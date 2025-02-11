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Большинство расстрелянных американских детей погибли от рук членов семьи, а не от скулшутинга
Ученые из США выяснили, что большинство расстрелянных американских детей погибают вовсе не от массовых терактов в школе, скулшутинга, а от огнестрельного оружия в руках членов их собственных семей.
В 2020 году, когда началась пандемия коронавируса, число детей из США, погибших от огнестрельного оружия, превысило число несовершеннолетних, умерших в результате автомобильных аварий. Большинство связывают это явление со скулшутингом — массовом убийством школьников, которое зачастую совершает нынешний или прошлый ученик той же школы.
Скулшутинг довольно распространен в Соединенных Штатах, где для ношения огнестрельного оружия не нужно разрешение. Чаще всего основой для такого явления служит месть своим одноклассникам (или просто детям) за их жестокий нрав.
Исследователи из Медицинской школы Стэнфордского университета изучили, сколько несовершеннолетних на самом деле погибает от скулшутинга, а сколько — от домашнего насилия с применением огнестрельного оружия. Свои выводы ученые представили в журнале JAMA Pediatrics.
Для определения термина «массовый расстрел» исследователи взяли случаи, когда погибли не менее четырех человек, не считая самого преступника. Всего в поле зрения авторов научной работы оказался 121 подобный инцидент. Все они произошли в США с 27 января 2009 года по 25 декабря 2020 года и включали как минимум одного погибшего ребенка (помимо взрослых жертв). В результате этих случаев умерли 308 детей. Расовая и этническая принадлежность их была схожа со среднестатистической, характерной для США в целом.
Анализ показал, что 40% несовершеннолетних были убиты собственными родителями, а 59% погибли от рук родственников (включая не только родителей, но еще братьев, сестер, бабушек, дедушек, теть и дядей). Лишь на следующем месте после кровных родственников шли такие категории, как «знакомый» (14,6%), «незнакомец» (12%), «одноклассник» (6,8%), «сосед» (2,6%), «соучастник преступления» (0,6%). Примерно в 4% случаев установить взаимоотношения между стрелком и жертвой не удалось.
Выяснилось, что число детей, погибших от домашнего насилия, серьезно превышает число умерших в результате скулшутинга. На этот факт ученые и призвали обратить внимание — то, что происходит в семье ребенка, не всегда попадает в заголовки СМИ, поэтому о таком явлении меньше говорят. Между тем бояться стоит именно его. Ведь более 22 миллионов детей в США живут в домах, где есть огнестрельное оружие.
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