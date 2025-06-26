Пары одноразовых вейпов оказались токсичнее сигаретного дыма

Новое исследование американских токсикологов и химиков показало, что использование одноразовых электронных сигарет может представлять серьезную угрозу для здоровья из-за токсичных металлов и металлоидов в выделяемых испарениях. Их концентрация оказалась выше, чем в парах более ранних моделей электронных сигарет и даже в дыме от обычных.

В прошлых исследованиях, в которых рассматривали заправляемые электронные сигареты предыдущих поколений, авторы отмечали, что их нагревательные элементы способны выделять в жидкость для вейпинга металлы, такие как хром, никель и другие. Вдыхание паров с ними увеличивает риск развития рака, респираторных и других болезней.

В свежей статье, вышедшей в журнале ACS Central Science, ученые из Калифорнийского университета в Дейвисе (США) проверили, как с этим обстоят дела у так называемых одноразовых вейпов — не требующих дозаправки жидкостью и рассчитанных на определенное количество затяжек, после которых их выбрасывают. Такие устройства пользуются все большей популярностью, особенно у молодежи.

Специалисты изучили семь доступных в США одноразовых электронных сигарет от трех брендов: Esco Bar, Flum Pebble и ELF Bar. Сначала исследователи проанализировали состав жидкости для вейпинга внутри. Оказалось, что в ней еще до начала использования устройств уже присутствовали ионы металлов и металлоидов, хотя и в низких концентрациях. В некоторых моделях обнаружили повышенный уровень свинца и сурьмы. Предполагается, что их источником могли стать внутренние компоненты из бронзы с добавлением свинца, контактирующие с жидкостью.

Затем ученые сымитировали использование вейпов, в процессе которого нагревательная спираль превращает жидкость в пар. Для каждого устройства сделали от 500 до 1500 затяжек. Анализ паров показал, что с самого начала концентрация ионов цинка, меди и свинца была повышенной. Кроме того, по мере увеличения числа затяжек в испарениях росло содержание ионов хрома, никеля и сурьмы. Их уровень от модели к модели варьировался.

Сопоставив результаты с данными прошлых исследований, химики установили: пары большинства протестированных одноразовых вейпов содержали больше металлов и металлоидов, чем испарения заправляемых электронных сигарет предыдущих поколений. Ученых особенно встревожил один из образцов: за день использования он выделил такое количество свинца, какое можно получить, выкурив примерно 20 пачек обычных сигарет.

Уровень никеля в парах трех вейпов и содержание сурьмы в испарениях двух устройств достигли значений, способствующих развитию рака. В четырех моделях одноразовых электронных сигарет зарегистрировали концентрации свинца и никеля, которые могут привести к другим заболеваниям.

Результаты замеров вызывают беспокойство, учитывая, что ученые рассмотрели одноразовые вейпы только трех торговых марок из почти сотни доступных на рынке. По мнению исследователей, полученные данные говорят о необходимости ужесточения правил продажи подобных устройств и введения норм, которые ограничивали бы к ним доступ подростков и молодежи, а также повышали информированность о рисках.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Юлия Тарасова 708 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.