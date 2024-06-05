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Томография показала особенности в мозге жестоких матерей
Понимание глубинных причин в основе жестокого обращения с детьми важно, поскольку это может помочь в предотвращении такого поведения. Вклад в этой области недавно внесли японские медики: они рассмотрели структурные особенности белого вещества мозга жестоких матерей с помощью диффузионно-тензорной томографии.
Хотя жестокость по отношению к детям — распространенная глобальная проблема, о нейробиологических факторах, побуждающих матерей так себя вести, мало что известно. Научных работ по этому вопросу немного, учитывая деликатность темы и трудность получить согласие от потенциальных участников.
Расширить знания в этой сфере взялась группа специалистов под руководством доцента Савы Кураты (Sawa Kurata) из Университета Фукуи (Япония). Исследование опубликовал журнал Scientific Reports. По признанию Кураты, одним из мотивов, побудивших к изучению вопроса, стал опыт работы педиатром, во время которого медик контактировал как с жертвами насилия, так и с совершавшими его взрослыми.
Команда ученых проанализировала результаты диффузионно-тензорной визуализации (ДТВ, DTI) 11 жестоких матерей, допускавших физическое, эмоциональное насилие над детьми и/или пренебрежение к ним до постановки на учет в органах опеки. Участниц эксперимента набрали с помощью педиатров и детских психиатров. Данные томографии сопоставили со снимками контрольной группы, в которую вошли 40 благополучных матерей, соответствовавших по возрасту.
Примененная в исследовании передовая ДТВ-методика позволила получить информацию о микроструктурных особенностях мозга, таких как их сложность, целостность, плотность аксонов и вариабельность, исходя из данных о диффузии (или распределении) молекул воды в мозговой ткани. Ученые смогли количественно оценить характер диффузии воды с точки зрения ее направленности (аксиальная и радиальная диффузия, то есть параллельно или перпендикулярно нервным волокнам), а также определить соотношение этих паттернов. Последнее в медицинской литературе обозначают термином «фракционная анизотропия» (fractional anisotropy, FA).
Сравнение снимков жестоких матерей и участниц контрольной группы выявило у первых значительно сниженную диффузию воды в аксиальном направлении (axial diffusivity, AD) в правой части кортико-спинномозгового пути (corticospinal tract, CST). Аналогичная тенденция к снижению наблюдалась в плане фракционной анизотропии.
Исследователи пояснили, что кортико-спинномозговой путь важен для произвольных или сознательных движений. Результаты научной работы означают, что у жестоких матерей могут быть трудности с контролем силы произвольных движений и нарушена регуляция вегетативных реакций. Это подтверждают и предыдущие исследования. Они показывали, что более низкие значения фракционной анизотропии в кортико-спинномозговом пути коррелируют с импульсивностью.
Таким образом, сниженная целостность в кортико-спинномозговом пути может быть связана с импульсивностью как с базовым фактором жестокого обращения матерей с детьми. Обнаруженные особенности мозга могут объяснить нейробиологический механизм в основе такого поведения, подчеркнули авторы.
Испытуемые также заполнили психологические опросники, в том числе анкету Childhood Trauma Questionnaire, направленную на оценку пережитого в детстве насилия. Их результаты показали, что чем чаще участницы сообщали о подобном опыте (высокие баллы в анкетах), тем более характерны для них были выявленные в мозге структурные особенности. Это позволило исследователям предположить наличие межпоколенной цепи жестокого обращения с детьми.
Сделанные авторами открытия имеют значение, поскольку они указывают на потенциальные физиологические причины в основе жестокого обращения родителей с детьми, что открывает путь к разработке эффективных стратегий коррекции и профилактики такого поведения.
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