Вейпы с ароматом ягод парализовали иммунитет легких

Новое исследование показало, что вейпы с добавками, имитирующими ягодный вкус, могут ослаблять естественную защиту органов дыхания и быть еще более опасными, чем неароматизированные варианты.

Производители вейпов повышают привлекательность своей продукции, включая в жидкости для электронных сигарет разные ароматические добавки. К примеру, популярностью, в том числе у молодежи и подростков, пользуются вейпы с ягодным или фруктовым запахами. Более приятный, сладковатый привкус создает обманчивое ощущение безопасности вейпинга.

Однако на самом деле за подобной иллюзией могут скрываться еще большие риски для здоровья. В этом недавно убедились медики из Канады, которые на лабораторных мышах проследили за воздействием на организм паров от электронных сигарет с ароматизатором и без.

К исследованию ученых побудили прошлые сообщения о повреждении легких у подростков, практиковавших вейпинг. В эксперименте животных в течение нескольких дней подвергали действию паров никотиносодержащих электронных сигарет. В опытах использовали два вида жидкостей для них, которые среди прочего включали пропиленгликоль, растительный глицерин, а в случае с ароматизированным вариантом — добавку с ягодным вкусом под названием Razzy3Some.

С помощью современных методов визуализации медики пронаблюдали за состоянием иммунных клеток в легких мышей. О результатах своей работы специалисты в области иммунологии, микробиологии, фармакологии и других направлений рассказали в статье, вышедшей в журнале PNAS.

Исследователи установили, что вещества в составе вейпов с ягодным ароматом парализовали альвеолярные макрофаги — многофункциональные клетки, играющие важную роль в системе местного иммунитета легких. Они, в частности, отвечают за очищение дыхательных путей от пыли и других чужеродных частиц.

Таким образом, под действием ягодных вейпов организм ставился более уязвимым для респираторных инфекций. Неароматизированные электронные сигареты подобного эффекта не вызывали.

По словам ученых, в дальнейшем необходимо выявить, какие именно химические соединения в жидкости для вейпов приводят к ослаблению иммунитета легких, а также подтвердить, что наблюдавшиеся у мышей последствия проявляются и у людей. Эти задачи станут предметом следующих исследований.

В научной литературе накапливается все больше свидетельств о вреде электронных сигарет. Ранее австралийские ученые выяснили, что токсины из осевшего пара вейпов способны навредить потомству в утробе матерей. Медики из Университета штата Огайо в США предупредили об опасности совмещения обычных сигарет с электронными: при таком варианте риск рака легких возрастал вчетверо. Кроме того, в моче молодых вейперов находили высокие уровни свинца и урана.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.