Томография показала особенности в мозге жестоких матерей

Понимание глубинных причин в основе жестокого обращения с детьми важно, поскольку это может помочь в предотвращении такого поведения. Вклад в этой области недавно внесли японские медики: они рассмотрели структурные особенности белого вещества мозга жестоких матерей с помощью диффузионно-тензорной томографии.

Хотя жестокость по отношению к детям — распространенная глобальная проблема, о нейробиологических факторах, побуждающих матерей так себя вести, мало что известно. Научных работ по этому вопросу немного, учитывая деликатность темы и трудность получить согласие от потенциальных участников.

Расширить знания в этой сфере взялась группа специалистов под руководством доцента Савы Кураты (Sawa Kurata) из Университета Фукуи (Япония). Исследование опубликовал журнал Scientific Reports. По признанию Кураты, одним из мотивов, побудивших к изучению вопроса, стал опыт работы педиатром, во время которого медик контактировал как с жертвами насилия, так и с совершавшими его взрослыми.

Команда ученых проанализировала результаты диффузионно-тензорной визуализации (ДТВ, DTI) 11 жестоких матерей, допускавших физическое, эмоциональное насилие над детьми и/или пренебрежение к ним до постановки на учет в органах опеки. Участниц эксперимента набрали с помощью педиатров и детских психиатров. Данные томографии сопоставили со снимками контрольной группы, в которую вошли 40 благополучных матерей, соответствовавших по возрасту.

Примененная в исследовании передовая ДТВ-методика позволила получить информацию о микроструктурных особенностях мозга, таких как их сложность, целостность, плотность аксонов и вариабельность, исходя из данных о диффузии (или распределении) молекул воды в мозговой ткани. Ученые смогли количественно оценить характер диффузии воды с точки зрения ее направленности (аксиальная и радиальная диффузия, то есть параллельно или перпендикулярно нервным волокнам), а также определить соотношение этих паттернов. Последнее в медицинской литературе обозначают термином «фракционная анизотропия» (fractional anisotropy, FA).

Сравнение снимков жестоких матерей и участниц контрольной группы выявило у первых значительно сниженную диффузию воды в аксиальном направлении (axial diffusivity, AD) в правой части кортико-спинномозгового пути (corticospinal tract, CST). Аналогичная тенденция к снижению наблюдалась в плане фракционной анизотропии.

Исследователи пояснили, что кортико-спинномозговой путь важен для произвольных или сознательных движений. Результаты научной работы означают, что у жестоких матерей могут быть трудности с контролем силы произвольных движений и нарушена регуляция вегетативных реакций. Это подтверждают и предыдущие исследования. Они показывали, что более низкие значения фракционной анизотропии в кортико-спинномозговом пути коррелируют с импульсивностью.

Таким образом, сниженная целостность в кортико-спинномозговом пути может быть связана с импульсивностью как с базовым фактором жестокого обращения матерей с детьми. Обнаруженные особенности мозга могут объяснить нейробиологический механизм в основе такого поведения, подчеркнули авторы.

Испытуемые также заполнили психологические опросники, в том числе анкету Childhood Trauma Questionnaire, направленную на оценку пережитого в детстве насилия. Их результаты показали, что чем чаще участницы сообщали о подобном опыте (высокие баллы в анкетах), тем более характерны для них были выявленные в мозге структурные особенности. Это позволило исследователям предположить наличие межпоколенной цепи жестокого обращения с детьми.

Сделанные авторами открытия имеют значение, поскольку они указывают на потенциальные физиологические причины в основе жестокого обращения родителей с детьми, что открывает путь к разработке эффективных стратегий коррекции и профилактики такого поведения.

По оценкам, в мире до одного миллиарда детей от двух до 17 лет ежегодно страдают от физического, эмоционального или сексуального насилия либо от безнадзорности. Исследования не раз показывали, что жестокое обращение может иметь длительные негативные последствия и сказываться на психическом и умственном развитии даже спустя десятилетия.

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