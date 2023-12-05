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Веганская диета улучшила здоровье сердца
Исследование американских ученых, проведенное при участии однояйцевых близнецов, показало, что веганская диета полезна для укрепления здоровья сердечно-сосудистой системы.
В исследовании ученых из Калифорнийского и Стэнфордского университетов (США) участвовали 22 пары однояйцевых близнецов, из которых 33 человека были женщинами. Средний возраст испытуемых составил 39,6 года, а средний индекс массы тела — 25,9, ни у кого из них не было признаков сердечно-сосудистых заболеваний. Само исследование проводили с мая по июль 2022 года, его результаты представлены в журнале JAMA Network Open.
Обе группы были обеспечены здоровым питанием, содержащим овощи, фрукты, цельные зерна, орехи и семена. Однако один из близнецов всегда употреблял также оптимальное, полезное для здоровья, количество мяса, в то время как рацион другого был строго растительным (при этом часть участников и до эксперимента сидели на веганской диете). Никакого особенного ограничения в калорийности блюд не было, участники ели до тех пор, пока не насытятся.
В течение первых четырех недель обеим группам на завтрак, обед и ужин доставляли специально приготовленные блюда, а также давали строгие инструкции о том, какие закуски они могут есть, а какие — нет. Например, близнецам запрещали употреблять переработанные продукты, они должны были соблюдать баланс и разнообразие разных видов пищи. Во второй части эксперимента, то есть еще четыре недели, участники готовили такую же еду себе сами, записывая все блюда в журнал.
Результаты показали, что у обеих групп участников улучшилось состояние сердечно-сосудистой системы. Но у близнецов, сидящих на растительной диете, улучшения были выражены больше по сравнению с теми, кто на протяжении всего эксперимента употреблял продукты животного происхождения.
У «веганов» на 20 процентов снизился уровень инсулина, высокий уровень которого, как известно, считается фактором риска развития диабета, а также уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (так называемый плохой холестерин). Именно это соединение ответственно за увеличение риска сердечно-сосудистых заболеваний. Оптимальным его значением в организме считается менее 100 миллиграммов на децилитр (система измерений, принятая в США).
Средний уровень «плохого» холестерина до эксперимента у всеядных участников составлял 118,5 миллиграмма на децилитр и после него снизился до 116,1. В группе веганов до начала исследования этот показатель был равен 110,7, по его окончании — 95,5 миллиграмма на децилитр. Интересно и то, что в среднем во время эксперимента «веганы» потеряли на два килограмма больше, чем всеядные участники.
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