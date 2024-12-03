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47 минут назад
НИТУ МИСИС
29

Изучены способы доставки лекарств в опухоли с помощью клеток крови

4.5

Российские ученые предложили использовать особый вид лейкоцитов — нейтрофилы — в качестве носителей лекарственных наночастиц для борьбы со злокачественными опухолями. Исследование открывает новые перспективы в разработке эффективных способов лечения онкологических заболеваний.

НИТУ МИСИС
# доставка лекарств
# кровь
# лекарства
# нейтрофилы
# опухоль
Кандидат химических наук, заведующий лабораторией «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ МИСИС Максим Абакумов / © НИТУ МИСИС

Наномедицина — развивающаяся область, которая использует для диагностики и терапии различные наночастицы. Они помогают доставить лекарства прямо в опухоль, но достижение требуемой концентрации — сложная задача. Одно из решений проблемы доставки — использование нейтрофилов.

«Есть два подхода: первый — загрузить клетки наночастицами вне организма, а затем вернуть их обратно; второй — ввести наночастицы напрямую в организм, чтобы клетки сами захватили их и доставили к опухоли. Многообещающими «курьерами» считаются нейтрофилы. Этот вид лейкоцитов, составляющий большую часть иммунной системы, способен проникать через сосуды и перемещаться по телу на дальние расстояния в ответ на воспаление или опухоль», — сказал кандидат химических наук, заведующий лабораторией «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ МИСИС Максим Абакумов.

Но есть и сложности: некоторые покрытия на наночастицах могут мешать работе нейтрофилов. Материал, размер и форма сильно влияют на взаимодействие с лейкоцитами — некоторые виды частицы могут их повредить. Кроме того, клетки крови живут недолго, поэтому их нужно быстро собрать, поместить на них лекарство и вернуть в организм пациента.

«Наиболее перспективны три вида наночастиц: липосомы, магнетит, биоразлагаемые сополимеры молочной и гликолевой кислоты (PLGA). Малотоксичные липосомы разлагаются естественным путем и могут переносить большое количество препарата. Сополимеры позволяют контролировать скорость высвобождения лекарств, а наночастицы магнетита полезны не только для доставки препаратов, но и для визуализации опухолей», — отметила инженер 1 категории лаборатории «Биомедицинские наноматериалы» НИТУ МИСИС Анастасия Гаранина.

Исследователи Университета МИСИС, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, НМИЦ психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского и РХТУ имени Д. И. Менделеева изучили воздействие различных видов наночастиц на нейтрофилы как в лабораторных условиях, так и в живом организме. Они выяснили, что наночастицы магнетита выходят из кровеносных сосудов и могут захватываться нейтрофилами для переноса в опухоль.

Сополимерные наночастицы скапливаются возле стенок сосудов и тоже собираются клетками крови. А вот липосомы нейтрофилами не захватываются, но сами лейкоциты способствуют доставке сфер в опухоль с помощью механизмов микро- и макроутечек — нарушений целостности сосудистых стенок новообразований, что позволяет лекарственным веществам попадать прямо в ткани. Подробности исследования описаны в научном журнале Pharmaceuticals (Q1).

Каждый тип наночастиц по-разному ведет себя в кровеносных сосудах. Из-за этого отличается скорость и эффективность доставки лекарств в опухоли вместе с нейтрофилами. В дальнейшем ученые планируют определить ключевые параметры наночастиц, определяющие по какому механизму будет происходить взаимодействие с нейтрофилами.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда.

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Университет науки и технологий МИСИС — это ведущий вуз в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов; первый в стране, получивший статус «Национального исследовательского технологического университета». Первое место в России и ТОП-100 в мире в рейтинге QS Materials Science за 2023 год. В университете действуют 45 научно-исследовательских лабораторий и 3 научных центра мирового уровня. В состав НИТУ МИСИС входят 8 институтов, 4 филиала в России и 2 за рубежом.
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НИТУ МИСИС
# доставка лекарств
# кровь
# лекарства
# нейтрофилы
# опухоль
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# белые карлики
# космос
# Пульсары
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