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4 минуты назад
Алиса Гаджиева
12

На Украине нашли следы древнейших европейцев

5.3

Авторы нового исследования получили неожиданную датировку самых древних каменных орудий со стоянки Королево. По их оценке, артефакты оказались старше, чем все предыдущие свидетельства пребывания Homo в Европе.

Антропология
# археология
# древние люди
# заселение Европы
# каменные орудия
# миграции человека
Королевский карьер
Панорама Королевского карьера с площадки Королево-II / © Roman Garba

Палеолитическая стоянка Королево-I находится в Закарпатской области Украины, на берегу реки Тисы. Ее обнаружили в 1974 году, тогда же начались раскопки. Кости археологи не нашли, но собрали внушительную коллекцию каменных орудий. Судя по ним, на этом месте люди жили практически постоянно начиная с раннего палеолита.

Стратиграфически ученые выделили семь слоев. В самом древнем из них (слой VII) нашли 33 каменных артефакта. Среди них выделили два орудия — то, что посчитали чоппером, и отщеп с двухсторонней обработкой.

археологические раскопки
Королево-I. Архивная фотография Закарпатской палеолитической экспедиции 1984-1985 годов / © Institute of Archaeology of the Ukrainian Academy of Sciences

В слое VI нашли уже более пяти тысяч орудий. В основном это отщепы, разнообразные скребки, но несколько артефактов определили как рубила. Среднепалеолитические коллекции из слоев Va, V, III, IIb, IIa и II относятся к целому ряду палеолитических индустрий, включая микокскую, леваллуазскую и раннесреднепалеолитические с двусторонними лезвиями. Самая молодая коллекция, из слоя Ia, относится к верхнему палеолиту и представлена отдельной индустрией неориньякского типа.

Первые датировки показали, что находкам из слоя VII примерно 710-770 тысяч лет. Теперь международная группа ученых оспорила такую датировку. Они провели новое исследование семи артефактов из слоя VII стоянки Королево-I. С результатами их работы можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале Nature.

каменные орудия
Каменные орудия из слоя VII стоянки Королево-I. На рисунке (a) предполагаемый чоппер, на (d) — отщеп с двухсторонней обработкой / © Roman Garba et al.

Считается, что предки людей появились в Евразии от двух до одного миллиона лет назад, но точная датировка затруднена из-за скудости археологических памятников этой эпохи. На данный момент самым древним надежно датированным свидетельством пребывания гоминин в Европе является фрагмент челюсти из пещеры Сима-дель-Элефанте (археологический памятник Атапуэрка, Испания).

Ему 1,2 миллиона лет. Некоторое время назад испанские археологи заявили, что нашли еще один фрагмент челюсти Homo, предварительно датированный возрастом в 1,4 миллиона лет. Но научной работы по этой находке пока нет.

Возраст окаменелостей Homo, найденных к востоку от Европы (Дманиси, Грузия), специалисты оценивают в 1,8 миллиона лет. Получается, что люди каким-то образом оказались сначала на Кавказе, а уже оттуда начали миграцию в Западную Европу. Но каким именно был маршрут этой миграции?

Авторы новой работы исследовали семь артефактов из самого древнего слоя стоянки Королево-I с помощью метода P-PINI (particle-pathway inversion of nuclide inventories) и изохронного метода датирования. В результате они установили, что возраст орудий составляет 1,42 ± 0,28 миллиона лет. И это самое древнее свидетельство пребывания гоминин в Европе.

Такая датировка хорошо укладывается в теорию заселения Европы с востока на запад и не противоречит находкам из Дманиси (те были раньше) и Атапуэрки (более поздних). Но некоторые вопросы все же остаются. Археолог Владимир Дороничев в своей работе «Индустриальные комплексы нижнего палеолита в Западной Евразии: обзор современных данных» отмечает:

«Несколько комплексов, которые упоминаются в литературе (слой VII Королево на Украине, Герасимовка в России, Dorn-Dürkheim 3, Kärlich A-B и Untermassfeld в Германии, Kończyce Wielkie 4 в Польше и др.), многие специалисты не считают артефактами».

Иными словами, эти специалисты считают, что предполагаемые каменные орудия из самого древнего слоя стоянки Королево-I — это просто камни, форму которым придали природные стихии. Их сомнения можно понять, если взглянуть на следующие фотографии:

каменное орудие
Каменное орудие, возможно, из слоя VII / © Roman Garba
Предполагаемый отщеп слишком несимметричный, чтобы был смысл его изготавливать / © Roman Garba

В руках археологов предполагаемые орудия похожи скорее на булыжники, а не на чоппер и отщеп с двухсторонней обработкой. Столь несимметричный отщеп вообще не очень продуктивно делать: такое орудие быстро сломается, не оправдав затраченные на его изготовление усилия.

Новая датировка спорных артефактов интересна в любом случае. Возможно, дальнейшие раскопки слоя VII дадут результаты, которые не вызовут сомнений в научном сообществе. Это могут быть как кости, так и каменные орудия, надежно сопоставимые с какой-либо палеолитической индустрией.

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Антропология
# археология
# древние люди
# заселение Европы
# каменные орудия
# миграции человека
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# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
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