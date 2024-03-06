На Украине нашли следы древнейших европейцев

Авторы нового исследования получили неожиданную датировку самых древних каменных орудий со стоянки Королево. По их оценке, артефакты оказались старше, чем все предыдущие свидетельства пребывания Homo в Европе.

Палеолитическая стоянка Королево-I находится в Закарпатской области Украины, на берегу реки Тисы. Ее обнаружили в 1974 году, тогда же начались раскопки. Кости археологи не нашли, но собрали внушительную коллекцию каменных орудий. Судя по ним, на этом месте люди жили практически постоянно начиная с раннего палеолита.

Стратиграфически ученые выделили семь слоев. В самом древнем из них (слой VII) нашли 33 каменных артефакта. Среди них выделили два орудия — то, что посчитали чоппером, и отщеп с двухсторонней обработкой.

Королево-I. Архивная фотография Закарпатской палеолитической экспедиции 1984-1985 годов / © Institute of Archaeology of the Ukrainian Academy of Sciences

В слое VI нашли уже более пяти тысяч орудий. В основном это отщепы, разнообразные скребки, но несколько артефактов определили как рубила. Среднепалеолитические коллекции из слоев Va, V, III, IIb, IIa и II относятся к целому ряду палеолитических индустрий, включая микокскую, леваллуазскую и раннесреднепалеолитические с двусторонними лезвиями. Самая молодая коллекция, из слоя Ia, относится к верхнему палеолиту и представлена отдельной индустрией неориньякского типа.

Первые датировки показали, что находкам из слоя VII примерно 710-770 тысяч лет. Теперь международная группа ученых оспорила такую датировку. Они провели новое исследование семи артефактов из слоя VII стоянки Королево-I. С результатами их работы можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Nature.

Каменные орудия из слоя VII стоянки Королево-I. На рисунке (a) предполагаемый чоппер, на (d) — отщеп с двухсторонней обработкой / © Roman Garba et al.

Считается, что предки людей появились в Евразии от двух до одного миллиона лет назад, но точная датировка затруднена из-за скудости археологических памятников этой эпохи. На данный момент самым древним надежно датированным свидетельством пребывания гоминин в Европе является фрагмент челюсти из пещеры Сима-дель-Элефанте (археологический памятник Атапуэрка, Испания).

Ему 1,2 миллиона лет. Некоторое время назад испанские археологи заявили, что нашли еще один фрагмент челюсти Homo, предварительно датированный возрастом в 1,4 миллиона лет. Но научной работы по этой находке пока нет.

Возраст окаменелостей Homo, найденных к востоку от Европы (Дманиси, Грузия), специалисты оценивают в 1,8 миллиона лет. Получается, что люди каким-то образом оказались сначала на Кавказе, а уже оттуда начали миграцию в Западную Европу. Но каким именно был маршрут этой миграции?

Авторы новой работы исследовали семь артефактов из самого древнего слоя стоянки Королево-I с помощью метода P-PINI (particle-pathway inversion of nuclide inventories) и изохронного метода датирования. В результате они установили, что возраст орудий составляет 1,42 ± 0,28 миллиона лет. И это самое древнее свидетельство пребывания гоминин в Европе.

Такая датировка хорошо укладывается в теорию заселения Европы с востока на запад и не противоречит находкам из Дманиси (те были раньше) и Атапуэрки (более поздних). Но некоторые вопросы все же остаются. Археолог Владимир Дороничев в своей работе «Индустриальные комплексы нижнего палеолита в Западной Евразии: обзор современных данных» отмечает:

«Несколько комплексов, которые упоминаются в литературе (слой VII Королево на Украине, Герасимовка в России, Dorn-Dürkheim 3, Kärlich A-B и Untermassfeld в Германии, Kończyce Wielkie 4 в Польше и др.), многие специалисты не считают артефактами».

Иными словами, эти специалисты считают, что предполагаемые каменные орудия из самого древнего слоя стоянки Королево-I — это просто камни, форму которым придали природные стихии. Их сомнения можно понять, если взглянуть на следующие фотографии:

Каменное орудие, возможно, из слоя VII / © Roman Garba Предполагаемый отщеп слишком несимметричный, чтобы был смысл его изготавливать / © Roman Garba

В руках археологов предполагаемые орудия похожи скорее на булыжники, а не на чоппер и отщеп с двухсторонней обработкой. Столь несимметричный отщеп вообще не очень продуктивно делать: такое орудие быстро сломается, не оправдав затраченные на его изготовление усилия.

Новая датировка спорных артефактов интересна в любом случае. Возможно, дальнейшие раскопки слоя VII дадут результаты, которые не вызовут сомнений в научном сообществе. Это могут быть как кости, так и каменные орудия, надежно сопоставимые с какой-либо палеолитической индустрией.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.