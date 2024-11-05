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40 минут назад
Юлия Трепалина
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52

Вейпы с ароматом ягод парализовали иммунитет легких

5.3

Новое исследование показало, что вейпы с добавками, имитирующими ягодный вкус, могут ослаблять естественную защиту органов дыхания и быть еще более опасными, чем неароматизированные варианты.

Медицина
# вейпинг
# вейпы
# иммунитет
# легкие
# опыты на животных
# органы дыхания
# электронные сигареты
вейпер на улице
© Ross Sneddon, unsplash.com

Производители вейпов повышают привлекательность своей продукции, включая в жидкости для электронных сигарет разные ароматические добавки. К примеру, популярностью, в том числе у молодежи и подростков, пользуются вейпы с ягодным или фруктовым запахами. Более приятный, сладковатый привкус создает обманчивое ощущение безопасности вейпинга.

Однако на самом деле за подобной иллюзией могут скрываться еще большие риски для здоровья. В этом недавно убедились медики из Канады, которые на лабораторных мышах проследили за воздействием на организм паров от электронных сигарет с ароматизатором и без.

К исследованию ученых побудили прошлые сообщения о повреждении легких у подростков, практиковавших вейпинг. В эксперименте животных в течение нескольких дней подвергали действию паров никотиносодержащих электронных сигарет. В опытах использовали два вида жидкостей для них, которые среди прочего включали пропиленгликоль, растительный глицерин, а в случае с ароматизированным вариантом — добавку с ягодным вкусом под названием Razzy3Some.

С помощью современных методов визуализации медики пронаблюдали за состоянием иммунных клеток в легких мышей. О результатах своей работы специалисты в области иммунологии, микробиологии, фармакологии и других направлений рассказали в статье, вышедшей в журнале PNAS.

Исследователи установили, что вещества в составе вейпов с ягодным ароматом парализовали альвеолярные макрофаги — многофункциональные клетки, играющие важную роль в системе местного иммунитета легких. Они, в частности, отвечают за очищение дыхательных путей от пыли и других чужеродных частиц.

Таким образом, под действием ягодных вейпов организм ставился более уязвимым для респираторных инфекций. Неароматизированные электронные сигареты подобного эффекта не вызывали.

По словам ученых, в дальнейшем необходимо выявить, какие именно химические соединения в жидкости для вейпов приводят к ослаблению иммунитета легких, а также подтвердить, что наблюдавшиеся у мышей последствия проявляются и у людей. Эти задачи станут предметом следующих исследований.

В научной литературе накапливается все больше свидетельств о вреде электронных сигарет. Ранее австралийские ученые выяснили, что токсины из осевшего пара вейпов способны навредить потомству в утробе матерей. Медики из Университета штата Огайо в США предупредили об опасности совмещения обычных сигарет с электронными: при таком варианте риск рака легких возрастал вчетверо. Кроме того, в моче молодых вейперов находили высокие уровни свинца и урана.

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Медицина
# вейпинг
# вейпы
# иммунитет
# легкие
# опыты на животных
# органы дыхания
# электронные сигареты
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Комментарии

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1 Комментарий
Evgeny
Evgeny
4 минуты назад
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Ни единого "свидетельства" о вреде вейпов за всего годы поисков так и не нашлось. Некоторые добавки могут вредить, это вполне возможно.
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Evgeny
4 минуты назад
Ни единого "свидетельства" о вреде вейпов за всего годы поисков так и не нашлось. Некоторые добавки могут вредить, это вполне возможно.

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Степан Жук
33 минуты назад
Серьёзно? 🤦

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Sven
43 минуты назад
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Игорь Корн
2 часа назад
Потапов, ситуевина благополучно и даже играючи разрешилась считай два мсц назад (решение оставить двух астронавтов старлайнера в качестве членов

Китай оценил действия NASA в связи с провалом миссии Starliner компании BoeingКитай оценил действия NASA в связи с провалом миссии Starliner компании Boeing

Good Win
2 часа назад
Я улыбаюсь, от вашей публикации), кому нужны оценки китайцев?! Американцам? Европейцам? Или россеянам? Скорее эта публикация служит повышению

Китай оценил действия NASA в связи с провалом миссии Starliner компании BoeingКитай оценил действия NASA в связи с провалом миссии Starliner компании Boeing

White_Shadow
2 часа назад
Капитошка, конечно остров! Если посреди океана есть песчаный островок, который размыло после шторма, это не значит, что он не являлся островом. А

Спутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектараСпутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектара

White_Shadow
2 часа назад
Кирилл, осталось только понять, как она в снегу выросла 😁

Спутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектараСпутниковые снимки показали, как Россия потеряла территорию площадью 53 гектара

Igor Semchnk
3 часа назад
Дурни. Оьяснять действие гравитации в бытовых условиях , кривизною пространства. Мировые линии простых предметов и фотонов имели бы одинаковые

Астрономы опровергли известную гипотезу Керра о вращающихся черных дырахАстрономы опровергли известную гипотезу Керра о вращающихся черных дырах

Юрий Петрович
4 часа назад
Odile, а подробнее можно? С момента "никогда не принадлежавшие".

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Потапов Сергей
4 часа назад
Игорь, врядли отстает именно пресс секретарь, он отвечал на вопросы журналистов.

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Nazchiya
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Лебедкой оттащили🤤😂😂😂😂😂

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