Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В НИУ ВШЭ узнали, какие россияне самые инициативные и оптимистичные
Россияне, которые проявляют инициативу в разных сферах своей жизни — как в семье и с друзьями, так и на рынке труда, — оптимистичнее в отношении как личного благополучия, так и будущего своей страны. Под эту категорию чаще попадают женщины и предприниматели. К такому выводу пришли ученые из НИУ ВШЭ.
Такой вывод делается в научно-исследовательской работе «Практики использования инструментов усовершенствования личности», выполненной в рамках стратегического проекта НИУ ВШЭ «Успех и самостоятельность человека в меняющемся мире» программы «Приоритет-2030». В рамках нее с 30 октября по 9 ноября 2023 года был проведен опрос населения России в возрасте от 18 лет.
В ходе исследования эксперты определяли, насколько активны жители России. Респондентам задавали три вопроса: «Вы предлагали новые идеи или способы действия своему окружению в рамках трудовой (для работающих) или образовательной (для учащихся) деятельности / в своей семье / среди своих друзей, знакомых, соседей?». Ответить можно было, выбрав 1, что означало проявление инициативы в одной, двух или трех сферах, или 0, если человек не проявлял инициативу в перечисленных сферах. Всего во всех трех сферах проявляли инициативу 54 процентов россиян, ни в одной — 46 процентов.
Наибольшее число участников исследования, проявивших инициативу хотя бы в одной сфере, проживает в городах-миллионниках в Центральном федеральном округе. На втором месте — Приволжский федеральный округ.
Распределение по сферам занятости показало, что процент предпринимателей выше среди людей, которые проявляли инициативу хотя бы в одной сфере. Наибольшее число людей, проявляющих инициативу в двух и более сферах, — это женщины в возрасте 35–44 лет. Для следующей возрастной категории — 45–54 года — количество агентных женщин незначительно уменьшается, тогда как в возрастном диапазоне 55–64 года их число существенно меньше. Для мужчин заметна аналогичная тенденция, но возраст проявления агентности у них меньше — 25–34 года. В целом с возрастом и у мужчин, и у женщин уровень инициативности снижается.
Что точно повышает уровень инициативности и мужчин, и женщин, так это наличие семьи. Процент агентных людей повышается с увеличением количества членов семьи. Если рассматривать тех, кто проявлял инициативу в одной и более сферах, то их процент повышается с 41 до 64 процентов от семьи, состоящей из одного человека, к семье, состоящей из четырех человек. Анализ связи агентности и количества членов семьи, с которыми проживают участники исследования, показал, что максимальное число агентных мужчин проживают либо одни, либо в семьях с количеством человек пять и более, тогда как агентных женщин, проживающих по одной, в целом меньше, чем мужчин, а также их число увеличивается с увеличением членов семьи, доходя до четырех человек, после чего несколько снижается.
Также участники опроса оценивали свой уровень удовлетворенности жизнью. О том, что они «скорее удовлетворены», заявило 48,5 процента респондентов, а о «полной удовлетворенности» — 14,8. «Совсем не удовлетворены» и «скорее не удовлетворены» были 18,4 процента, и «ни удовлетворены, ни не удовлетворены» — 18,3. Как отмечают исследователи, среди населения, считающего, что у них повысится уровень дохода и в стране все будет хорошо, больше агентных людей. Можно предположить, что такие люди в целом более оптимистичны.
Исследование «Практики использования инструментов усовершенствования личности» состояло из двух этапов. В рамках первого ответы были получены с помощью личного интервью. В выборке были следующие параметры: региональная принадлежность, тип городского населенного пункта, возраст и уровень образования респондента. Для формирования выборки было отобрано 50 регионов во всех 8 федеральных округах.
Второй этап исследования проводился с помощью онлайн-опроса. Для этого этапа выборка была построена на основе онлайн-панели, респонденты отбирались случайным образом после таргетирования на заданные критерии. Основным критерием выступил возраст респондентов: к участию в исследовании приглашались респонденты старше 18 лет. Объем выборки составил 4001 человек.
Преимущества, ограничения и риски многократных ревакцинаций у людей изучены мало. Во время пандемии Covid-19 у немецких медиков появилась возможность больше узнать об этом благодаря 62-летнему жителю Магдебурга (город в центре Восточной Германии), который за два с лишним года привился от коронавируса больше 200 раз.
Авторы нового исследования получили неожиданную датировку самых древних каменных орудий со стоянки Королево. По их оценке, артефакты оказались старше, чем все предыдущие свидетельства пребывания Homo в Европе.
Человек постоянно находится под воздействием электромагнитного излучения из-за гаджетов, бытовых приборов, терминалов оплаты в магазине, сотовых вышек, радио в машине. Какое излучение представляет для нас наибольшую опасность, облучает ли нас микроволновка, зачем нужна алюминиевая пластина под чехлом для телефона и чем может навредить обычный свет от экрана ноутбука? Рассказывает Эргаш Нуруллаев, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной физики Пермского Политеха.
Первого марта в России отмечают День кошек. Это одни из самых популярных домашних животных, которые живут рядом с человеком уже порядка десяти тысяч лет. Несмотря на многовековое знакомство, в общении людей и кошек хватает неясностей. Так, французские ученые недавно выяснили, что почти в трети случаев знаки кошачьего неудовольствия толковались ошибочно.
Преимущества, ограничения и риски многократных ревакцинаций у людей изучены мало. Во время пандемии Covid-19 у немецких медиков появилась возможность больше узнать об этом благодаря 62-летнему жителю Магдебурга (город в центре Восточной Германии), который за два с лишним года привился от коронавируса больше 200 раз.
Чтобы издалека оценить обитаемость космического тела, нужно понимать, какие на нем есть молекулярные соединения и как они взаимодействуют. И вот по данным, собранным аппаратом «Юнона», ученые рассчитали движение простейших элементов на покрытой ледяной коркой Европе, спутнике Юпитера.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Ученые показали, что экстремальный подъем уровня Каспийского моря на десятки метров, произошедший 18-13 тысяч лет назад и получивший название «Великая Хвалынская трансгрессия», мог быть вызван, вопреки существующим гипотезам, не таянием ледника, а естественными изменениями палеоклимата. Оказалось, что из-за холодного климата того периода обширные территории, с которых собирали воду впадающие в Каспий реки, были покрыты многолетней мерзлотой. В результате массы дождевых и талых вод почти не впитывались в мерзлые грунты и стекали в море, испарение с поверхности которого было небольшим. Все эти факторы привели к повышению уровня Каспия и увеличению площади моря более чем вдвое по сравнению с современным. Полученные данные помогут уточнить представления о масштабе колебаний уровня Каспийского моря при изменении климата.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Фонд Билла Гейтса профинансировал исследование, согласно которому люди в XXI веке начнут вымирать. Реальность может оказаться еще печальнее
Эйнштейн – плагиатор?
Чубайс призвал Россию стать водородной энергодержавой. Вот пять причин, почему это плохая идея
«Ночная география», или Как спутниковые снимки помогают исследовать сезонные миграции
«Чтобы летать, нужны мозги». Разговор за жизнь с энтомологом Алексеем Полиловым
Карабах: почему война была неизбежна, кому она выгодна и чем закончится?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии