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На Украине нашли следы древнейших европейцев
Авторы нового исследования получили неожиданную датировку самых древних каменных орудий со стоянки Королево. По их оценке, артефакты оказались старше, чем все предыдущие свидетельства пребывания Homo в Европе.
Палеолитическая стоянка Королево-I находится в Закарпатской области Украины, на берегу реки Тисы. Ее обнаружили в 1974 году, тогда же начались раскопки. Кости археологи не нашли, но собрали внушительную коллекцию каменных орудий. Судя по ним, на этом месте люди жили практически постоянно начиная с раннего палеолита.
Стратиграфически ученые выделили семь слоев. В самом древнем из них (слой VII) нашли 33 каменных артефакта. Среди них выделили два орудия — то, что посчитали чоппером, и отщеп с двухсторонней обработкой.
В слое VI нашли уже более пяти тысяч орудий. В основном это отщепы, разнообразные скребки, но несколько артефактов определили как рубила. Среднепалеолитические коллекции из слоев Va, V, III, IIb, IIa и II относятся к целому ряду палеолитических индустрий, включая микокскую, леваллуазскую и раннесреднепалеолитические с двусторонними лезвиями. Самая молодая коллекция, из слоя Ia, относится к верхнему палеолиту и представлена отдельной индустрией неориньякского типа.
Первые датировки показали, что находкам из слоя VII примерно 710-770 тысяч лет. Теперь международная группа ученых оспорила такую датировку. Они провели новое исследование семи артефактов из слоя VII стоянки Королево-I. С результатами их работы можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Nature.
Считается, что предки людей появились в Евразии от двух до одного миллиона лет назад, но точная датировка затруднена из-за скудости археологических памятников этой эпохи. На данный момент самым древним надежно датированным свидетельством пребывания гоминин в Европе является фрагмент челюсти из пещеры Сима-дель-Элефанте (археологический памятник Атапуэрка, Испания).
Ему 1,2 миллиона лет. Некоторое время назад испанские археологи заявили, что нашли еще один фрагмент челюсти Homo, предварительно датированный возрастом в 1,4 миллиона лет. Но научной работы по этой находке пока нет.
Возраст окаменелостей Homo, найденных к востоку от Европы (Дманиси, Грузия), специалисты оценивают в 1,8 миллиона лет. Получается, что люди каким-то образом оказались сначала на Кавказе, а уже оттуда начали миграцию в Западную Европу. Но каким именно был маршрут этой миграции?
Авторы новой работы исследовали семь артефактов из самого древнего слоя стоянки Королево-I с помощью метода P-PINI (particle-pathway inversion of nuclide inventories) и изохронного метода датирования. В результате они установили, что возраст орудий составляет 1,42 ± 0,28 миллиона лет. И это самое древнее свидетельство пребывания гоминин в Европе.
Такая датировка хорошо укладывается в теорию заселения Европы с востока на запад и не противоречит находкам из Дманиси (те были раньше) и Атапуэрки (более поздних). Но некоторые вопросы все же остаются. Археолог Владимир Дороничев в своей работе «Индустриальные комплексы нижнего палеолита в Западной Евразии: обзор современных данных» отмечает:
Иными словами, эти специалисты считают, что предполагаемые каменные орудия из самого древнего слоя стоянки Королево-I — это просто камни, форму которым придали природные стихии. Их сомнения можно понять, если взглянуть на следующие фотографии:
В руках археологов предполагаемые орудия похожи скорее на булыжники, а не на чоппер и отщеп с двухсторонней обработкой. Столь несимметричный отщеп вообще не очень продуктивно делать: такое орудие быстро сломается, не оправдав затраченные на его изготовление усилия.
Новая датировка спорных артефактов интересна в любом случае. Возможно, дальнейшие раскопки слоя VII дадут результаты, которые не вызовут сомнений в научном сообществе. Это могут быть как кости, так и каменные орудия, надежно сопоставимые с какой-либо палеолитической индустрией.
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