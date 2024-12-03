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Коронавирус «сбежал» из лаборатории, маски оказались бесполезны, а экономика пострадала зря: конгресс США опубликовал расследование пандемии Covid-19
Пожалуй, главная новость дня, если не недели: «американское правительство официально подтвердило теорию, согласно которой вирус SARS-CoV-2 не имел природного происхождения». Вдобавок признало, что частично финансировало разработки этого искусственного вируса. Такой вывод сделали многие СМИ более чем из 500-страничного документа, который в понедельник, 2 декабря, опубликовал Избранный подкомитет по коронавирусной пандемии конгресса США. Правда, из самого текста отчета выводы не столь однозначные.
В феврале 2023 года конгресс США организовал специальную группу (подкомитет) для всестороннего изучения причин, хода и последствий пандемии Covid-19. Это стандартная практика реакции на любые значительные внутренние или глобальные события и явления. Один из трех высших органов власти Соединенных Штатов должен знать, что в действительности произошло, правильной ли была реакция на это и как предотвратить кризис в будущем.
Спустя почти два года работа подкомитета (Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic, SSCP) привела к созданию отчета объемом 557 страниц (PDF). При его подготовке обработали 100 расследований, 38 интервью и показаний под присягой — суммарно более миллиона страниц. Основные выводы из документа приведены в пресс-релизе. И расставленные в них акценты отличаются от того, что написано в отчете. Судя по всему, по политическим причинам, но судить об этом напрямую нельзя.
В состав комитета вошли представители обеих основных партий США: Республиканской и Демократической. Это тоже нормальная практика, поскольку при таком подходе нивелируется политическая оптика людей, готовящих отчет. Именно поэтому в отчете есть раздел с выводами, признанными единогласно, а есть набор тезисов, которые в результате расследования «всплыли», но их значимость (вес) под вопросом. То есть они признаны важными только одной политической стороной.
Первый список состоит из пяти главных пунктов:
- Вероятность появления коронавируса в результате лабораторного инцидента — не конспирологическая теория;
- Компания EcoHealth Alliance и ее руководитель Питер Дашак в рамках гранта Национальных институтов здоровья США (NIH) занимались экспериментами по модификации вирусов в Уханьской лаборатории, при этом нарушили как протоколы безопасности, так и условия финансирования — они никогда больше не должны получать деньги американских налогоплательщиков;
- Научная коммуникация должна быть ясной и понятной, подкреплена экспериментальными свидетельствами и исходить от доверенных лиц вроде медицинских работников первой линии;
- Официальные представители системы здравоохранения США обязаны восстановить доверие граждан, американцы хотят быть образованными, а не индоктринированными;
- Бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо злоупотребил служебным положением и скрывал истинное число погибших в домах престарелых.
Общий перечень тезисов, которые выделили авторы доклада и пресс-релиза, гораздо больше, но, очевидно, по их весу и значимости двухпартийного согласия нет. Например, один из пунктов — признание феноменального успеха операции Warp Speed (OWS), в рамках которой установилось государственно-частное партнерство по разработке вакцин от коронавирусной инфекции. Далее в документе идет частично противоречащий этому пункт о провале политики обязательной вакцинации.
Проблема здесь в том, что OWS инициировала администрация Дональда Трампа, в результате удалось спасти миллионы жизней. А обязательная вакцинация вызвала протесты избирателей, и в них обвиняют администрацию Джо Байдена. Хотя массовая кампания по иммунизации в США началась до его инаугурации, при прежнем «правителе». Такие совсем не подковерные игры пронизывают весь пресс-релиз, и выделить из них существенную информацию сложно.
Фундаментальный изъян кампаний по вакцинации, как отметили авторы отчета, — прививки не дают постоянного иммунитета, а их назначение не учитывает естественный иммунитет пациента. Напомним, он в достаточной мере сохраняется на протяжении примерно шести-десяти месяцев. То есть уже переболевших можно прививать во вторую очередь. Аналогично отмечен провал политики локдаунов, масочного режима социального дистанцирования и изоляции. К ним много вопросов как с научной, так и с организационной точки зрения. Но по политическим причинам ответы на них формулируют однобоко даже представители здравоохранения.
В качестве наиболее важного вывода из отчета можно выделить такой:
- Следующая пандемия неизбежна, и для подготовки к ней есть все инструменты. Вместо политических и экономических мотивов государственные служащие обязаны руководствоваться интересами граждан и принимать научно обоснованные решения. Можно ожидать, что документ послужит стимулом к некоторым малозаметным невооруженным глазом, но важным фундаментальным подвижкам в американском законодательстве.
Для конспирологов этот информационный повод рискует стать настоящим праздником. Учитывая, что только в 2022 году NIH выделили почти четверть миллиарда долларов грантового финансирования лабораториям по всему миру. Этот показатель, конечно, меркнет по сравнению с объемом потерянных американскими налогоплательщиками средств во время пандемии: как минимум 455 миллиардов долларов, выделенных из бюджета в рамках правительственной помощи, украли. Почти половина — в результате международного мошенничества.
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