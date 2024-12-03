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1 час назад
Василий Парфенов
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Коронавирус «сбежал» из лаборатории, маски оказались бесполезны, а экономика пострадала зря: конгресс США опубликовал расследование пандемии Covid-19

6.1

Пожалуй, главная новость дня, если не недели: «американское правительство официально подтвердило теорию, согласно которой вирус SARS-CoV-2 не имел природного происхождения». Вдобавок признало, что частично финансировало разработки этого искусственного вируса. Такой вывод сделали многие СМИ более чем из 500-страничного документа, который в понедельник, 2 декабря, опубликовал Избранный подкомитет по коронавирусной пандемии конгресса США. Правда, из самого текста отчета выводы не столь однозначные.

Медицина
# COVID-19
# коронавирус
# коронавирусная пандемия
# пандемия
# США
Отчет Конгресса о коронавирусе
Избранный подкомитет по коронавирусной пандемии конгресса США во время заседания / © Getty

В феврале 2023 года конгресс США организовал специальную группу (подкомитет) для всестороннего изучения причин, хода и последствий пандемии Covid-19. Это стандартная практика реакции на любые значительные внутренние или глобальные события и явления. Один из трех высших органов власти Соединенных Штатов должен знать, что в действительности произошло, правильной ли была реакция на это и как предотвратить кризис в будущем.

Спустя почти два года работа подкомитета (Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic, SSCP) привела к созданию отчета объемом 557 страниц (PDF). При его подготовке обработали 100 расследований, 38 интервью и показаний под присягой — суммарно более миллиона страниц. Основные выводы из документа приведены в пресс-релизе. И расставленные в них акценты отличаются от того, что написано в отчете. Судя по всему, по политическим причинам, но судить об этом напрямую нельзя.

В состав комитета вошли представители обеих основных партий США: Республиканской и Демократической. Это тоже нормальная практика, поскольку при таком подходе нивелируется политическая оптика людей, готовящих отчет. Именно поэтому в отчете есть раздел с выводами, признанными единогласно, а есть набор тезисов, которые в результате расследования «всплыли», но их значимость (вес) под вопросом. То есть они признаны важными только одной политической стороной.

Первый список состоит из пяти главных пунктов:

  • Вероятность появления коронавируса в результате лабораторного инцидента — не конспирологическая теория;
  • Компания EcoHealth Alliance и ее руководитель Питер Дашак в рамках гранта Национальных институтов здоровья США (NIH) занимались экспериментами по модификации вирусов в Уханьской лаборатории, при этом нарушили как протоколы безопасности, так и условия финансирования — они никогда больше не должны получать деньги американских налогоплательщиков;
  • Научная коммуникация должна быть ясной и понятной, подкреплена экспериментальными свидетельствами и исходить от доверенных лиц вроде медицинских работников первой линии;
  • Официальные представители системы здравоохранения США обязаны восстановить доверие граждан, американцы хотят быть образованными, а не индоктринированными;
  • Бывший губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо злоупотребил служебным положением и скрывал истинное число погибших в домах престарелых.

Общий перечень тезисов, которые выделили авторы доклада и пресс-релиза, гораздо больше, но, очевидно, по их весу и значимости двухпартийного согласия нет. Например, один из пунктов — признание феноменального успеха операции Warp Speed (OWS), в рамках которой установилось государственно-частное партнерство по разработке вакцин от коронавирусной инфекции. Далее в документе идет частично противоречащий этому пункт о провале политики обязательной вакцинации.

Проблема здесь в том, что OWS инициировала администрация Дональда Трампа, в результате удалось спасти миллионы жизней. А обязательная вакцинация вызвала протесты избирателей, и в них обвиняют администрацию Джо Байдена. Хотя массовая кампания по иммунизации в США началась до его инаугурации, при прежнем «правителе». Такие совсем не подковерные игры пронизывают весь пресс-релиз, и выделить из них существенную информацию сложно.

Отчет Конгресса о коронавирусе
Один из многих политизированных тезисов доклада — искусственная природа вируса SARS-CoV-2. Новых аргументов в пользу этой гипотезы документ не содержит, только подытоживает те, что уже озвучивались (все — косвенные), иногда с дополнительными свидетельствами к ним. В противовес этому авторы документа приводят исчерпывающие доказательства того факта, что Энтони Фаучи (на фото), старший медицинский советник президента США при администрациях Трампа и Байдена, был инициатором кампании о естественном происхождении SARS-CoV-2. Как минимум, он попросил коллег написать известнейшую статью «The proximal origin of SARS-CoV-2» 2020 года / © Getty

Фундаментальный изъян кампаний по вакцинации, как отметили авторы отчета, — прививки не дают постоянного иммунитета, а их назначение не учитывает естественный иммунитет пациента. Напомним, он в достаточной мере сохраняется на протяжении примерно шести-десяти месяцев. То есть уже переболевших можно прививать во вторую очередь. Аналогично отмечен провал политики локдаунов, масочного режима социального дистанцирования и изоляции. К ним много вопросов как с научной, так и с организационной точки зрения. Но по политическим причинам ответы на них формулируют однобоко даже представители здравоохранения.

В качестве наиболее важного вывода из отчета можно выделить такой:

  • Следующая пандемия неизбежна, и для подготовки к ней есть все инструменты. Вместо политических и экономических мотивов государственные служащие обязаны руководствоваться интересами граждан и принимать научно обоснованные решения. Можно ожидать, что документ послужит стимулом к некоторым малозаметным невооруженным глазом, но важным фундаментальным подвижкам в американском законодательстве.

Для конспирологов этот информационный повод рискует стать настоящим праздником. Учитывая, что только в 2022 году NIH выделили почти четверть миллиарда долларов грантового финансирования лабораториям по всему миру. Этот показатель, конечно, меркнет по сравнению с объемом потерянных американскими налогоплательщиками средств во время пандемии: как минимум 455 миллиардов долларов, выделенных из бюджета в рамках правительственной помощи, украли. Почти половина — в результате международного мошенничества.

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Медицина
# COVID-19
# коронавирус
# коронавирусная пандемия
# пандемия
# США
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Комментарии

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1 Комментарий
Zhe Sh
Zhe Sh
11 минут назад
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То, что накрутили в своем докладе американские конгрессмены - это каша, конечно. Но проблема-то от этого не исчезает. Если несколько неосторожных китайских исследователей действительно сумели модифицировать дикий вирус так, чтобы он стал патогенным для человека, то с вероятностью, близкой к единице, в ближайшие десятилетия еще кто-то сможет повторить то же самое. Для этого достаточно будет нескольких миллионов долларов на оборудование, материалы и оплату труда, и небольшой группы достаточно квалифицированных молекулярных биологов - вовсе не нобелевских лауреатов, а просто специалистов классом выше среднего. И последствия могут быть ужасающими.
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Zhe Sh
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Kiridan
1 час назад
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Александр Березин
2 часа назад
Александр, минимально реалистично рассуждая -- не может: https://naked-science.ru/article/nakedscience/o-chem-umolchala-greta

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Alex D.
2 часа назад
"... «живая» звезда, то есть сжигающая в себе термоядерное топливо (это в астрономии называется главной последовательностью)..." "Главной

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Гена Пастухов
2 часа назад
Zhe, представим, что нужно узнать, куда упадёт брошенный нами камень. Мы можем взять массу камня, его форму, температуру, влажность, силу руки

Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?Прогресс замедляется: почему современная наука в тупике?

Alex D.
2 часа назад
Anton, чем больше масса звезды, тем короче время её "жизни", поэтому маломассивный красный карлик просто "пережил" более массивного компаньона.

Поступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звездыПоступающий каждые три часа радиосигнал из космоса оказался не от нейтронной звезды

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Ruslan
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