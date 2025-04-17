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Отдых на природе оказался не менее эффективным, чем антидепрессанты
Улучшение настроения и снижение уровня тревожности у людей, которые несколько часов хотя бы раз в неделю проводят на свежем воздухе, отмечают уже через три месяца, заметили ученые.
Ученые из Йоркского университета исследовали состояние 223 человек от 18 до 64 лет (59 процентов — женщины) из Йоркшира и Хамбера — регионов на востоке Северной Англии. Значительная часть участников (44 процента) были безработными или не могли трудиться из-за плохого здоровья или инвалидности. Почти две трети (65 процентов) жили в неблагополучных районах.
Все они испытывали проблемы с психическим здоровьем. Список диагнозов у испытуемых был обширным — от тревожных расстройств и депрессии до посттравматических стрессовых и посттравматических стрессовых и обсессивно-компульсивных расстройств.
Как дополнение к обычному лечению социальные работники рекомендовали им не менее нескольких часов проводить на природе в выходные. Тридцать процентов испытуемых занимались спортом, ходили на рыбалку и в походы, 51 процент мужчин и женщин посвятили время садоводству. Более трети активно проводили время пять-восемь недель. Остальные — от одной недели до трех месяцев. Восемьдесят процентов отдыхали не реже одного раза в неделю.
Степень удовлетворенности жизнью и уровни депрессии и тревожности ученые оценили с помощью клинических тестов до начала такой практики и спустя три месяца. Испытуемые, например, отвечали на вопросы: «То, что вы делаете в жизни, стоит того сейчас?» или «Насколько вы удовлетворены своей жизнью?»
Исследования показали: в среднем уровень тревожности и депрессии значительно снизился — на 55 и 51 процент соответственно. Степень удовлетворенности жизнью выросла на 65 процентов. Эффект, что ожидаемо, зависел от продолжительности активности. Наилучшие показатели продемонстрировали те, кто провел на природе от пяти до восьми недель. По сравнению с теми, кто отдыхал от недели до месяца, они получили по шкале депрессии на два балла меньше — это очень хорошие результаты.
Безусловно, активный отдых не может заменить традиционные методы лечения. Тем не менее ученым удалось показать: активный отдых на природе — от занятий спортом до банального садоводства — может стать отличным дополнением. Результаты исследователи опубликовали в журнале Health & Social Care in the Community.
Кроме того, нужно учесть, что стойкое улучшение настроения от антидепрессантов у больных начинается не ранее чем через три-четыре недели. До трети больных еще дольше не реагируют на лечение — врачам приходится несколько раз изменять схему лечения, прежде чем удается добиться нужного эффекта.
Более того, иной раз исследователи вообще сомневаются в эффективности антидепрессантов. По данным ученых из Саудовской Аравии, показатели психического здоровья у тех, кто принимал лекарства, улучшились в среднем всего на 2,9 процента, а физического — упали на полтора. Вероятнее всего, последнее связано со множественными побочками, но эти пугающие утверждения еще требуют серьезной проверки.
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