточности и 6139 случаев атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний.

По сравнению с полностью некурящими вейперы оказались существенно более склонными к хронической обструктивной болезни легких. По данным ВОЗ, она занимает четвертое место среди ведущих причин смерти в мире и в 2021 году унесла жизни 3,5 миллиона человек (примерно 5% всех случаев смерти на планете).

Кроме того, в возрастной группе 30-70 лет у пользователей электронных сигарет выявили повышенный риск гипертонии. Статистически значимой связи с другими заболеваниями из списка исследование не показало.

Напротив, у курящих только обычные сигареты существенную корреляцию нашли со всеми перечисленными патологиями. Аналогичные результаты зарегистрировали и в группе, совмещавшей традиционное курение с вейпингом, причем риски для здоровья у них были даже более выраженными, чем у традиционных курильщиков.

Хотя новый анализ показал, что вейпинг вредит организму не настолько сильно, как обычные сигареты или их сочетание с электронными, медики подчеркнули, что обнаруженная связь с ХОБЛ и гипертонической болезнью вызывает тревогу. Тенденции нужно внимательно исследовать на протяжении более длительного времени, заключили ученые.

Ранее сообщалось, что вейпы с добавками, имитирующими ягодный вкус, могут ослаблять естественную защиту органов дыхания и быть еще опаснее, чем неароматизированные варианты. В другом эксперименте медики с помощью серии МРТ-сканирований выяснили, что на сосуды негативно действуют даже вейпы без никотина. Кроме того, ученые из Университета штата Огайо в США установили, что сочетание обычных сигарет с электронными вчетверо повысило риск рака легких.

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