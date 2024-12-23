Насилие между родителями повлияло на риск проблем с сердцем у выросших детей

Сцены рукоприкладства между отцом и матерью травмируют не только психику детей, но могут представлять долгосрочный риск для здоровья их сердечно-сосудистой системы. Соответствующую корреляцию выявила международная группа исследователей из КНР, США и Австралии.

Ученые неоднократно находили связь между неблагоприятным детским опытом (НДО) и последующими проблемами со здоровьем во взрослой жизни. К потенциально травмирующим ситуациям относят как непосредственно жестокое обращение с детьми, так и косвенные негативные события в семье, в том числе конфликты родителей с физическим насилием.

Среди хронических болезней, риску развития которых может способствовать НДО, ранее называли рак, артрит, мигрень, депрессии, тревожные расстройства и прочее. Вместе с тем влияние родительских скандалов с рукоприкладством на появление сердечно-сосудистых заболеваний у людей с таким детским опытом изучено в меньшей степени. Эту тему в новой работе поднял коллектив китайских, американских и австралийских медиков. Их совместная статья вышла в журнале JAMA Network Open.

Специалисты проанализировали данные участников многолетнего исследования China Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS), которое проводится в Китае и посвящено изучению здоровья людей старше 45 лет.

В выборку включили более 10 тысяч мужчин и женщин, средний возраст которых составил 58 лет. Наблюдения за ними вели девять лет — с 2011 по 2020 год. В рамках исследовательского проекта они раз в два года проходили медицинские осмотры, опросы и интервью. Среди прочего у людей выяснили, сталкивались ли они в детстве с насилием между родителями.

Вопросы звучали так: «Ваш отец когда-нибудь бил вашу мать? Или била ли ваша мать когда-нибудь вашего отца?» Варианты ответов включали «никогда», «не очень часто», «иногда» и «часто».

Эти сведения затем сопоставили с данными о сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ) у участников, включая инфаркт, стенокардию, ишемическую болезнь сердца, сердечную недостаточность и другие патологии.

В целом за период наблюдений среди участников диагностировали 2415 случаев ССЗ. Сделав поправки на искажающие факторы, ученые с помощью статистического анализа установили: у людей, видевших в детстве рукоприкладство между родителями, риск развития сердечных патологий в последующем был на 36% выше, чем у не имевших такого негативного опыта. Частные эпизоды насилия коррелировали с более высокой вероятностью проблем с сердцем у выросших детей.

Также выяснилось, что наблюдавшие в детстве физическую агрессию между родителями во взрослой жизни чаще сталкивались с симптомами депрессии. Это обусловило корреляцию с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но только частично — на 11%.

Результаты нового исследования подчеркивают важность решения проблемы домашнего насилия и необходимость профилактики внутрисемейных конфликтов, заключили авторы.

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