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6 минут назад
Мария Азарова
20

Пирсинг резко изменил микробиом кожи

4.4

Ученые показали, что прокалывание ушей несет не только культурное значение и отдает дань моде, но и представляет собой «экосистемную инженерию человеческого тела».

Медицина
# кожа
# микробиом
# пирсинг
# прокол ушей
Пирсинг у Рианны
© ROBYN BECK / AFP / Getty Images

Люди начали прокалывать уши как минимум пять тысяч лет назад. К примеру, у знаменитой мумии «ледяного человека» Этци возрастом 5,3 тысячи лет, которую нашли в Эцтальских Альпах в 1991 году, проколы в ушах достигали сантиметра в диаметре. Пирсингом увлекались и древние египтяне, и знатные жители Европы эпохи Возрождения. По данным предыдущих исследований, сегодня в развитых странах пирсинг распространен в диапазоне от 4,3% до 51% — в зависимости от времени и места, групп населения и культурных особенностей.

Авторы новой научной работы — команда микробиологов из Университета Макгилла (Канада) и Лозаннского университета (Швейцария) — решили показать, что пирсинг несет не только культурное значение, но и представляет собой «экосистемную инженерию человеческого тела». Их статья опубликована в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Ученые проверили, какие изменения происходят в микробиоме кожи — совокупности населяющих ее микроорганизмов — при проколе уха. Участниками стали 28 взрослых клиентов салона татуировок и пирсинга в канадском городе Монреаль. Мастер брал так называемый посев отделяемого из уха на микрофлору до и после процедуры, затем добровольцы сдавали образцы спустя 12 часов, через сутки, через трое суток, а также по прошествии одной и двух недель.

Получив результаты лабораторных исследований, авторы научной работы выяснили, что разнообразие микроогранизмов на коже значительно увеличилось в месте прокола, в то время как на других участках уха оно осталось тем же. По словам ученых, это можно объяснить изменениями температуры, влажности внутри и вокруг раны и уровня кислотности кожи. 

«Мы также наблюдали изменения в двух доминирующих и значимых с медицинской точки зрения микробах-антагонистах — сообществе актинобактерий Cutibacterium Acnes (анаэробная грамположительная палочка, связанная с таким кожным заболеванием, как акне; после пирсинга ее численность значительно сократилась. — Прим. ред.) и эпидермального стафилококка Staphylococcus epidermidis (часть нормальной микробиоты человека, обычно микробиоты кожи; численность после пирсинга возросла. — Прим. ред.). Это соответствует принципу конкурентного исключения, вызванного переходом от сальной к влажной среде», — рассказали ученые.

Дело в том, что когда микробиом кожи сбалансирован, эпидермальный стафилококк (преобладает во влажной среде) сдерживает чрезмерную колонизацию кожи штаммами Cutibacterium acnes и воспалительную реакцию. В свою очередь, C. acnes, которые живут в основном за счет жирных кислот в кожном сале, помогают поддерживать численность стафилококка в норме. Дисбаланс среди прочего чреват развитием хронического воспаления. 

«Изменения микробиома кожи вследствие пирсинга могут дать общее представление о биологических реакциях на нарушения окружающей среды, имеющие последствия в том числе для здоровья человека», — подытожили исследователи.

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Медицина
# кожа
# микробиом
# пирсинг
# прокол ушей
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