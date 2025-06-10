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Дерматологи признали уход за кожей «как в TikTok» вредным
В TikTok и других популярных соцсетях распространены ролики, в которых юные инфлюенсеры делятся с подписчиками — как правило, такими же детьми и подростками — советами по уходу за кожей и использованию соответствующих средств. Группа американских дерматологов недавно оценила потенциальные риски и пользу подобных процедур и пришла к неутешительным выводам. Такая косметика, обычно недешевая, молодой коже зачастую просто не нужна, а из-за компонентов с потенциально раздражающим действием может еще и навредить.
Чтобы оценить «рецепты красоты» из TikTok, исследователи из медицинского вуза при Северо-Западном университете (штат Иллинойс, США) создали в соцсети два вымышленных аккаунта, выдав себя за 13-летних девочек. С помощью рекомендаций сервиса они составили подборки из 100 видео, содержание которых затем проанализировали. Медики изучили демографические данные создателей видео, количество и типы используемых ими продуктов, подсчитали их общую стоимость, а также рассмотрели состав косметических средств. О полученных результатах авторы рассказали в пресс-релизе университета и научной статье в журнале Pediatrics.
По итогам эксперимента выяснилось, что возраст девочек на видео колебался от семи до 18 лет. Их ролики просматривали в среднем более миллиона пользователей. Каждая из героинь в среднем пользовалась шестью уходовыми средствами. Набор в среднем обходился в 168 долларов, но у некоторых суммарная стоимость превышала 500 долларов.
Анализ входящих в состав компонентов показал, что в среднем они содержали 11 активных веществ, способных вызвать аллергические реакции и раздражение. К примеру, это альфа-гидроксикислоты (Alfa-Hidro-Acid, АНА), которые используют для отшелушивания и обновления внешнего слоя кожи.
В разных продуктах, которые инфлюенсеры применяли друг за другом в комплексе, эти ингредиенты часто совпадали, что повышало риск нежелательных реакций. При этом только в 26% видео среди предложенных средств были солнцезащитные кремы, которые дерматологи считают одними из самых важных для здоровья кожи в любом возрасте.
По мнению медиков, девочкам не нужны сложные схемы ухода: они не только не полезны для кожи, но, скорее всего, со временем ухудшат ее состояние. Специалисты рекомендовали пользоваться мягкими очищающими средствами один-два раза в день и наносить солнцезащитный крем.
Кроме того, исследователи добавили, что подобные ролики могут быть вредны для детей и подростков еще и потому, что их авторы часто продвигают завышенные стандарты красоты и культуру избыточного потребления.
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