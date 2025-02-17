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Стоматологи изучили влияние вейпинга на здоровье десен
Группа стоматологов из Великобритании решила обобщить научные свидетельства о воздействии электронных сигарет на десны, здоровье которых исключительно важно для крепких зубов и самочувствия людей в целом. В рамках метаанализа ученые рассмотрели почти два десятка прошлых исследований по этому вопросу, выводы в которых не всегда бывали однозначными.
Поскольку при использовании вейпов никотин доставляется в организм с помощью аэрозоля, а не дыма от сгорания табака, электронные сигареты часто позиционируют как более безопасную альтернативу обычному курению. Тем не менее ученые не раз приводили данные том, что из-за химических веществ в составе жидкостей для вейпов такой вариант все равно несет риски для здоровья, в том числе полости рта.
Исследователи ранее предупреждали, что под действием вейпов бактерии во рту быстро образуют защитную биопленку, ускоряя развитие болезней зубов и десен. Однако в ряде других работ значимых различий в состоянии десен у вейперов и некурящих не выявляли.
Специалисты в области стоматологии из Ньюкаслского и Шеффилдского университетов (Великобритания) взялись собрать и проанализировать имеющуюся на сегодня научную литературу о связи между использованием электронных сигарет и здоровьем десен. С помощью поиска в электронных базах данных PubMed, Embase, Web of Science и других ученые нашли 40 публикаций по этой тематике, из которых в финальный обзор включили 18 статей. В них рассматривались клинические показатели здоровья десен у вейперов (глубина десневых карманов, потеря костной ткани, кровоточивость, уровень налета, жалобы и биомаркеры) в сравнении с некурящими, курильщиками обычных сигарет и теми, кто бросил вредную привычку.
Метаанализ показал, что вейпинг коррелировал с повышенным уровнем образования налета и присутствием маркеров воспаления (интерлейкин-1β, фактор некроза опухоли-α), хотя по другим показателям, таким как глубина десневых карманов и потеря костной ткани, вейперы не особо отличались от некурящих и бывших курильщиков. У продолжавших курить обычные сигареты по всем параметрам неизменно наблюдались худшие результаты.
Кровоточивость десен и видимое воспаление у практикующих вейпинг были ниже, чем у некурящих, что британские стоматологи связали с действием никотина, который подавляет кровоточивость, тем самым маскируя заболевания пародонта. Вероятно, по той же причине курильщики обычных сигарет отличались наименьшей кровоточивостью десен.
Кроме того, в ряде исследований для вейперов были характерны негативные изменения в микробиоме полости рта. К примеру, сообщалось о повышенном уровне бактерий Porphyromonas gingivalis и Fusobacterium nucleatum, связанных с болезнями десен.
Хотя обзор в целом показал, что вейпы вредят деснам, но в меньшей мере, чем обычные сигареты, авторы подчеркнули: большинство исследований опирались на самоотчеты участников и лишь немногие подтверждали статус курения биохимически. Это повышает вероятность искажений и снижает достоверность выводов, поскольку многие вейперы в прошлом курили обычные сигареты либо могли совмещать их с электронными.
В отсутствие данных биохимических анализов независимая оценка влияния вейпов, без наложения на результаты затяжных последствий табакокурения, представляется затруднительной. Для окончательных выводов нужны более качественные исследования с дополнительным контролем за статусом курения, заключили ученые.
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