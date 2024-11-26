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Томография показала, что на сосуды действуют даже вейпы без никотина
Американские медики с помощью серии МРТ-сканирований пронаблюдали, как курение электронных сигарет с никотином и без влияет на работу сосудов. Исследование, подтверждающее, что вейпинг не может быть безвредным, в начале декабря представят на ежегодной конференции Радиологического общества Северной Америки (RSNA).
За немедленным воздействием вейпов на функцию сосудов проследили радиолог Марианна Наббаут (Marianne Nabbout) совместно с коллегами из Пенсильванского университета (США). Выдержи из их научной работы, которая еще продолжается, опубликовала пресс-служба RSNA.
К эксперименту привлекли здоровых мужчин и женщин от 21 года до 49 лет, курящих электронные и обычные сигареты. В ходе отдельных посещений лаборатории 31 участнику, из которых 17 были мужчинами, выполнили магнитно-резонансную томографию. Весь цикл из трех визитов завершили 22 человека, восемь побывали в лаборатории однократно, а еще один испытуемый — дважды.
МРТ-снимки делали до и после выкуривания обычной сигареты либо вейпа с никотином в аэрозоле и без. На верхнюю часть бедра участникам накладывали манжету для ограничения кровотока. После ее ослабления специалисты измеряли скорость кровотока в бедренной артерии и насыщение венозной крови кислородом. С помощью фазово-контрастной МРТ медики оценивали цереброваскулярную реактивность, то есть кровоток в сосудах головного мозга.
Ученые отметили, что в исследование дополнительно включили десять некурящих людей от 21 года до 33 лет, которым провели одно МРТ-сканирование. Их результаты использовали в качестве базовых маркеров сосудистой функции и сопоставляли с данными МРТ курильщиков до воздействия табачного дыма и пара вейпов.
После курения всех видов сигарет — обычных и электронных — исследователи зафиксировали значительное снижение скорости кровотока в поверхностной бедренной артерии. Она проходит вдоль бедра и снабжает кислородом всю нижнюю часть тела.
Сильнее на работе сосудов отразилось вдыхание аэрозоля вейпов с никотином, чуть слабее на нее повлияли электронные сигарет без никотина.
Также у всех испытуемых после выкуривания вейпов выявили снижение насыщенности кислородом венозной крови, вне зависимости от того, содержался в паре никотин или нет. То есть поглощение кислорода легкими падало при использовании любого типа электронных сигарет.
«Раз после вейпинга проявляется моментальный эффект на уровне сосудов, в постоянном режиме эта практика, вероятно, может привести к сосудистым заболеваниям», — заключила Марианна Наббаут. Исследовательница рекомендовала воздерживаться как от обычного курения, так и от вейинга.
Ранее из другой научной статьи стало известно, что вейпы с добавками, имитирующими ягодный вкус, могут ослаблять естественную защиту органов дыхания и быть еще более опасными, чем неароматизированные варианты. Кроме того, корейские ученые установили, что переход с сигарет на вейпы повысил риск рака легких.
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