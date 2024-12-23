Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Предложен новый метод решения вариационных неравенств в условиях, когда производные нельзя вычислить точно
Коллектив ученых из МФТИ, Университета искусственного интеллекта имени Мохаммеда бен Заида (Абу-Даби,ОАЭ), Иннополиса и Сколтеха исследовал задачу решения вариационных неравенств при неточной информации о производных. Им удалось предложить новый численный метод, а также теоретически и экспериментально показать его преимущества перед старыми методами.
Работа опубликована в материалах конференции NeurIPS 2024. В последние годы вариационные неравенства стали важным инструментом в области машинного обучения и оптимизации. Они охватывают широкий класс задач, включая минимизацию и мин-макс задачи. Однако существующие методы второго и более высоких порядков для их решения требуют точного вычисления производных, что часто приводит к чрезмерным затратам на итерации.
Исследования в области вариационных неравенств начались несколько десятилетий назад с заметным прорывом в 1970-х годах, когда был разработан метод экстрагредиента. С тех пор было предложено множество методов, однако большинство из них используют точную информацию о производных функции. В данной работе авторы стремятся ответить на вопросы о том, как можно построить оптимальные методы с учетом этой неточности.
В новой статье, представленной на конференции NeurIPS 2024, исследовано влияние неточности якобиана на методы второго порядка, а именно: доказана нижняя оценка сложности (граница быстрее которой методы с неточным якобианом не могут сходится), предложен оптимальный алгоритм и предложены варианты квази-ньютоновской аппроксимации якобиана.
Авторы предложили новый алгоритм, названный ими VIJI (второй порядок метода для вариационных неравенств с неточностью Якобиана), который достигает сублинейной скорости сходимости. При знании точного значения производных он сходится с той же скоростью, что и обычные оптимальные методы второго порядка.
Авторы предложили несколько квази-ньютоновских приближений, которые значительно снижают затраты на решение вспомогательной задачи, возникающей во всех методах высокого порядка с глобальной сходимостью. Эти приближения и обеспечивают глобальную сублинейную скорость сходимости, значительно ускоряя решение по сравнение с такими традиционными методами, как метод экстраградиента и другие методы первого порядка. В работе ими были представлены как теоретические результаты, подтверждающие оптимальность предложенного алгоритма в монотонном случае, так и экспериментальные данные, демонстрирующие его эффективность.
Исследователи сравнили между собой скорость сходимости нового метода с несколькими лучшими и методами в задаче минимакса. Это задачи поиска наилучшего решения при самом худшем возможном сценарии, и они часто встречаются на практике. Например, в задаче поиска такой экономической стратегии, при которой возможные убытки будут минимальными, или в задачах проектирования систем управления или сложных систем, в которых нужно ограничивать возможный ущерб при самом плохом стечении обстоятельств.
В качестве такой функции ущерба авторы использовали функцию в 50-мерном пространстве, которая представляет из себя сумму квадратичного и небольшого кубического слагаемого, которое обеспечивает наличие минимумов и максимумов.
«Наше исследование показывает, что даже при наличии неточностей в Якобиане можно достигнуть значительных успехов в решении вариационных неравенств. Мы надеемся, что наши результаты откроют новые горизонты для применения высокопорядковых методов в машинном обучении», — рассказал Александр Гасников, заведующий лабораторией математических методов оптимизации МФТИ.
Работа ученых полностью закрывает вопрос о том, как влияет неточность производных второго порядка и выше на качество решения задач. Отметим, что неточные производные появляются не только при использовании разных аппроксимаций, но и в машинном обучении (батчинг). Работа авторов показывает, что квази-ньютоновские методы применимы не только к задачам минимизации, где они уже стали классикой, но и к вариационным неравенствам, где исторически они практически не использовали.
Авторам удалось успешно предложить новые подходы, которые могут быть полезны для дальнейших исследований в области оптимизации и машинного обучения. В будущем они планируют исследовать возможность интеграции неточностей в сам оператор и разработать адаптивные схемы для динамической настройки уровня неточности.
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
Давний спор о причинах массового вымирания в конце мелового периода сводится к двум катастрофам: мощному извержению Деканских траппов в Индии и падению метеорита на полуострове Юкатан (Мексика). Какое из двух событий сыграло решающую роль, определить непросто из-за нехватки четких данных, отражающих резкие колебания температуры. Теперь, проанализировав древние углистые отложения на территории США, ученые выяснили, что примерно за 30 тысяч лет до вымирания нептичьих динозавров на Земле произошло кратковременное похолодание.
Исследователи из Сколтеха вывели новые математические уравнения, описывающие поведение агрегирующих частиц в газообразных средах. Полученные формулы помогут моделировать многие природные и технологические процессы: от формирования капель дождя и снежинок до движения гранул и порошков по трубам и даже образования колец вокруг планет-гигантов. Новые уравнения замещают два набора старых, которые приходилось «механически» сочетать, что приводило к недопустимо высокой для ряда приложений погрешности.
Один из самых знаменитых археологических памятников мира — Стоунхендж — начали возводить на территории современного графства Уилтшир в Англии еще в каменном веке. На протяжении полутора тысяч лет Стоунхендж достраивали и перестраивали, изменяя при этом его планировку. Авторы нового исследования еще раз проанализировали маршрут камней, из которых сложено мегалитическое сооружение, и рассказали, зачем его могли перестроить между 2620-2480 годами до нашей эры, когда в центре сооружения появился Алтарный камень.
Палеонтологи впервые увидели, как древние хищные улитки ошибочно просверлили пустые раковины моллюсков
Американские специалисты изучили больше двух тысяч ископаемых раковин моллюсков неогенового периода и обнаружили среди них уникальные свидетельства неудачной охоты. Две раковины зияли отверстиями, которые хищные улитки просверлили изнутри, то есть их добыча была уже мертвой. Это первые подобные наблюдения, и причин у древних ошибок могло быть несколько: палеонтологи не исключают, что брюхоногие «напали» на пустые раковины с голоду.
Команда американских астрономов изучила околоземный астероид 2024 PT5, который почти на два месяца стал временным спутником нашей планеты, и установила его природу. Похоже, он представляет собой отколовшуюся лунную породу. По мнению авторов новой научной работы, в космосе дрейфует скрытая популяция таких объектов, все они ожидают своего открытия.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Многие одинокие люди считают, что окружающие не разделяют их взглядов. Психологи из США решили проверить, так ли это на самом деле, и обнаружили общую особенность у людей с недостаточным количеством социальных связей.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Илон Маск доказал неправоту Билла Гейтса: электрофура Semi «победила» законы физики
Цезарь. Галлы. Пирамиды. Тест по истории Древнего мира от Naked Science
Сланцевая революция
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии