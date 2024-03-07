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28 минут назад
НИУ ВШЭ
27

В НИУ ВШЭ узнали, какие россияне самые инициативные и оптимистичные

4.5

Россияне, которые проявляют инициативу в разных сферах своей жизни — как в семье и с друзьями, так и на рынке труда, — оптимистичнее в отношении как личного благополучия, так и будущего своей страны. Под эту категорию чаще попадают женщины и предприниматели. К такому выводу пришли ученые из НИУ ВШЭ.

НИУ ВШЭ
# активность
# женщины
# инициатива
# оптимизм
# россияне
В НИУ ВШЭ узнали, какие россияне самые инициативные и оптимистичные
В НИУ ВШЭ узнали, какие россияне самые инициативные и оптимистичные / © Getty images

Такой вывод делается в научно-исследовательской работе «Практики использования инструментов усовершенствования личности», выполненной в рамках стратегического проекта НИУ ВШЭ «Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире» программы «Приоритет-2030». В рамках нее с 30 октября по 9 ноября 2023 года был проведен опрос населения России в возрасте от 18 лет.

В ходе исследования эксперты определяли, насколько активны жители России. Респондентам задавали три вопроса: «Вы предлагали новые идеи или способы действия своему окружению в рамках трудовой (для работающих) или образовательной (для учащихся) деятельности / в своей семье / среди своих друзей, знакомых, соседей?». Ответить можно было, выбрав 1, что означало проявление инициативы в одной, двух или трех сферах, или 0, если человек не проявлял инициативу в перечисленных сферах. Всего во всех трех сферах проявляли инициативу 54 процентов россиян, ни в одной — 46 процентов.

Наибольшее число участников исследования, проявивших инициативу хотя бы в одной сфере, проживает в городах-миллионниках в Центральном федеральном округе. На втором месте — Приволжский федеральный округ.

Распределение по сферам занятости показало, что процент предпринимателей выше среди людей, которые проявляли инициативу хотя бы в одной сфере. Наибольшее число людей, проявляющих инициативу в двух и более сферах, — это женщины в возрасте 35–44 лет. Для следующей возрастной категории — 45–54 года — количество агентных женщин незначительно уменьшается, тогда как в возрастном диапазоне 55–64 года их число существенно меньше. Для мужчин заметна аналогичная тенденция, но возраст проявления агентности у них меньше — 25–34 года. В целом с возрастом и у мужчин, и у женщин уровень инициативности снижается.

Что точно повышает уровень инициативности и мужчин, и женщин, так это наличие семьи. Процент агентных людей повышается с увеличением количества членов семьи. Если рассматривать тех, кто проявлял инициативу в одной и более сферах, то их процент повышается с 41 до 64 процентов от семьи, состоящей из одного человека, к семье, состоящей из четырех человек. Анализ связи агентности и количества членов семьи, с которыми проживают участники исследования, показал, что максимальное число агентных мужчин проживают либо одни, либо в семьях с количеством человек пять и более, тогда как агентных женщин, проживающих по одной, в целом меньше, чем мужчин, а также их число увеличивается с увеличением членов семьи, доходя до четырех человек, после чего несколько снижается.

Также участники опроса оценивали свой уровень удовлетворенности жизнью. О том, что они «скорее удовлетворены», заявило 48,5 процента респондентов, а о «полной удовлетворенности» — 14,8. «Совсем не удовлетворены» и «скорее не удовлетворены» были 18,4 процента, и «ни удовлетворены, ни не удовлетворены» — 18,3. Как отмечают исследователи, среди населения, считающего, что у них повысится уровень дохода и в стране все будет хорошо, больше агентных людей. Можно предположить, что такие люди в целом более оптимистичны.

Исследование «Практики использования инструментов усовершенствования личности» состояло из двух этапов. В рамках первого ответы были получены с помощью личного интервью. В выборке были следующие параметры: региональная принадлежность, тип городского населенного пункта, возраст и уровень образования респондента. Для формирования выборки было отобрано 50 регионов во всех 8 федеральных округах.

Второй этап исследования проводился с помощью онлайн-опроса. Для этого этапа выборка была построена на основе онлайн-панели, респонденты отбирались случайным образом после таргетирования на заданные критерии. Основным критерием выступил возраст респондентов: к участию в исследовании приглашались респонденты старше 18 лет. Объем выборки составил 4001 человек.

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НИУ ВШЭ
285 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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НИУ ВШЭ
# активность
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# инициатива
# оптимизм
# россияне
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РНФ
# Каспийское море
# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
# Хвалынская трансгрессия
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